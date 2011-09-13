Tokyoflash yeni modeli Kisai Night Vision'ı piyasaya sürdü

Kol saatleri alanında okunuş stili üzerinde değişiklik yaparak yeni bir trendi başlatan ünlü Japon saat üreticisi Tokyoflash Kisai 3D modelinden sonra yine farklı bir okunuş tarzına sahip yeni modelini piyasaya sürdü.





Kisai Night Vision adı verilen yeni model ilk olarak bir yıl önce bir maket olarak tanıtılmıştı. O günden beri üzerinde çalışmalar yapan firma nihayet son kullanıcıya sunuldu.





Bu modelin okunma şekli diğerlerine göre biraz daha kolay. En dış çerçeve saati tanımlıyor ve bildiğimiz analog saat düzenine göre çizgiler yerleştirilmiş. Sönük olan çizgi analog düzene göre saati belirtiyor. Dakikayı gösteren sayılar kadranın ortasında hemen anlaşılabiliyor.





Ay ve gün moduna da sahip olan modelde yine dış çerçevedeki sönük çizgi saat yönünde okunarak ay hesap ediliyor. Ortadaki rakamlar ise günü belirtiyor. Siyah paslanmaz çelikten üretilen saatte alt yüzey LED teknolojisi kullanılmış. Altıgen bir şekle sahip modelde şarj için USB desteği de bulunuyor.





Bu modele özgü bir de alarm kullanılmış. Alarm esnasında ışık animasyonları güzel bir hava oluşturuyor. Model mavi, yeşil veya kırmızı LED seçenekleriyle satışta.





İlk 48 saat için modelin fiyatı129$ / 79£ / 89€ şeklinde. Daha sonra ise149$ / 91£ / 103€ fiyat etiketine geçilecek.