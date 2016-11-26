Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru

Çevrimiçi alışveriş gün geçtikte daha fazla tercih ediliyor ve mobil cihazların sunduğu kolaylıklar da eklenince her sene yeni rekorlar kırılması beklenen bir duruma dönüşüyor.

1 Milyar Dolar Geçildi

Şükran Gününde 771 Milyon Dolarlık alışveriş yapılırken Cuma günü olan Kara Cuma'da toplamda 3 Milyar Dolarlık alışveriş yapıldı bunun ise 1 Milyar Dolardan fazla kısmı Adobe'un tahminlerine göre mobil cihazlar üzerinden yapıldı.

Amazon'un yaptığı açıklamalara göre Şükran Günü alışverişlerinde bu sene mobil cihazlardan yapılan alışverişler, geçtiğimiz seneki Şükran Günü ve Siber Pazartesi yapılan alışverişlerden daha fazla. Walmart ise indirimin başladığı saatlerden itibaren sitelerindeki yoğunluğun %70'i mobil cihazlar üzerinden geliyordu.

Çevrimiçi alışveriş sitelerindeki trafiğin %56'sı mobil cihazlar üzerinden yapıldı ve mobil cihazların %9'u tablet, %47'si akıllı telefon olarak belirlenmiş. Kara Cuma'da ise %40 mobil cihaz oranına sahip ve %29'u akıllı telefon, %11'i tablet üzerinden gelmiş.

iOS cihazlardan ortalama 144 Dolarlık alışveriş yapılırken Android cihazlardan ortalama 136 Dolarlık alışveriş yapılmış. Elbette bu istatistik tamamen kusursuz değil. Zira kullanıcı sayıları arasında hatırı sayılır farklar var.

http://www.phonearena.com/news/Holiday-sales-over-mobile-devices-set-new-record-for-Thanksgiving-and-Black-Friday_id88298