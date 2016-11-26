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Thermaltake'ten E-ATX Kasa

Thermaltake Tower serisi E-ATX formundaki Tower 900 E-ATX Dikey Super Tower kasasını tanıttı. Siyah ve Beyaz(Snow Edition) renkleriyle sunulan kasalar ön siparişe açıldı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
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7
Kasa
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Thermaltake resmi olarak ilk TT Premium Modder Edition kasalarını tanıttı. Thermaltake Tower 900 E-ATX adındaki yeni kasa Siyah ve Snow Edition adıyla Beyaz renkle geliyor.

Dikey Süper Tower E-ATX

Thermaltake, Tower 900 E-ATX kasasında 5mm kalınlığında temperli cam paneller, kablo yönetimi, özel sıvı soğutma sistemleri için özel tasarımı ve dikey yapısı ile oldukça dikkat çekici duruyor.
Giderek artan kasa modlama akımına katılan Thermaltake, bilgisayar ve mod meraklıları için biçilmiş kaftan bir kasa hazırlamış. Watermod France ve Matheieu ile iş birliği yapılarak geliştirilen kasa her türlü donanım için yeterli alana ve bağlantı yeteneklerine sahip.
 Tower 900 serisi kasalar 250 Dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda ve Aralık ortasından sonra ön siparişlerin teslimine başlanacak kasalar Ocak 2017 ile birlikte dünya genelinde yaygın olarak bulunabilir olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/thermaltake-tower-900-e-atx-vertical-super-tower-chassis.html Yorum Yaz
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WB 3 yıl en beğenilen
Artik bunlara olan ilgi azaldi, herkes ps kadar olmasa da kucuk şık kasalar ariyor salonda tv yanina..
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zaymo 2 yıl
buna üst iki köşeden beyaz ışık verciceksin manyak olur illa sıvı soğutma olmasına gerek yok bence. Gelirse almayı düşünüyorum tabi tr deki fiyatı nerelerde olur bilinmez.
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saintroyo 3 yıl
hayatımda lian li tyr-x1000 ve x2000 den sonra gördüğüm en güzel kasa diyebilirim. yalnız şöyle bir durum var; 240 lık radyatörü bulunan AIO soğutucuları takma şansımız yok sanırım.
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umut_baris 3 yıl
Ülkemizde mod artık mümkün değil çünkü maddi durum yok.
Fazla zorlama bir kasa olmuş.
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çokrenkli 3 yıl
Çok tahrik edici.
İnsanı yoldan çıkarıp "mod" dünyasına sürükleyebilecek fena bir başlangıç noktası :)
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WB 3 yıl en beğenilen
Artik bunlara olan ilgi azaldi, herkes ps kadar olmasa da kucuk şık kasalar ariyor salonda tv yanina..
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wolferto 3 yıl WB
WB
Artik bunlara olan ilgi azaldi, herkes ps kadar olmasa da kucuk şık kasalar ariyor salonda tv yanina..

nedense katilmiyorum cunku mini kasalari uygun fiyata buldugumuz icin herkesde boyle bir egilim var sende boyle bir kasa var ister tv yanina ister odanda buyuk ebati olmasina ragmen aksasuar gbi durmasi bence daha hos evde okadar komidin gumusluk gbi gereksiz esya varken bunun onlarin yerine yer almasini yeglerim
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dadaş orhan 3 yıl
çok güzel bir kasa. Hangi bileşenleri mevcut acaba.
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