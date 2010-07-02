Thermaltake, Nvidia temalı yeni kasa modeli Element V Nvidia Edition'ı satışa sundu

Thermaltake, son olarak Computex 2010 fuarında gösterdiği Element V Nvidia Edition serisi yeni kasa modelini satışa sunuyor. Nvidia için özel olarak tasarlanan ve firmanın logosunu taşıyan full tower formundaki yeni kasa, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin bir ya da iki tanesine ev sahipliği yapabiliyor. 532 x 220 x 537 mm boyutlarında ve 14.13 Kg ağırlığında olan yeni kasada 5 adet 5.25-inç sürücü slotuna yer verilirken, 2.5-inç / 3.5-inç depolama sürücülerine destek sunuluyor.

Giriş-Çıkış panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet USB portuna sahip olan Element V Nvidia Edition, entegre fan kontrolcüsü ile geliyor ve sahip olduğu özel hortum delikleri ile su soğutma sistemleriyle kullanıma olanak tanıyor. Standart olarak bir adet 230mm renkli ön fana (600-800 devir/dakika), bir adet 200mm çapında üst fana, iki adet 120mm çapında ön fana ve bir adet 120mm çapında arka fana sahip olan kasada, Nvidia ile birlikte geliştirilen ve üç ve dört yollu SLI kurulumları için soğutma performansını geliştirdiği belirtilen hava borusuna da yer veriliyor.

Thermaltake'in özellikle Nvidia tutkunları için hazırladığı Element V Nvidia Edition isimli yeni kasa modeli, yurt dışında 219$'lık tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla kullanıma sunuluyor.