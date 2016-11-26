Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru

Geçtiğimiz günlerdeki Şükran Günü ve Kara Cuma döneminde yapılan alışverişlerde mobil cihazlar üzerinden ödeme rekoru kırıldı. Mobilden 1 Milyar dolarlık alışveriş yapılmış.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,2b
1
6
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çevrimiçi alışveriş gün geçtikte daha fazla tercih ediliyor ve mobil cihazların sunduğu kolaylıklar da eklenince her sene yeni rekorlar kırılması beklenen bir duruma dönüşüyor.

1 Milyar Dolar Geçildi

 Şükran Gününde 771 Milyon Dolarlık alışveriş yapılırken Cuma günü olan Kara Cuma'da toplamda 3 Milyar Dolarlık alışveriş yapıldı bunun ise 1 Milyar Dolardan fazla kısmı Adobe'un tahminlerine göre mobil cihazlar üzerinden yapıldı.
 Amazon'un yaptığı açıklamalara göre Şükran Günü alışverişlerinde bu sene mobil cihazlardan yapılan alışverişler, geçtiğimiz seneki Şükran Günü ve Siber Pazartesi yapılan alışverişlerden daha fazla. Walmart ise indirimin başladığı saatlerden itibaren sitelerindeki yoğunluğun %70'i mobil cihazlar üzerinden geliyordu.
Çevrimiçi alışveriş sitelerindeki trafiğin %56'sı mobil cihazlar üzerinden yapıldı ve mobil cihazların %9'u tablet, %47'si akıllı telefon olarak belirlenmiş. Kara Cuma'da ise %40 mobil cihaz oranına sahip ve %29'u akıllı telefon, %11'i tablet üzerinden gelmiş.
iOS cihazlardan ortalama 144 Dolarlık alışveriş yapılırken Android cihazlardan ortalama 136 Dolarlık alışveriş yapılmış. Elbette bu istatistik tamamen kusursuz değil. Zira kullanıcı sayıları arasında hatırı sayılır farklar var. 

http://www.phonearena.com/news/Holiday-sales-over-mobile-devices-set-new-record-for-Thanksgiving-and-Black-Friday_id88298 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TIME 3 yıl en beğenilen
Cuma kara degil, mubarektir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
greenk 3 yıl
Günlere kara, lanetli anlamı yüklemek koskoca bir cahilliktir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIME 3 yıl en beğenilen
Cuma kara degil, mubarektir.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 3 yıl
bizdeki karalar hiç bitmiyor. onlarda ucuzluk bizde her gün zam zam zam zam iki ay içinde izmirde otogazın fiyatı 1.85 den 2.45 yükseldi. en basitinden her gün gelen şehitlerimiz cabası bizim ülkemizde karabulutlar hiç gitmiyor. yazıklar olsun. pazarlar ve marketler bile cehennem ateşi gibi içine giremiyoz. gelsin amerikalılar bizim ülkemizde görsünler kara günleri :) :) :) :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Keske sozum ona soylenen Istanbul Shoping Fest de yabancilarin black friday gibi olsa ama nerde bizim ureticiler karindan taviz vermiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Kara Cuma denmesinin sebebi nedir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stand Alone 3 yıl
Zaten bu etkinliklerin temel amacı da alışveriş çılgınlığını yaratmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın 3 yıl Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri 3 yıl Kredi vermede mobil dönem başlıyor 3 yıl Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz? 3 yıl Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek 3 yıl Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor 3 yıl Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu 3 yıl Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi 3 yıl Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları 3 yıl Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler 3 yıl Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek 3 yıl Samsung'tan Note 5'e Note 7 yazılımı 3 yıl ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu 3 yıl LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor 3 yıl Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak 3 yıl Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu 3 yıl Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor 3 yıl Thermaltake'ten E-ATX Kasa 3 yıl AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı 3 yıl Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru Sonraki Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi 3 yıl Android 7.1 güncellemesi Nexuslara geliyor 3 yıl HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti 3 yıl Apple 2017'de iPad serisine 10.5 inçlik model ekleyebilir 3 yıl Türk geliştiricilerden kaykay oyunu denemesi 3 yıl Microsoft en iyi akıllı telefonu geliştirme çabasında 3 yıl 2si1 "Yenilenebilir" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl NASA'dan SpaceX'e tam 112 milyon dolar değerinde kontrat 3 yıl Huawei CEO'su CES 2017'de mobil teknolojilerin geleceği hakkında konuşacak 3 yıl Amazon Souq'u almak için masada 3 yıl AppStore’da ve Google Play Store’da oyunlarda büyük indirim 3 yıl Yeni MacBook Pro’lar özellikle yük altında hata veriyor 3 yıl Facebook Çin pazarına girmek için sansüre boyun eğdi 3 yıl Hindistan nakitsiz bir topluluk olma yolunda mı? 3 yıl Mercedes-AMG GT R: Zorlu yarış pistlerinden şehre indi 3 yıl AMD’den 4 oyun hediyeli özel kampanya 3 yıl i3-7350K’nın performans testleri sızdırıldı 3 yıl Sanal dünyadaki hesaplarınızı tek tıkla silin 3 yıl HTC 10 bugün itibariyle Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı 3 yıl Google Pixel XL kutu açılışı ilk izlenim videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Aracım ne kadar eder? (2013 c180 AMG)
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim