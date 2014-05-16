Tokina, optik görüntü sabitleme sistemine sahip ilk lensini duyurdu

Fotoğraf sektörünün önemli lens üreticilerinden Tokina, optik görüntü sabitleme sistemine sahip ilk lensi AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S'i kullanıcıların beğenisine sundu.

İlk aşamada FF (Tam Kare) sensörlü Nikon fotoğraf makineleri için hazırlanan Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S, APS-C / DX format Nikon modellerinde kullanıldığı zaman 105-300mm eşdeğeri zoom aralığı sunuyor ve böylece aksiyon, sokak ve spor fotoğrafçılığı için güzel bir alternatif oluşturuyor. Ses bobini motorlu IS yani optik görüntü sabitleme teknolojisiyle elde yapılan çekimlere yaklaşık 3 durak avantaj getiren lens, isteğe bağlı olarak TM-705 üçayak bacağıyla da satın alınabiliyor. Tokina AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S'in diğer teknik detayları arasında ise dahili otomatik netleme motoru, 19 element 14 grup optik dizilim, 9 diyafram bıçağı, maksimumu F/22 diyafram değeri, 1.00m minimum netleme mesafesi, 980 gram ağırlık, 168mm uzunluk ve 67mm filtre çapı yer alıyor.

Tokina'nın optik görüntü sabitleme sistemiyle dikkat çeken Nikon uyumlu yeni lensi AT-X 70-200mm F4 PRO FX VCM-S, Mayıs ayı sonunda ilk olarak Japonya merkezli satışa çıkıyor. Lensin satış fiyatının 1500$ seviyesinde olacağı belirtiliyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/05/16/tokina-officially-announces-image-stabilised-70-200mm-f4-telezoom