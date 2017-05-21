Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS

ASELSAN'ın geliştirdiği Uzun Menzilli Akustik Yayın Sistemi UMAS, hem toplumsal olaylarda göstericileri uzaklaştırmak için hem de deniz araçlarında gizli haberleşme için kullanılabiliyor.

ASELSAN tarafından hem deniz platformalarının gizli haberleşmeleri hem de toplumsal olaylara müdahale için geliştirilen uzun menzilli akustik sistem UMAS istenilen açılarda ses dalgaları yollayabiliyor. Yalnızca sesin gönderildiği alanda bulunanların sesi duyabildiği sistem hem toplumsal olaylar hem de haberleşme için büyük önem arz ediyor.

Videoda görülen boyutun küçültülerek TOMA'lara takılabileceği belirtiliyor. TOMA üzerine entegre edilecek olan sistem yaydığı akustik ses dalgaları ile göstericilerin kulaklarını rahatsız edecek ve gösteriyi bitirmek zorunda kalmalarını sağlayacak. Uzun süreli maruz kalındığı takdirde kötü sonuçlar doğurabilen sistemin doğru kullanılması halinde bir süre sonra kişi üzerindeki etkisi ortadan kalkıyor.

Dünyada muadil sistemlerin kullanıldığı da biliniyor. İşte o muadil sistemlerden birisi olan LRAD:

Sistem deniz platformlarının haberleşmesi için de kullanılabiliyor. Telsizlerin düşman tarafından etkisiz hale getirildiği veya kullanılamayacağı zamanlarda iki gemi arasında iletişimi sağlayabilecek olan sistem, kullanıcının ürün arkasına geçerek mikrofon ile mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Uzun menzillerde mesajları iletebilen sistem, sesin duyulması için karşı gemide hiçbir sisteme ihtiyaç duymuyor. Sesi gönderilen gemi dışındaki kimse duyamıyor.

-20 derece ile +50 derece aralığında çalışabilen sistem 40 kilogram ağırlığa sahip.

Sistemin yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine girmesi bekleniyor.