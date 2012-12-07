Toshiba'dan Windows 8'li bilgisayarlar, yeni televizyonlar ve daha fazlası...

Toshiba yeni yıla iddialı girmeyi hedefliyor. Şirketin yeni nesil Windows 8'li bilgisayarları, yepyeni televizyonları, sabit disk ve SSD sürücüleri ile çevre birimlerini, Türkiye'deki bir numaralı ismi olan Aytaç Biter ile konuştuk.

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