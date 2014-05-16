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Tokina, optik görüntü sabitleme sistemine sahip ilk lensini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tokina, optik görüntü sabitleme sistemine sahip ilk lensini duyurdu
Fotoğraf sektörünün önemli lens üreticilerinden Tokina, optik görüntü sabitleme sistemine sahip ilk lensi AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S'i kullanıcıların beğenisine sundu.
İlk aşamada FF (Tam Kare) sensörlü Nikon fotoğraf makineleri için hazırlanan Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S, APS-C / DX format Nikon modellerinde kullanıldığı zaman 105-300mm eşdeğeri zoom aralığı sunuyor ve böylece aksiyon, sokak ve spor fotoğrafçılığı için güzel bir alternatif oluşturuyor. Ses bobini motorlu IS yani optik görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimlere yaklaşık 3 durak avantaj getiren lens, isteğe bağlı olarak TM-705 üçayak bacağıyla da satın alınabiliyor. Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S'in diğer teknik detayları arasında ise dahili otomatik netleme motoru, 19 element 14 grup optik dizilim, 9 diyafram bıçağı, maksimumu F/22 diyafram değeri, 1.00m minimum netleme mesafesi, 980 gram ağırlık, 168mm uzunluk ve 67mm filtre çapı yer alıyor.
Tokina'nın optik görüntü sabitleme sistemiyle dikkat çeken Nikon uyumlu yeni lensi AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S, Mayıs ayı sonunda ilk olarak Japonya merkezli satışa çıkıyor. Lensin satış fiyatının 1500$ seviyesinde olacağı belirtiliyor. 


http://www.dpreview.com/news/2014/05/16/tokina-officially-announces-image-stabilised-70-200mm-f4-telezoom Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WarSaw 5 yıl
Dikkat çekip ileride devlerden birine yamanma peşinde olabilirler. Teknolojimiz var ama üretim maliyetlerimiz bizim boyumuzu aştığından sizin çatınız altına girersek çok daha iyilerini sizin yüksek hacimli üretim bandınızda daha ucuza üretmenizi sağlayabiliriz şeklinde pazarlığa tutuşmak için koz hamlesi olarak görüyorum bu haberin içeriğini.
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nani17@ 5 yıl
tokşna neyin kafasını yaşıyo
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IamConquest 5 yıl
1500? O fiyata 2.8lik var be
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eternity 5 yıl
1500 dolar sevyesi güzelmiş, f2.8 versiyonunuda 5 bin dolardan satsin.Sanirim tokina öncelik değil alternatif olduğunun farkinda değil. .
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VlknFX 5 yıl
Tokinanın lenslerini başarılı buluyorum. 70 200 de güzel bir alternatif olabilir geniş açısı 11 16 yı kullandım keskinlik süperdi
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Father Torque 5 yıl
Tokina ne yapmaya çalışmış tam anlayamadım. Bildiğim kadarıyla Nikon'un o aralıkta titreşim önleyicili 70-200mm f/4G ED VR gibi bir lensi var ve fiyatı 1.400$ civarında.
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