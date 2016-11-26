Thermaltake'ten E-ATX Kasa

Thermaltake resmi olarak ilk TT Premium Modder Edition kasalarını tanıttı. Thermaltake Tower 900 E-ATX adındaki yeni kasa Siyah ve Snow Edition adıyla Beyaz renkle geliyor.

Dikey Süper Tower E-ATX

Thermaltake, Tower 900 E-ATX kasasında 5mm kalınlığında temperli cam paneller, kablo yönetimi, özel sıvı soğutma sistemleri için özel tasarımı ve dikey yapısı ile oldukça dikkat çekici duruyor.

Giderek artan kasa modlama akımına katılan Thermaltake, bilgisayar ve mod meraklıları için biçilmiş kaftan bir kasa hazırlamış. Watermod France ve Matheieu ile iş birliği yapılarak geliştirilen kasa her türlü donanım için yeterli alana ve bağlantı yeteneklerine sahip.

Tower 900 serisi kasalar 250 Dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda ve Aralık ortasından sonra ön siparişlerin teslimine başlanacak kasalar Ocak 2017 ile birlikte dünya genelinde yaygın olarak bulunabilir olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-tower-900-e-atx-vertical-super-tower-chassis.html