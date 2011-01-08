Thermaltake yeni kasa modeli Level 10 GT'yi tanıttı

Thermaltake amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz özel tasarımlı kasa modeli Level 10'un yeni versiyonunu hazırladı. İlk modeli BMW ile iş birliğine gidilerek hazırlanan Level 10'un yeni versiyonu olan Level 10 GT için gözden geçirilmiş, daha "alınabilir" bir Level 10 tanımlaması yapılıyor. 584 x 282 x 590 mm boyutlarında ve 17.7 Kg ağırlığında olan modüler tasarımlı Level 10 GT, genel hatları itibariyle ilk modeldeki tasarım anlayışını sürdürüyor ancak kasa için komponenentler için daha az hareketli bölme sunuyor.

Depolama sürücüleri için EasySwap Pitstop çıkartılabilir sürücü raflarına sahip olan kasa aynı zamanda dört adet 5.25- slota ev sahipliği yapabiliyor. Smart Lock" adı verilen güvenlik sistemi ile yan panelin kilitlenebildiği kasanın giriş-çıkış bölümünde 2 adet USB 3.0 ve dört adet USB 2.0 ile birlikte eSATA ve ses konnektörleriyle donatılan kasa, ön, yan ve üst kısımlarında 200mm çapında, 600-800 devir/dakika hızlarında çalışan üç adet Colorshift renkli fan, arka kısımda ise ise 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm fan bulunuyor.

Thermaltake'in yakında satışa sunmmaya hazırlandığı Level 10 GT'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thermaltake Level 10 incelemesi için;