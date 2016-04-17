Thermaltake Core W200 kasa serisi satışa çıkıyor

Son kullanıcıya yönelik pek çok çevre bileşeni ile yakından tanıdığımız Thermaltake, profesyonellere yönelik olarak da önemli ürünlere sahip. TT Premium markası altında toplanan bu ürünlere, üç yeni kasa modeli daha eklendi.

Core W200 Serisi

Profesyonel kullanıcılar ve iş istasyonları için tasarlanan yeni kasalar, Core W200 ismini kullanıyor. İlk çift sistem kasa serisi olan Core W modellerinde, 20’den fazla sürücü yuvası ve 10’a kadar genişleme yuvası bulunuyor. Böylece kullanıcılar, sistem toplama konusunda cömert olabilecekler. Core W200 serisi, Computex 2015 fuarında tanıtılmıştı. Şimdi de satışına başlanıyor.

Seri, en son XL-ATX, E-ATX, ATX, Micro ATX ve Mini-ITX formatlarını destekliyor. En kaliteli ve dayanıklı bileşenler, benzersiz tasarım, sınırsız yaratıcılık, sınırsız kombinasyon gibi pek çok önemli özellik seri içerisinde yer alıyor. Bu özellikleri bir araya getiren ürünler ise, Thermaltake tarafından Tt LCS sertifikasına layık görülüyor.

Core W200

Bu model sökülebilen modüler tasarım – DMD sınıfında yer alıyor. Kasada toplam 20 sürücü yuvası ve 10 PCIe girişi yer alıyor. 17 sürücü rafı çıkarılabilir durumda iken, depolama yuvaları da değiştirilebiliyor. Böylece iç hacimden en iyi şekilde faydalanma imkanı ortaya çıkıyor.

Kasa içerisine iki farklı sistem kurulabiliyor. Buna göre kasa ikiye bölünebiliyor. İki sistemi destekleyen tam sökülebilir ilk kasa Thermaltake Core W200 olacak. Ayrıca 635 milimetreye kadar çift slot ekran kartı, 200 milimetreye kadar kule CPU soğutucu, 200 milimetreye kadar güç kaynağı sığdırılabiliyor.

Soğutma tarafında ise isteğe bağlı sıvı soğutma sistemlerinin yanında 360 milimetreye kadar radyatör, ön tarafta 3 adet 140mm fan, arka tarafta bir adet 140mm fan, üst kısımda 3 adet 200mm fan, alt kısımda 6 adet 140mm fan, her iki kenarda 200mm fan boşluğu şeklinde imkanlar yer alıyor.

Core P200

Core P200 bir alt sistem kasa olarak dikkat çekiyor. Core W200 ile birleştirebileceğiniz kasaya; güç kaynağı ve ek soğutma sistemleri koyarak, asıl kasada daha fazla yer açabiliyorsunuz. Ayrıca Core W200 ile birleştirildiğinde, ön tarafta 600mm radyatör uzunluğu elde ediliyor.

Core WP200

Core W200 ile tamamen aynı olan bu kasada ekstra olarak Core P200 alt sistem kasası paket içerisinde geliyor. Bu sayede 600 milimetreye kadar radyatör, ön tarafta 8 adet 140mm fan, arka tarafta bir adet 140mm fan, üst kısımda 3 adet 200mm fan, alt kısımda 3 adet 140mm fan, her iki kenarda 200mm fan boşluğu imkanı sunuluyor.

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Thermaltake Core W200 serisi; W200 modeli 449$, P200 modeli 149$ ve WP200 modeli de 549$ olacak şekilde önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.