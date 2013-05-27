Thermaltake'den MMO oyunlarına özel fare: VOLOS

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, MMO oyunlarına özel olarak ürettiği VOLOS isimli fare modelini duyurdu.

Çok fazla tuş kombinasyonuna ihtiyaç duyan MMO oyunları nedeniyle üzerinde 14 adet buton yer alan VOLOS oyuncu faresiyle, 4MB hafızası üzerinden 10 profile kadar 140 farklı makro ataması yapılabiliyor. Renkli tuşları ile dikkat çeken, USB üzerinden çalışan, 16 milyon renk destekli LED ışıkları kişiselleştirilebilen, uzun ömürlü OMRON (5 milyon tıklama) anahtarıyla hazırlanan ve 8200 dpi AVAGO lazer sensörüyle yüksek hassaslık sağlayan fare, kauçuk kaplamaya sahip plastik gövdesi ve ergonomik yapısıyla oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler ortaya koyuyor.

Klasik kaydırma tekerleği ve farklı dpi ayarları arasında hızlı geçiş butonu da gövdesi üzerinde unutulmayan Tt eSports VOLOS oyuncu faresi, Haziran ayından itibaren 70$ fiyat etiketiyle dünya çapında satışa çıkıyor.

http://ttesports.com/products/product.aspx?g=ftr&p=116