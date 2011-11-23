Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme

Bu videomuzda dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba'nın hazırladığı AT100 isimli tableti inceledik. Güçlü donanımına ek olarak, farklı renk seçenekleri sunan değiştirilebilir arka kapak tasarımı ve çeşitli giriş-çıkış seçenekleriyle farklılık yaratan Toshiba AT100, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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