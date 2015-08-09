Thermaltake'den kar beyazı Core V1 Snow kasa

Bilgisayar dünyasında kompakt yapıdaki sistemlere olan ilgi giderek artarken, bileşen ve çevrebirim üreticileri de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamaya çalışıyor. Thermaltake, kış mevsiminden ilham aldığı Core V1 Snow kasa modelini duyurdu.





Core V1 Snow modeli firmanın geçen yıl satışa sunulan Core V1 Mini ITX kasasından farklı değil. Firma beyaz renk seçeneği ekleyerek kasayı tekrar satışa sunmaya karar vermiş.





Mini ITX uyumlu Core V1 Snow bilgisayar kasası 276mm x 260mm x 316 mm ölçülerine sahip. Tamamen beyaz rengin hakim olduğu kasada yan şeffaf paneller ise değiştirilebilir nitelikte. Kasa iki kısma ayrılmış. Üst kısımda soğutma bileşenleri, alt kısımda ise güç kaynağı ve kablolar yer alıyor.





Core V1 Snow küçük yapısına rağmen kullanıcılara en geniş alanı sunmak için tasarlanmış. Kasanın iç kısmında iki adet 2.5 inç, iki adet de 3.5 inçlik yuva mevcut. Kasaya bu modüler sürücü yuvaları ile 4 adede kadar depolama sürücüsü eklenebiliyor.





Ayrıca 260mm'ye kadar çift genişlemeli VGA slotu, 140mm'ye kadar kule soğutucu, 200mm'ye kadar güç kaynağı ve 80mm kablo alanı imkanı bulunuyor. 200mm ön fanın yerine 120mm veya 140mm fan takılabilirken, arka kısma da iki adet 80mm fan yerleştirilebiliyor.





Kullanıcılara pek çok soğutma alternatifi üzerinde düşünme imkanı sunan kasa ile oyun için en iyi soğutma çözümünü bulmak kullanıcılara kalıyor. Bağlantı noktalarının ve güç tuşunun ön kısımda olduğu kasanın 200TL civarında bir fiyat etiketi ile satılacağı tahmin ediliyor.

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-core-v1-snow-mini-itx-chassis.html