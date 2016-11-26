Thermaltake'ten E-ATX Kasa

Thermaltake resmi olarak ilk TT Premium Modder Edition kasalarını tanıttı. Thermaltake Tower 900 E-ATX adındaki yeni kasa Siyah ve Snow Edition adıyla Beyaz renkle geliyor.
Dikey Süper Tower E-ATX
Thermaltake, Tower 900 E-ATX kasasında 5mm kalınlığında temperli cam paneller, kablo yönetimi, özel sıvı soğutma sistemleri için özel tasarımı ve dikey yapısı ile oldukça dikkat çekici duruyor.
Giderek artan kasa modlama akımına katılan Thermaltake, bilgisayar ve mod meraklıları için biçilmiş kaftan bir kasa hazırlamış. Watermod France ve Matheieu ile iş birliği yapılarak geliştirilen kasa her türlü donanım için yeterli alana ve bağlantı yeteneklerine sahip.
Tower 900 serisi kasalar 250 Dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda ve Aralık ortasından sonra ön siparişlerin teslimine başlanacak kasalar Ocak 2017 ile birlikte dünya genelinde yaygın olarak bulunabilir olacak.
http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-tower-900-e-atx-vertical-super-tower-chassis.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fazla zorlama bir kasa olmuş.
İnsanı yoldan çıkarıp "mod" dünyasına sürükleyebilecek fena bir başlangıç noktası :)
nedense katilmiyorum cunku mini kasalari uygun fiyata buldugumuz icin herkesde boyle bir egilim var sende boyle bir kasa var ister tv yanina ister odanda buyuk ebati olmasina ragmen aksasuar gbi durmasi bence daha hos evde okadar komidin gumusluk gbi gereksiz esya varken bunun onlarin yerine yer almasini yeglerim