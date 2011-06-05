Toshiba Android 3.1 işletim sistemli tablet bilgisayarı Thrive'i Temmuz ayında satışa sunacak

Toshiba'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Android tabanlı yeni tablet bilgisayarı Thrive'in çıkışı için artık sayılı günler kaldı. Folio 100 modeliyle beklediğini bulamayan dolayısıyla Thrive modeline büyük önem veren Toshiba'nın 13 Haziran'da ön-siparişleri toplamaya başlayacağı ve Temmuz ayı ile birlikte tablet bilgisayarın satışına başlayacağı bildiriliyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Thrive, Nvidia'nın ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC platformundan güç alıyor.

Google tarafından tanıtımı I/O 2011 etkinliğinde yapılan ve ilk olarak Motorola Xoom için piyasa sunulan Android 3.1 işletim sistemiyle geleceği belirtilen Toshiba Thrive, WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı, GPS, akselometre, ışık sensörü, jireskop, kart okuyucusu ve USB 2.0 portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen tablet bilgisayar, önyüzünde yer alan 2 Megapiksel çözünürlüğündeki ikinci kamera ile de görüntülü konuşmaya olanak tanıyor. Genel kullanım deneyimini arttırmaya yönelik bazı Toshiba teknolojilerine de sahip olacağı belirtilen tablet bilgisayarın yurt dışı satış fiyatları 8GB kapasiteli model için 429$, 16GB kapasiteli modele için 479$ ve 32GB kapasiteli model için de 579$ seviyesinde olacak. Temmuz ayı içerisinde ülkemizde de pazara sunulması beklenen Thrive ile birlikte Toshiba kısa süre içerisinde tablet bilgisayar pazarının zirvedeki üç isminden birisi olmayı hedefliyopr.