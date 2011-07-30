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Thermaltake yeni bilgisayar kasası Level 10 GT Snow Edition'ı duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
35,1b
1
16
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake oyuncular için hazırladığı full tower formundaki bilgisayar kasası Level 10 GT'ye yeni bir seçenek daha ekledi. Dış panelinde beyaz rengin kullanıldığı, içi ise diğer modellerde olduğu gibi siyah olan Level 10 GT Snow Edition, teknik özellik anlamında ise herhangi bir farklılık içermiyor.
584 x 282 x 590 mm boyutlarında ve 17.7 Kg ağırlığında olan modüler yapıdaki kasada, beş adet EasySwap çıkartılabilir sürücü yuvası bulunuyor. Dört adet 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada, yan panel için Smart-lock güvenlik sistemi de bulunuyor. İki adet giriş-çıkış paneliyle donatılan Level 10 GT Snow Edition'da, 2x USB 3.0 portu, 4x USB 2.0 portu, eSATA portu ve  ses portları da bulunuyor.
Soğutma için önde, arkada ve üst kısmında 200mm çapında ve 600-800 devir/dakika hızında çalışan üç adet fana, arka kısmında ise 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında fana yer verilen Level 10 GT Snow Edition, 219 Avro civarında olacağı düşünülen etiket fiyatıyla yaz sonunda satışa sunulacak.

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akifwaleron 8 yıl
Yahu bu thermaltake hep çok pahalıya kaçıyor.
Onun kalitesinde bir sürü kasa var. Xpredator belki usb3 desteği az ama o kasaddan daha şık ve daha ucuz.
Fanları çok iyi büyük ve yüksek devire ulaşabiliyor. Tam o.c takıntılı olanlar içinmiş. Ama, değmez 450 tl para verip o kadar etmeyen bir kasa almaya.
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Deníz 8 yıl
17 kg kasamı olur ya çok ağır
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Klasör.:X:. 8 yıl
ben sevdim tasarım hoş görünüyor...Ama fiyat uçuk gibi :S
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alito 8 yıl
level 10 gt hiç güzel değil bunun ilk çıkanı yani level 10 çok güzel ama her nedense çok pahalı üstelik birkaç hatası var revizyona girmesi gerekiyor buna rağmen çok pahalıydı.
yinede o kadar para verecek olsam level 10 u tercih ederim.
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DH Misafiri 8 yıl
kasa alacak arkadaşlar bence biraz daha sabretsin
Cosmos II yakında çıkacak
şuradaki link'e şiddetle bakmanızı isterim
http://www.hardwarecanucks.com/news/cases-power-cooling/cooler-master-set-to-launch-new-cosmos-ii-full-tower-case/
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dere.beyi 8 yıl
cosmos 1100 den başkasıı yalann :))
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DH Misafiri 8 yıl
kasa fiyatına sistem toplanır işe bak
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KUM23 8 yıl
HAF tan başkası yalan..
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hakanr 8 yıl
harbiden çok kötü tasarım olmuş yaww
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MegaWolt38 8 yıl
iğrenç ötesi bir tasarım..
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