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Tivibu video inceleme

8 yıl
31,4b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda TTNET'in WEBTV hizmeti Tivibu'yu inceliyoruz. Bilgisayar ile internere erişebildiğiniz her noktadan televizyon yayın akışına ulaşmanızı ya da film kiralayıp izlemenizi sağlayan Tivibu, IPTV öncesinde ısınma turları olarak da değerlendirilebilir.


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syler23 8 yıl
ttnet reklamı istemiyoruz forumda!!!! ne kadar rezil olduklarını donanimhaber de gayet iyi biliyordur zaten... neden 3 5 kuruş reklam parası için rezil bir firmanın rezil bir reklamını yapıyorsunuz??
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torrentialrun 8 yıl
Evimin bulunduğu yerde kablo tv olmadığı için mecburen kullanmak zorunda olduğum bu berbat şirketin internetinden sonra Tivi bu mudur diyecek kadar berbat görüntüsü ne neden para vereyim ki?
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RevivaL 8 yıl
Hep aynı şey. TTnet =
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tahir40 8 yıl
En uyuz olduğum tekel firması. Bunlar da reklam kokan haberler(!)
Başvuru topluyorlarmış, p.tesi uydunet ve kablo tv'ye başvurucam...
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ozkan_tpc 8 yıl
Sigara sağlığa zararlıdır ömürden çalar.
Ttnet hem sağlığa, hem sinirlere, hem cebe, hem zamana, hem akla, kısacası herşeye zararlıdır. Ruhunuz duymadan tarife değişikliği yapılır (hak hukuk neymiş ki, bizzat yaşadım), bu değişikliklerden doğan her türlü zarar size geçirilir, kullanmadığınız internetin faturası avukatlar aracılığıyla söke söke alınır, elalem Gigabitlere ulaşmaya çalışırken ttnet Megabitten rahatsızdır Kilobite indirmenin binbir türlü yolunu arar, yıllardır kafasına göre bağlantıyı günün belirli saatlerinde keser ve açıklama olarak altyapı çalışması var der ama ne hikmetse altyapıda senelerdir hiçbir gelişme yaşanmaz, paranızla itinayla rezil olunur, dünyanın en yavaş interneti en fahiş fiyata sunulur...
Benim aklıma gelen rezillikleri bunlar, gelmeyenler için diğer arkadaşlar devam etsin lütfen.
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naim88 8 yıl
arkadaşlar tivibuya abone olmak istiyorum ama abonelik için belli bir ücret ödüyomuyuz? i liralık pakete üye olmam halinde sadece faturaya bir lira fazladan mı ücret yansıyacak? bu durum biraz garip geldide bana onun için soruyorum....
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waltran 8 yıl
Eksileri:
Sadece 1 hafta önce kaçırdığımız şeyi izlemek! Basit dizi siteleri bile 10 yıl önceki bölümleri yayınlayabiliyorken Ttnet 2 kuruş fazla verip 1 ay yada sınırsız yapamış mı bunu? Sanki görende full hd görüntü veriyor sanacakta veri depolayamayacaklar.
Programı 15 dakika durdurma saçmalığıda! Zaten bu programı 1 hafta içinde yeniden açıp izleyemiyor muyuz? Bu durumda 1 hafta durdurabilmemiz gerekir.
Üyelik için para almaları!!! Yahu zaten net için eşşek yüküyle para alıyorsunuz birde bana 1 ay önceki programı izletemeyen, izlettiği şeyide kalitesiz olarak izletip aynı anda kotadan çeken ki bu sistemde ayrı bir para alındığı için bizim internetimizi etkilememesi lazım olan şeyden para alacaksınız? Ben hem birşeyler izlemek için ayrı para vereceğim hem de gene aynı net üzerinden indirecek. Kardeşim bunun bana yararı neki? Gider youtube den da izlerim öyle olacaksa. madem ayrı para alıyorsun bizim netimizi etkilemesin ki tv izlerken netide kullanabilelim.
Ttnetin artık oturmuş olan "müşterini donuna kadar soy politikası" nı devam ettiren bir hizmet(!) olması. Hiç kusura bakmasınlar 1 kuruşta olsa para verilecek bir hizmet değil bence.
pardon artı(cığı)nı unuttum. youtubeyle, dizi siteleriyle uğraşmak istemiyorum ve o sitelere dizi bittikten sonra yüklüyorlar diyorsanız işinize 'belki' yarayabilir.
2010 yılında 1 mbps nete 45 küsür lira alıp halen yarım yamalak sistemleriyle insanları soymaya devam eden ttnete, sizin saydığınız eksiler ile beraber 2010da da EKSİ rekorunu kıran ttnet e plastik yaprak ödülünü hiddet ve küfürlerimle sunuyorum.
birde diziye çok yüklenen olunca hizmet veremiyormuş bak bak bak. güldürdü yine antenler sağolsunlar.
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speedman 8 yıl
dikkat reklam çıkabilir
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Normandia_06 8 yıl
ttnet reklamı istemiyoruz forumda !!
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the enemy 8 yıl
ve şu sağdaki lenovo renklamı bilgisayarımı katletti, videoyu izleyecek kadar performans alamıyorum.
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gun 8 yıl
Merhaba ;

Sağdaki Lenova reklamı dediğiniz gibi problemli, fakat orasının yetkisi ajansımız medyanet'te olduğu için hemen kaldıramıyoruz kendilerine ilettik en kısa sürede düzeltecekler fakat o zamana kadar size diğer her şekilde kullanabileceğiniz garip bir tavsiyede bulunmak istiyorum.

Eğer internet tarayıcı penceresini tam ekran yapmazsanız ve sayfayı sağdan sola doğru küçültürseniz reklam ekranın dışına çıkarsa tarayıcı otomatik olarak reklam için işlemci kullanmayı bırakacaktır.

Gün Oksay
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the enemy 8 yıl
boşversinler tivibu yu falan, önce doğru düzgün internet sağlasınlar yeter. sadece yurtiçi sitelere bağlanmak için her ay para vermiyorum.
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MxFxOx 8 yıl
bu uygulamadan faydalabilmek için 8 mb sınırsız netin olması gerekir.bence ttnet faydalı bişeyler yapacaksa önce şu fiyatları yarıya indirsin Türkiye'ye çok büyük faydası olurdu yoksa kan kaybetmeye devam eder.Böyle giderse Japonya yada kore'ye taşınacam :D
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