Toshiba Q Serisi 256 GB SSD Video İnceleme

Haber Editörü
|TOSHİBA Q SERİSİ 256GB SSD ALDIM PERFORMNSINDAN MEMNUNUM FAKAT PACKARD BELL 17İNÇ BİLGİSAYARIMDA İKİNCİ BİR HDD GİRİŞ YUVASI OLDUGUNU FARKETTİM FAKAT MONTAJ İÇİN SSDNİN DIŞ KORUYUCU KUTUSUNU ÇIKARTMAK ZORUNDA KALDIM KORUYUCU SÜNGERLERLE SABİTLADIM SSD ŞİMDİLİK SORUNSUZ ÇALIŞIYOR İLERDE ISINMA GİBİ SORUNLAR YARATIRMI LUTFEN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM
|Önemli M550 512 SATA (9,5 mm adaptör ile) 2.5 "7mm Internal Solid State Drive CT1024M550SSD1
var bende amerikadan gelmiş ürün açılmış ama kullanılmamıştır
g skil. 64 gb 8x8 64 2400 mhz rem ile birlikte 2000 bin liraya veririm
|inceleme için çok teşekkürler...
laptoplar için en ideal ssd hangisi hocam ?
|Şu anda 1 TB SSD 434 dolar. amazon.com/...
Bununla kıyasladığımızda yarım TB SSD'yi 217 dolara bulabilmemiz gerekirken ters bir durumla karşılaşıyoruz, en ucuz satan 269 dolara satıyor. amazon.com/...
Şu anda boyut yükseldikçe GB başı fiyat oranı malesef artıyor, en azında eşit olmalı, arada ciddi fiyat oynuyor.
maaammmiaspirin_00iops değeri varmıydı göremedim75000 civarı iops gösteriyor 32kblik dosyalardabide marvel yazıyor kontrolcünün üzerinde bir ben mi gördüm acaba
Marvel tek kontrolcü üretmiyordu sanki ? Ondan olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Açıklama gelir yakında.
aspirin_00
75000 civarı iops gösteriyor 32kblik dosyalarda
bide marvel yazıyor kontrolcünün üzerinde bir ben mi gördüm acaba
|2 tane ssd'yi sli tarzı ekran kartlarında olduğu gibi birbirine bağlayıp tek bir ssd'ymiş gibi kullanabilir miyiz ? Ssd almak istiyorum ama elimde olan ssdye yüklü olan işletim sistemimdeki dosyları tekrar kurmak ile uğraşmak istemiyorum da. Hiç bir yerde bulamadım bu konu ile ilgili bir şey, bir de buraya yazayım sorayım dedim.
interwap
Siz nerelere baktınız bilmiyorum ama ürün pcdepo, sanalmarketim ve daha bir çok sanal mağazada mevcut.
|Kesinlikle yapilmali boyle bi program...
|o kadar çok SSD incelendi de hala Sandisk Extreme II nin testi yok ... Extreme II bir çok yerde satışta olmasına rağmen ...
2- İncelemelerde tablolarda bazı değerler veriyorsunuz. 16, 17, 18 bunlar nedir? Birimi yazın lütfen. Yüksek olan iyidir, düşük olan iyidir. Önceleri bunları belirtirdiniz.
3- Diski incelediniz ama Türkiye'de satan tek firma bulamadım.