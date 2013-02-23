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Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasasını tanıttı: Chaser A41

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
685
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18
Kasa
knight
Haber Editörü
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Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasasını tanıttı: Chaser A41
Bilgisayar bileşeni üreticisi Thermaltake, mid-tower formunda hazırladığı yeni bilgisayar kasası Chaser A41'i duyurarak ürün gamını genişletiyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı renk seçeneğiyle gelen Chaser A41, 495 mm x 252 mm x 511 mm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında tasarlanmış. SECC çelik ve plastikten imal edilen bilgisayar kasası, micro-ATX / ATX anakartları, maksimum 175 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularını ve sıvı soğutma çözümlerini (120 mm veya 240 mm radyatör takılabilir) desteklediği gibi ekran kartları için yaklaşık 315 mm boşluk bırakılmış.
4 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 6 adet 3.5-inç / 2.5-inç'lik sürücü bölmesini, 7 adet PCI, PCI-Express genişletme slotunu, kablo saklama kanallarını (kauçuklu) beraberinde getiren Chaser A41'in sol tarafında şeffaf panele ve askıya yer verilmiş. LED'li fan, şerit LED veya CCFL aydınlatma kullanarak bilgisayar kasasına güzel bir görünüm kazandırmak mümkün. Bilgisayarla işiniz bittiğinde kulaklığınızı askıya yerleştirebiliyorsunuz. Küçük ama güzel düşünülmüş bir detay.
Chaser A41'e, toplamda 4 adet fan montajı yapabiliyoruz. Bilgisayar kasasının önüne, arkasına ve altına 120 mm çapında; üstüne ise 200 mm çapında fan monte edilebiliyor. Thermaltake, fan konusunda cömert davranarak öne, arkaya ve üste fan eklemiş durumda. Öndeki ve arkadaki fanlar 1000 devir / dakika hızında çalışırken 16 dBA seviyesinde ses çıkarıyor. Öndeki fanın mavi LED'li olduğunu belirtelim. Üstteki 200 mm çapındaki mavi LED'li fan ise 600 devir / dakika hızında çalışıp 13 dBA gibi düşük seviyede ses çıkarmakta. Öndeki fan, üstteki fan ve güç kaynağı, toz filtresi aracılığıyla tozlara karşı korunuyor.
Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları bulunan Chaser A41'in mart ayından itibaren satışa sunulması planlanırken fiyata dair açıklama yapılmamış. Chaser A41'in daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasasını tanıttı: Chaser A41
Thermaltake, yeni mid-tower bilgisayar kasasını tanıttı: Chaser A41

http://www.thermaltake.com/content.aspx?id=3658 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acbold 6 yıl
100-150 TL arasında coolermaster kasalara rakip olur ancak diyebilirdik fakat su soğutmaya uygun olması fiyatın biraz daha yukarı çıkmasını kabul edebilirz.Tabiki 250 TL üstü bu kasanın ederi olacağını dşünmüyorum.
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Mr.DarKStyLee 6 yıl
Şu mavi renkler kasayı oyuncak gibi gösteriyor.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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escapethelife 6 yıl
Kasanın üstten görünümü neden yok?
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GöKHaN 35 6 yıl
Beyazı muhteşem. Fiyatı ne kadar olur acaba ?
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furki06 6 yıl
beyaz olan oldukça güzel duruyor. 400R fiyat segmentine gelirse oldukça iyi bir alternatif olur.
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[TR]-Lion 6 yıl
Hoş bir kasa
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BarışN 6 yıl
Çok başarılı bence.
Kasa ile gelen fanlarda gayet güzel fan sıkıntısına sokmaz insanı ayrıca düşük devirde çalışıp düşük ses çıkarmasıda ayrı bir güzellik özellikle sessizliğe önem verenler için.
(Kendi kullandığım kasa fanlarının çok ses çıkardığını diğer fanları(işlemci-ekran kartı) durdurunca anladım..)
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redpepperss 6 yıl
Kasa güzel olmuş umarım türkiyeye biraz çabuk uğrar.
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DuffyDuck205 6 yıl
Ayaklar dışında çok hoş bir kasa
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narrator12 6 yıl
Beyaz yakıyor
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Artyom1959 6 yıl
Beyazıda siyahıda çok güzel duruyor ama ayakları beğenmedim.
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okanreyiz 6 yıl
Beyazı çok hoş olmuş
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R-10 6 yıl
beyaz kısmı mükemmel
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