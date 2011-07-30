Thermaltake yeni bilgisayar kasası Level 10 GT Snow Edition'ı duyurdu

Thermaltake oyuncular için hazırladığı full tower formundaki bilgisayar kasası Level 10 GT'ye yeni bir seçenek daha ekledi. Dış panelinde beyaz rengin kullanıldığı, içi ise diğer modellerde olduğu gibi siyah olan Level 10 GT Snow Edition, teknik özellik anlamında ise herhangi bir farklılık içermiyor.

584 x 282 x 590 mm boyutlarında ve 17.7 Kg ağırlığında olan modüler yapıdaki kasada, beş adet EasySwap çıkartılabilir sürücü yuvası bulunuyor. Dört adet 5.25" sürücüye ev sahipliği yapabilen kasada, yan panel için Smart-lock güvenlik sistemi de bulunuyor. İki adet giriş-çıkış paneliyle donatılan Level 10 GT Snow Edition'da, 2x USB 3.0 portu, 4x USB 2.0 portu, eSATA portu ve ses portları da bulunuyor.

Soğutma için önde, arkada ve üst kısmında 200mm çapında ve 600-800 devir/dakika hızında çalışan üç adet fana, arka kısmında ise 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm çapında fana yer verilen Level 10 GT Snow Edition, 219 Avro civarında olacağı düşünülen etiket fiyatıyla yaz sonunda satışa sunulacak.