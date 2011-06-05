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Toshiba Android 3.1 işletim sistemli tablet bilgisayarı Thrive'i Temmuz ayında satışa sunacak

7 yıl
12,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı Android tabanlı yeni tablet bilgisayarı Thrive'in çıkışı için artık sayılı günler kaldı. Folio 100 modeliyle beklediğini bulamayan dolayısıyla Thrive modeline büyük önem veren Toshiba'nın 13 Haziran'da ön-siparişleri toplamaya başlayacağı ve Temmuz ayı ile birlikte tablet bilgisayarın satışına başlayacağı bildiriliyor. 10.1-inç boyutunda ve 1280 x800 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip olan Thrive, Nvidia'nın ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC platformundan güç alıyor.

Google tarafından tanıtımı I/O 2011 etkinliğinde yapılan ve ilk olarak Motorola Xoom için piyasa sunulan Android 3.1 işletim sistemiyle geleceği belirtilen Toshiba Thrive, WiFi, Bluetooth, HDMI çıkışı, GPS, akselometre, ışık sensörü, jireskop, kart okuyucusu ve USB 2.0 portu gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. Üzerinde yer alan 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ile 720p çözünürlüğünde video kaydedebilen tablet bilgisayar, önyüzünde yer alan 2 Megapiksel çözünürlüğündeki ikinci kamera ile de görüntülü konuşmaya olanak tanıyor. Genel kullanım deneyimini arttırmaya yönelik bazı Toshiba teknolojilerine de sahip olacağı belirtilen tablet bilgisayarın yurt dışı satış fiyatları 8GB kapasiteli model için 429$, 16GB kapasiteli modele için 479$ ve 32GB kapasiteli model için de 579$ seviyesinde olacak. Temmuz ayı içerisinde ülkemizde de pazara sunulması beklenen Thrive ile birlikte Toshiba kısa süre içerisinde tablet bilgisayar pazarının zirvedeki üç isminden birisi olmayı hedefliyopr.


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alfur61 7 yıl
xxxx1
tabletler iyi hoşta donanımlar düşük bırakılıyor bilerek...telefonlar bile tabletlerden daha sıkı olabilmekte...o yüzden en azından benim için devre dışı kalıyor...iyi bir lep top ve iyi bir telefon kesinlikle doğru olanı...tablet işin show kısmına!..

Kesinlikle katılıyorum.Tablet işi çok saçma günümüz şartlarında.Fiyatları da performanslarına göre çok ağır.Tablete verceğiniz parayı da üstüne ekleyip iyi bir notebook almak akıllıca our.
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xxxx1 7 yıl
tabletler iyi hoşta donanımlar düşük bırakılıyor bilerek...telefonlar bile tabletlerden daha sıkı olabilmekte...o yüzden en azından benim için devre dışı kalıyor...iyi bir lep top ve iyi bir telefon kesinlikle doğru olanı...tablet işin show kısmına!..
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khaos 7 yıl
Türkiyede bana ipad 2 haricinde özelliklede 3g özelliği taşıyan ve ipad in eksikliklerini (usb girişi,hdmi çıkışı,sd kart vs) sunan adam akıllı bir tablet önerebilirmisiniz? cevabı ben vereyim hayır açıkçası android bu rekabet etmeyi bile bilmeyen "özürlü" üreticilerin elinde harcanıyor! Bir düşünün bırakın ipad 2 yi ipad 1 e bile 14-15 ay sonra rakip olabiliyorlar.Allah herkese apple rakipleri gibi rakip nasip etsin adamlar istemese bile tablet piyasasını domine ediyorlar!
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kımyasal 7 yıl
guzel tablet yanlız o 579 dolar TR ye gelınce bı 1200 1300 oluyor orası mesele
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jakops. 7 yıl
@Menov. ben fazla çıkmasına bişey demedim. hepsi aynı özellikte.yeni bi özelliğini gördün mü. kullanıcıyı cezbeden bi özelliği olacak ki, diğerlerinden sıyrılacak.demek istediğm oydu.çok olması tabiki iyi. bu durumda sadece tasarıma göre alır kullanıcılar
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Menow 7 yıl
@jakops, ne alaka??? Ne güzel adamlar Tablet PC modelleri üretiyor durmadan. Nasıl olsun isterdin???
40 yılda bir mi çıkartsınlar???
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kartalaraz 7 yıl
benim hoşuma gidiyor tablet pcler.... sadece kapasiteleri az...bu devirde.. teknoloji şuanda çok ilerde tlf larda 16gb kullanıyor. bunlar en azında 40gb olmalıydı....satış stratejisi olarak görüyorum....680 tl fiyat ise gayet iyi gibi geldi bana....sıcakfırsatla 500 tl gibi fiyatlarada alınabilir. takip etmek lazım..
çin tabletlere göre..
+Thrive, Nvidia'nın ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 SoC (işinizi rahat görecektir..)
+Toshiba Android 3.1
+fiyat iyi
+servis ağı(bu sisteme yakın markası belli olmayan çin tabletler alınmaz başınız ağrır ucuz alıp başınızı ağrıtacağınıza biraz para ekleyi bunu almak mantıklı..)
+10.1-inç boyutunda ve 1280 x800 piksel(bundan ne büyüğünü nede küçüğünü şahsen düşünmem ideali bu bence)
+HDMI (media oynatıcı yerine şahsen bunu almayı planlardım)
+5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera
-8 gb hdd. tek kötü yanı....

heber editörü tablet gelince videolu inceleme bekliyoruz...
güzel paylaşım...
hepsiburada.com/... fiyatlara bakın...
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jakops. 7 yıl
tabletler de monotonlaşmaya başladı.
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