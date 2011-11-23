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Toshiba AT100 tablet bilgisayar video inceleme

7 yıl
71,9b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda dünyanın önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden Toshiba'nın hazırladığı AT100 isimli tableti inceledik. Güçlü donanımına ek olarak, farklı renk seçenekleri sunan değiştirilebilir arka kapak tasarımı ve çeşitli giriş-çıkış seçenekleriyle farklılık yaratan Toshiba AT100, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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SS10 7 yıl en beğenilen
hep tegra 2, hep 1 gb ram, 1 ghz işlemci, android 3.1 . . . son zamanlarda çıkan tabletlerin büyük kısmı aynı. farklılık yaratmak isteyende hdmi çıkışı gibi kimine göre olsada olur olmasada olur şeyler ekliyor. sony tablet s mesela en azından şekil olarak farklı birşey çıkardı beğenirsin beğenmezsin ama farklılık yarattı. şimdi bunun birçok tabletten ne farkı var belirgin olarak ? neden bunu alayım yani sebep göremiyorum. bu ürün için demiyorum sadece, son zamanlardaki tabletler için konuşuyorum
hep tegra 2, hep 1 gb ram, 1 ghz işlemci, android 3.1 . . . son zamanlarda çıkan tabletlerin büyük kısmı aynı. farklılık yaratmak isteyende hdmi çıkışı gibi ki...
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Recharged 7 yıl
Başarılı bir ürün olmuş fakat tasarım konusunda çokta iyi olmadığını söylemek gerek.Onun dışında HDMI çıkışının olması büyük bir artı.
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alizze01 7 yıl
ABILER YURT DISINDAN PC TABLET+GSM MODLINDE BIR UEUN GELDI BANA AMA SİM KART CALISMIYOR İME KAYIDI LAZIMIS BUNU NASIL YAPABILIRM BIR BILGISI OLAN VAR MI İMEİ NUMARASNI OGRENEMIYORUM NASIL ACICAM BUNU YA
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hattoriy 7 yıl
Şu ana kadar piyasadaki tabletlerden elime aldıklarım içinde en iyisi sony nin tabletiydi
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SEO-Uzmanı 7 yıl
bunlar yeni ürün değil
markayı etiketi satmaya çalışıyorlar !
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S 7 yıl
Tasarımı beğenmedim. toshibanın neyine tablet
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asaltek 7 yıl
eski laptop kasalarına benziyor, o ne yaa öyle, hiç mi galaxy tab, ipad görmemiş bu toshiba tasarımcıları, bildiğin takoz bu...Zaman ne kadar çabuk değişiyor, zamanında fiyatından, kalitesinden yanına yanaşamazdık toshiba laptopların. Samsung olmasa, bize pahalı pahalı kakalayacakları bunlar işte...
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Fx_57,5 7 yıl
servetportakal
videoları html5 ile izlemek için neden illa İE gerekiyor! DH da fanatizm yapıyorsa yuh olsun!

yoo ben choreme de izliyorum ! İE olmadanda izleniyor
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servetportakal 7 yıl Fx_57,5
semih611

servetportakal

videoları html5 ile izlemek için neden illa İE gerekiyor! DH da fanatizm yapıyorsa yuh olsun!


yoo ben choreme de izliyorum ! İE olmadanda izleniyor

Evet öyleymiş, soruyu düzelteyim. Firefox neden desteklenmiyor?
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smart1978 7 yıl
Takoz (Kalın ve kaba) severlere hitap ediyor, yalan mı? ...
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servetportakal 7 yıl
videoları html5 ile izlemek için neden illa İE gerekiyor! DH' da fanatizm yapıyorsa yuh olsun!
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İyotluTuz 7 yıl
İncelemede oynatılan videonun formatı, bitrate i ve çözunurluğu hakkında da bilgi verilseydi daha bi fikir sahibi oluruduk.
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Fx_57,5 7 yıl
urun guzelde flash performansı gs2 den daha dusuk :)
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cagataykoroglu 7 yıl
daysleeperxp
Bir tablet furyası geldi geçti, benim hayatımda hiçbirşey değişmedi, yeni yılda oyun bilgisayarı toplarım daha da birşeye gerek yok.

Halbu ki herşey senin hayatına yeni bir heyecan katmaktı.
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