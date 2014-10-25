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Thermaltake geniş bir yerleşim alanına yer verdiği Core V31 kasasını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake geniş bir yerleşim alanına yer verdiği Core V31 kasasını duyurdu

Günümüzde çeşitli kasa yapıları mevcut ve bu yapıların sunduğu alan itibariyle bileşen dizilimini planlamak gerekiyor. Ancak pek çok kasa çeşidinde yerden kazanmak amacıyla ya ekran kartından veya depolama sürücülerinden kısmak gerekiyor.Thermaltake bu noktadan hareketle hemen hemen tüm muhtemel bileşen dizilimlerine imkan tanıyan ve verimli bir soğutma sistemi yerleşimi yapabileceğiniz Core V31 mid-tower kasasını duyurdu.

Sade ve göze hoş gelen bir dış görünüşe sahip olan Core V31 aynı sadeliği ve özgürlüğü iç tasarıma da yansıtmış. Mid-tower yapısında olmasına rağmen ATX anakartlara uyumlu olan kasa bunun yanında yalın halde 220mm veya fan eklenmiş halde 180mm uzunluğundaki ATX güç kaynaklarına ve 155mm uzunluğundaki işlemci soğutucularına da yer sağlayabiliyor. Bu sayede hem hepsi-bir-arada sıvı soğutuculara hem de kullanıcı tarafından optimize edilebilen soğutuculara imkan sağlanıyor. 

Ana bölümdeki depolama sisteminin tamamı modüler yapıda. İki optik sürücü yuvası yerleştirdiğiniz bir kafesin yanında diğer kafese de 3.5 inç veya 2.5 inç sürücü yuvası koyabiliyorsunuz. Bu kafesler ayrılabiliyor ve alt kafes çıktığında 420mm uzunluğundaki grafik kartlarına yer sağlayabiliyor. Kafes ayrılmadığında ekran kartının uzunluğu 278mm'ye düşüyor. 

Anakart tepsisinin arka kısmında de 4 adet 2.5 inçlik sürücülere yer ayrılmış. Kasada sıvı soğutma kullandığınız zaman optik sürücü ve sabit sürücü kafeslerini kaldırarak sadece 2.5 inçlik sürücülerle devam etmeniz de mümkün.

Soğutma açısından en üst kısma 3 adet 140mm fan, ön kısma iki adet 140mm fan, arka kısma tek 120mm fan ve alt kısma iki adet 120mm fan sığabiliyor. Optik sürücü kafesini çıkardığınızda ise arka kısımda tek bir 120mm fan, üst kısımda 360mm radyatör ve ön kısımda 360mm radyatör şeklinde bir düzen de oluşturulabiliyor. 

Thermaltake yeni kasasına sıvı soğutma desteği anlamına gelen Tt LCS sertifikasını da vermiş. Ön kısımda iki adet USB 3.0 portu olan kasa için henüz fiyat ve çıkış bilgisi bulunmuyor. 


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-v31-case,27926.html
http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-core-v31-case,27926.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Glorfindel1907 5 yıl
Kasa güzel ancak fiyatı ne olacak acaba
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OverClocK1ng 5 yıl
Benim kasaya benziyor. Ama alalı haftalar geçmesine rağmen daha toplamak nasip olmadı.

Güzelim Obsidian 750D yerde pisi pisine duruyor, üşeniyorum.
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