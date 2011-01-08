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Thermaltake yeni kasa modeli Level 10 GT'yi tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,3b
1
39
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake amiral gemisi olarak tanımlayabileceğimiz özel tasarımlı kasa modeli Level 10'un yeni versiyonunu hazırladı. İlk modeli BMW ile iş birliğine gidilerek hazırlanan Level 10'un yeni versiyonu olan Level 10 GT için gözden geçirilmiş, daha "alınabilir" bir Level 10 tanımlaması yapılıyor. 584 x 282 x 590 mm boyutlarında ve 17.7 Kg ağırlığında olan modüler tasarımlı Level 10 GT, genel hatları itibariyle ilk modeldeki tasarım anlayışını sürdürüyor ancak kasa için komponenentler için daha az hareketli bölme sunuyor.

Depolama sürücüleri için EasySwap Pitstop çıkartılabilir sürücü raflarına sahip olan kasa aynı zamanda dört adet 5.25- slota ev sahipliği yapabiliyor. Smart Lock" adı verilen güvenlik sistemi ile yan panelin kilitlenebildiği kasanın giriş-çıkış bölümünde 2 adet USB 3.0 ve dört adet USB 2.0 ile birlikte eSATA ve ses konnektörleriyle donatılan kasa, ön, yan ve üst kısımlarında 200mm çapında, 600-800 devir/dakika hızlarında çalışan üç adet Colorshift renkli fan, arka kısımda ise ise 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm fan bulunuyor.

Thermaltake'in yakında satışa sunmmaya hazırlandığı Level 10 GT'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thermaltake Level 10 incelemesi için;


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vernoncougar 7 yıl
Buyuk ve saglam, genıs ıc hacmı, kablolama ıslerı super ve havalandırma essız. Dort dortluk bır kasa.
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1ses1 8 yıl
Kasa dün vaan bilgisayrda inceledim. ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Kasayı uzakdan gördüm ilk önce, daha öncede incelemelerinde beğendiğim bir kasaydı ama kasayı yakından inceleyince kasa plastik ve çok dandik geldi bana. Gerçekten plastik aksamı öyle baya geldiki bana 500 liralık fiyatını normal bulurken fazla buldum ürünü yakından görünce. Açıkcası filitreleri hdd yuvaları tam istediğim gibi ama kasa geröekten 500 lirayaı hak etmiyor bence.
Kasayı yakından inceleme fırsatım oldu içini dışını heryerini inceledim. Kasanın bana göre tek eksi yanı malzemesi bence.Malzemeden kastım plastik aksamı. Gerçekten çok vasat. Ve kesinlikle o paraları hak etmiyor.
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amelyus 8 yıl
çok dandik bir tasarım uzay mekiği gibi yapınca uçuyomu bu ordan ısıklar ordan burdan bıseyler tasarımda apple ı ornek alın sade bısey olsun
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tecno_mania_1903 8 yıl
abooooooo......hocam bu ne yaww...


maşallah harbidenuçak gemisi gib....iii
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iyicocuk 8 yıl
Level 10 GT'in son kullanıcı fiyatı USD$ 300 gibi olucakmış. Thermaltake Türkiye Facebook'ta bellilrtmiş.
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ahmetsan01 8 yıl

iyicocuk

Level 10 GT'in son kullanıcı fiyatı USD$ 300 gibi olucakmış. Thermaltake Türkiye Facebook'ta bellilrtmiş.



Yok artık, bedava o zaman...
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rex1 8 yıl

iyicocuk

Level 10 GT'in son kullanıcı fiyatı USD$ 300 gibi olucakmış. Thermaltake Türkiye Facebook'ta bellilrtmiş.


O fiyata olursa hemen alırım

Vaktiyle benim TT Kandalf'ı o fiyata almıştım. Ama 300 dolara vereceklerini hiç sanmam. 1.500 TL falan deniyordu.
Yurtdışında bile daha pahalı olan şey, burda nasıl daha ucuz olacak ki; mantık dışı. Yalandır o bilgi
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8gen 8 yıl
Bence standart kasalardan farklı olması sebebi le güzel. Ancak çokta para verilmez diye düşünüyorum...Girintilerinden dolayı çok toz olacağı için temizliğide zor :))
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saintroyo 8 yıl
ilk hali daha güzel bence.

ama 1300 gibi fiyatı vardı yanlış hatırlamıyorsam.

lian li, silverstone ya da corsair ve zalman kasalar varken buna bakılmaz diye düşünüyorum.
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burak9006 8 yıl
İlk modelindeki 5.25 tasarımı korusalardı keşke
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LeßroN 8 yıl
göze pek hoş gelmiyor
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yapuxna 8 yıl
ilk modeli daha güzel.
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ebrehe84 8 yıl
Bence çok çirkin.
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alacakll 8 yıl
tasarımını beğendim ama el izi yapması vede tırtıklı olması hiç hoşuma gitmedi.piano black tipi yapılsaydı daha şık olabilirdi.fakat fiyatı çok saçma,
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vulcain 8 yıl
Thermaltake göz zevkimizi bozma allah aşkına tipi kayık modeli amiral gemisi yapmışsın tam olmuş yani kayık ya gemin hiç batmaz artık...
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petsiyehable 8 yıl



vulcain

Thermaltake göz zevkimizi bozma allah aşkına tipi kayık modeli amiral gemisi yapmışsın tam olmuş yani kayık ya gemin hiç batmaz artık...



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canpinar 8 yıl
Boş bir kasa alınmaz
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tiger cage 8 yıl
iğrenç bir kasa beş para etmez
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