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Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
996
1
14
Kasa
knight
Haber Editörü
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Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71
Donanım tutkunlarınca gayet yakından tanınan Thermaltake, yeni full-tower bilgisayar kasası Chaser A71'i bir süre önce gün yüzüne çıkardı. Chaser A71'in, Chaser ailesinin en büyük üyesi olduğunu söyleyebiliriz.
Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse 537 mm x 221 mm x 565 mm boyutlarında ve yaklaşık 10 kg ağırlığında tasarıma sahip olan Chaser A71, micro-ATX / ATX / E-ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 344 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Bir diğer deyişle Nvidia / AMD'nin üst seviye ekran kartlarını ve Noctua NH-14D gibi iri kıyım işlemci soğutucularını bilgisayar kasasıyla birlikte sorunsuzca kullanabiliyoruz.
Siyah - mavi renk kombinasyonuyla ve şeffaf yan paneliyle ön plana çıkan bilgisayar kasasında, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 6 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesi, 8 adet PCI, PCI-Express genişletme slotu, kauçuklarla kamufle edilen kablo saklama kanalları, toz filtresi ve sabit disk istasyonu gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.
Soğutma kısmına gelecek olursak Thermaltake'in cömert davrandığını söylemek mümkün. Öne 200 mm'lik fan, arkaya 120 mm'lik fan, üste 200 mm'lik fan ve yan panele 200 mm'lik fan eklenmiş. Mavi renkli LED aydınlatmaya sahip 200 mm'lik fanlar 600 devir / dakika hızında çalışıp 13 dBA seviyesinde ses çıkarırken; 1000 devir / dakika hızında çalışan 120 mm'lik fanın çıkardığı ses 16 dBA seviyesinde. Dilerseniz bilgisayar kasasının alt kısmına 120 mm'lik veya 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.
Son olarak üzerinde 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu ve mikrofon / kulaklık bağlantıları bulunan Chaser A71'in fiyatı açıklanmamış.
Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71
Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71
Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71
Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71

http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001969 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alperen_69 5 yıl
Bu seri Türkiyeye gelmiyor sanırım
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DH Misafiri 6 yıl
Sade ve güzel bir tasarım olmuş. Özellikleride gayet yeterli. Kasa içinde bol yere ihtiyaç duyan ama bilimkurgu filmlerinden fırlamamış bir kasa isteyenlere uygun bir ürün.
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acbold 6 yıl
artık yapılabilecek çoğu şey yapıldı kasa alanında.Yeni birşeyler üretmek gerçekten zor.Buna rağmen F panel yanındaki swap station güzel olmuş.Belkide kasanın en güzel yanı o kısmı diyebilirim.
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İstan34bul 6 yıl
Fiyata yorumum :400-450tl den açılır
Vatan Pc %25'e hücum edilir.
Kasaya yorumum önden güzel görünüyor.Mavi renk güzel olmuş
Sonuçta iç dizayn uzaktan bakınca hep aynı değişim pek olmuyor. (Ne olacak daha diyenler için söylüyorum,Onuda mühendisleri düşünecek ben degil)
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waroflords 6 yıl
guzel bır kasa yapmıslar hakıkaten
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Chris Brown 6 yıl
Eskide kaldı artık sürücülerle kaplı mesh ön paneller. Thermaltake gibi bir firmanın bu tasarımdan kurtulması gerek artık. Şu kasada üstte 3 bilemedin 4 sürücülük yer bırakıp alt tarafı bütün ve kabartmalı bir kapak yapsaydı ,, çok çok daha güzel olurdu görünümü.
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muaz1984 6 yıl
gayet başarılı olmuş.
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depeche35 6 yıl
İşte budur
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makbulut 6 yıl
Olmuş.
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Tsumugi Shirogane 6 yıl
Önlerden.
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