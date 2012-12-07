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Toshiba'dan Windows 8'li bilgisayarlar, yeni televizyonlar ve daha fazlası...

6 yıl
6,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba yeni yıla iddialı girmeyi hedefliyor. Şirketin yeni nesil Windows 8'li bilgisayarları, yepyeni televizyonları, sabit disk ve SSD sürücüleri ile çevre birimlerini, Türkiye'deki bir numaralı ismi olan Aytaç Biter ile konuştuk.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sedat.m 6 yıl
bende toshiba satallite p855-33k notebook kullanıyorum ve hiç memnun değilim yeni olmasına rağmen çok ısınıyo ve donuyo toahibayı hiç tavsiye etmem
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DH Misafiri 6 yıl
sağlamlık ve performans açısından toshiba bilgisayarım süper gayette memnunum bilgisayarımdan
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DH Misafiri 6 yıl
toshiba satellite kullanıyorum hem performanstan hem sağlamlığından gayet memnunum.
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StormLight 6 yıl
Toshiba televizyon mu uretiyor

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Zenci Forvet 6 yıl
Benim laptop Toshiba gayet memnunum.
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DH Misafiri 6 yıl
Faydalı bir röportaj olmuş. Teşekkürler.
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asalet03 6 yıl
kesinlikle süper bir konu ve süper bir röportaj erdi bey emeğinize sağlık
bu tarz inceleme ve röportajlar daha fazla olmalı sürekli olarak telefon incelemesi görmekten sıkıldık zira gözlüksüz 3d ve led teknolojileri bence 2013 ün konusu olacak konular ....
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savage81 6 yıl
tosh bazı ürünleriyle çok yüksek kalite sunsada tosh türkiyenin özellikle teknikservislerinin rezillikleriyle insanların çok korkarak benimde birdaha imkanı yok tercih etmiyeceğim bir marka
aytaç ayda 1 çıksın konuşsun burda umarım faydası oluyordur
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yankiii 6 yıl
Yararli bir video olmus Aytac bey ve DH`e ekibin tesekurler.
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monodes 6 yıl
valla samsung es serilerine bi cam koydu tutturdu, toshiba neden tutturmasın, kulağa hoş geliyor bence ama albani üstadın bir yorumunu almak lazım,gerçi daha erken ama...


saygılar...
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DH Misafiri 6 yıl
güzel röportaj eline sağlık Erdi...Ürünler gene süper..Aytaç Bey de öyle:)
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