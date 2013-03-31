Thermaltake'den full-tower bilgisayar kasası: Chaser A71

Donanım tutkunlarınca gayet yakından tanınan Thermaltake, yeni full-tower bilgisayar kasası Chaser A71'i bir süre önce gün yüzüne çıkardı. Chaser A71'in, Chaser ailesinin en büyük üyesi olduğunu söyleyebiliriz.



Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse 537 mm x 221 mm x 565 mm boyutlarında ve yaklaşık 10 kg ağırlığında tasarıma sahip olan Chaser A71, micro-ATX / ATX / E-ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 160 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, 120 mm / 240 mm radyatörlü sıvı soğutma çözümlerine ve maksimum 344 mm uzunluğunda ekran kartlarına destek veriyor. Bir diğer deyişle Nvidia / AMD'nin üst seviye ekran kartlarını ve Noctua NH-14D gibi iri kıyım işlemci soğutucularını bilgisayar kasasıyla birlikte sorunsuzca kullanabiliyoruz.

Siyah - mavi renk kombinasyonuyla ve şeffaf yan paneliyle ön plana çıkan bilgisayar kasasında, 3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesi, 6 adet 2.5-inç / 3.5-inç'lik sürücü bölmesi, 8 adet PCI, PCI-Express genişletme slotu, kauçuklarla kamufle edilen kablo saklama kanalları, toz filtresi ve sabit disk istasyonu gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Soğutma kısmına gelecek olursak Thermaltake'in cömert davrandığını söylemek mümkün. Öne 200 mm'lik fan, arkaya 120 mm'lik fan, üste 200 mm'lik fan ve yan panele 200 mm'lik fan eklenmiş. Mavi renkli LED aydınlatmaya sahip 200 mm'lik fanlar 600 devir / dakika hızında çalışıp 13 dBA seviyesinde ses çıkarırken; 1000 devir / dakika hızında çalışan 120 mm'lik fanın çıkardığı ses 16 dBA seviyesinde. Dilerseniz bilgisayar kasasının alt kısmına 120 mm'lik veya 140 mm'lik fan takviyesi yapabiliyorsunuz.

Son olarak üzerinde 2 adet USB 2.0 portu, 2 adet USB 3.0 portu ve mikrofon / kulaklık bağlantıları bulunan Chaser A71'in fiyatı açıklanmamış.



http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001969