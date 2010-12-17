Tivibu video inceleme

Bu videomuzda TTNET'in WEBTV hizmeti Tivibu'yu inceliyoruz. Bilgisayar ile internere erişebildiğiniz her noktadan televizyon yayın akışına ulaşmanızı ya da film kiralayıp izlemenizi sağlayan Tivibu, IPTV öncesinde ısınma turları olarak da değerlendirilebilir.

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