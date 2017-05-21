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Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS

2 yıl
59,2b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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ASELSAN'ın geliştirdiği Uzun Menzilli Akustik Yayın Sistemi UMAS, hem toplumsal olaylarda göstericileri uzaklaştırmak için hem de deniz araçlarında gizli haberleşme için kullanılabiliyor.
ASELSAN tarafından hem deniz platformalarının gizli haberleşmeleri hem de toplumsal olaylara müdahale için geliştirilen uzun menzilli akustik sistem UMAS istenilen açılarda ses dalgaları yollayabiliyor. Yalnızca sesin gönderildiği alanda bulunanların sesi duyabildiği sistem hem toplumsal olaylar hem de haberleşme için büyük önem arz ediyor.
Videoda görülen boyutun küçültülerek TOMA'lara takılabileceği belirtiliyor. TOMA üzerine entegre edilecek olan sistem yaydığı akustik ses dalgaları ile göstericilerin kulaklarını rahatsız edecek ve gösteriyi bitirmek zorunda kalmalarını sağlayacak. Uzun süreli maruz kalındığı takdirde kötü sonuçlar doğurabilen sistemin doğru kullanılması halinde bir süre sonra kişi üzerindeki etkisi ortadan kalkıyor.
Dünyada muadil sistemlerin kullanıldığı da biliniyor. İşte o muadil sistemlerden birisi olan LRAD:
Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS
 
Sistem deniz platformlarının haberleşmesi için de kullanılabiliyor. Telsizlerin düşman tarafından etkisiz hale getirildiği veya kullanılamayacağı zamanlarda iki gemi arasında iletişimi sağlayabilecek olan sistem, kullanıcının ürün arkasına geçerek mikrofon ile mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Uzun menzillerde mesajları iletebilen sistem, sesin duyulması için karşı gemide hiçbir sisteme ihtiyaç duymuyor. Sesi gönderilen gemi dışındaki kimse duyamıyor.
-20 derece ile +50 derece aralığında çalışabilen sistem 40 kilogram ağırlığa sahip. 
Sistemin yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmesi bekleniyor. 

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zucker6 2 yıl en beğenilen
Bence hiç kullanılmasın. Milletin gösteri hakkını engelleyeceklerine bu ülkenin vatandaşlarına nasıl hizmet edebiliriz, adaleti nasıl sağlayabilirz, ekonomiyi nasıl düzeltebiliriz, ülkenin refah seviyesini nasıl artırabilriz diye düşünsünler. Çalıp çırpmakla, muhaletefeti sindirmekle, gazetecileri hapse atmakla, ohal getirip hukuğu askıya almakla, göstermelik referandum yapıp sonuçları hileyle değiştirmekle ÜLKE YÖNETİLMEZ Nokta
Bence hiç kullanılmasın. Milletin gösteri hakkını engelleyeceklerine bu ülkenin vatandaşlarına nasıl hizmet edebiliriz, adaleti nasıl sağlayabilirz, ekonomiyi n...
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3 Yanıt Yanıtla +40
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QuexSeeL 2 yıl
TOMAlara yerleştirileceklere otomatik zaman ayarı koyulması lazım maksimum çalışma süresi misal 7 dakika. Süre tamamlanınca 10 dakika bekleme sonrasında da tekrar aktif olması lazım. Tek kişiye 2 Tomayla su sıkan, yakın mesafeden adamın kafasına su sıkıp takla attıran manyak polisler var teşkilat içinde bunların eline geçse bu milleti bir köşeye sıkıştırır beyinleri pelte oluncaya kadar devam eder.
TOMAlara yerleştirileceklere otomatik zaman ayarı koyulması lazım maksimum çalışma süresi misal 7 dakika. Süre tamamlanınca 10 dakika bekleme sonrasında da tek...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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dobrasam 2 yıl bilek
bilek
aman insanlar için yararlı bişeyler yapmayın sakın ha kim ne şekilde silah yapıyorsa kendisi evladı o silaha kurban gitsin elin adamları marsa nasıl gideriz
doğaya zara vermeden nasıl bir yakıt veya enerji buluruz diye çaba göstersin bizim bu dalaylamalarda kendi halkı için ve üstünde kullanmak için silah geliştirsin yazıklar olsun hepinize gösteri insanların özügür bir ifadesidir ne deyim Allah hepinizin belasını versin gerçi hepimizin belasını verdi zaten ülkenin halinde belli
silahlar kaval olsa
bütün kalksa şu silahlar
her mermi bir gülebilse
tükenirdi ahı vahlar
karlı dağlar yol edilse
kul hakkına razı olsa
mahkeme avare kalsa
karakollar çiçek dolsa
hergün hasbihal edilse
hesap edip üçü beşi
vurmasa gardaş gardaşı
kaygusuz bir devlet başı
başımızda bal edilse
insan ömrü düğün bekler
hür yaşasa çiftler tekler
dünyada bütün tüfekler
kırılsa kaval edilse
insanlar ayda gezeler
gezip dünyayı süzeler
emeği yiyen füzeler
emeğe çuval edilse
der mahsuni allah baki
canlı bir tenede taki
insan hakkı dünyadaki
ahrette sual edilse

hadi oradan teres Amerika en büyük silahları üretiyor cahil cüheyla seni yok mars mış neymiş havana tüküreyim senin soytarı
bilekaman insanlar için yararlı bişeyler yapmayın sakın ha kim ne şekilde silah yapıyorsa kendisi evladı o silaha kurban gitsin elin adamları ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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trachinus 2 yıl
Dayı sistemin fazla kullanılmamasında yarar var yoksa kalıcı hasarlar oluşturur diyor bu demek oluyor ki kalıcı hasara uğramamız kaçınılmaz :///
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basartenk 2 yıl
Ortalık şenlenmiş
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zucker6 2 yıl
Daha bugün basit bir gözaltı aracının içine gaz sıkıp kapıyı içerdekilerin üzerine kitleyen bir yönetim eline geçen yeni bir silahı nasıl kullanır artık siz düşünün.
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emre1393 2 yıl
aktrolleri engellemek için güzel fırsat
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DH Misafiri 2 yıl
Hangi insanların gösteri hakkı teröristlerin mi? Devlet zaten adam olanlara herhangi bir müdahale yapmıyor
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DH Misafiri 2 yıl
tıpkı nazi almanyasından bir sahne... vatandaşa faydalı ne yapmışlar ki?
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byrsim 2 yıl
Kendi insanlarının sesini bastırmak için silah üreten ucube zihniyet. Unutmayın ki keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.
Hiç bir şey baki değil. Sahip olduğunuz iktidar el değiştirebilir. O günün hükümeti bütün mahkemeleri, hakimleri, savcıları avucunun içine almış olabilir. Gördüğünüz haksızlıkları protesto etmek için sesinizi yükseltmek zorunda kalabilirsiniz.
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ardabeyim 2 yıl
Arkadaşlar belli nicklerdeki elemanları her haberin altında görüyoruz zaten hiç laf dalaşına girmenize gerek yok. Sitenin kalitesini düşürüyorlar kendinizi yormayın Gün bey düşünsün.
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moustapha129 2 yıl
çapulcular rahatsız
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unflattering 2 yıl
Artık gelişmiş ülkelerde bu ve benzeri sistemler olmadan olmuyor. Türkiye her anlamda onların yolunu izliyor ki bu haberin içeriğide bunu kanıtlayan göstergelerden sadece birinden bahsediyor. Toplumsal olayların engellenebilmesi bir ülkenin geleceğinin teminatıdır.
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