Toshiba'dan Windows 8'li bilgisayarlar, yeni televizyonlar ve daha fazlası...

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Toshiba'dan Windows 8'li bilgisayarlar, yeni televizyonlar ve daha fazlası...
6 yıl
6,5b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
73
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Toshiba yeni yıla iddialı girmeyi hedefliyor. Şirketin yeni nesil Windows 8'li bilgisayarları, yepyeni televizyonları, sabit disk ve SSD sürücüleri ile çevre birimlerini, Türkiye'deki bir numaralı ismi olan Aytaç Biter ile konuştuk.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
sedat.m
6 yıl
editörün seçimi
bende toshiba satallite p855-33k notebook kullanıyorum ve hiç memnun değilim yeni olmasına rağmen çok ısınıyo ve donuyo toahibayı hiç tavsiye etmem
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
sağlamlık ve performans açısından toshiba bilgisayarım süper gayette memnunum bilgisayarımdan
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
toshiba satellite kullanıyorum hem performanstan hem sağlamlığından gayet memnunum.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
StormLight
6 yıl
editörün seçimi
Toshiba televizyon mu uretiyor
Yanıtla
+-1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet
6 yıl
editörün seçimi
Benim laptop Toshiba gayet memnunum.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
Faydalı bir röportaj olmuş. Teşekkürler.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
asalet03
6 yıl
editörün seçimi
kesinlikle süper bir konu ve süper bir röportaj erdi bey emeğinize sağlık
bu tarz inceleme ve röportajlar daha fazla olmalı sürekli olarak telefon incelemesi görmekten sıkıldık zira gözlüksüz 3d ve led teknolojileri bence 2013 ün konusu olacak konular ....
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
savage81
6 yıl
editörün seçimi
tosh bazı ürünleriyle çok yüksek kalite sunsada tosh türkiyenin özellikle teknikservislerinin rezillikleriyle insanların çok korkarak benimde birdaha imkanı yok tercih etmiyeceğim bir marka
aytaç ayda 1 çıksın konuşsun burda umarım faydası oluyordur
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
yankiii
6 yıl
editörün seçimi
Yararli bir video olmus Aytac bey ve DH`e ekibin tesekurler.
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
monodes
6 yıl
editörün seçimi
valla samsung es serilerine bi cam koydu tutturdu, toshiba neden tutturmasın, kulağa hoş geliyor bence ama albani üstadın bir yorumunu almak lazım,gerçi daha erken ama...
saygılar...
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri
6 yıl
editörün seçimi
güzel röportaj eline sağlık Erdi...Ürünler gene süper..Aytaç Bey de öyle:)
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,8b izlenme · 4 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
1,2b izlenme · 16 sa.
yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
1,3b izlenme · 4 sa.
yeni video
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,8b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,2b izlenme · 3 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
15:41
Acer Predator Helios 300 İncelemesi (7 Farklı Oyun Testi İle)
7,9b izlenme · 9 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,3b izlenme · 1 gün
03:22
90'ların efsane bilgisayarı: Entegre yazıcılı dizüstü bilgisayar
14,2b izlenme · 2 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
bu tarz inceleme ve röportajlar daha fazla olmalı sürekli olarak telefon incelemesi görmekten sıkıldık zira gözlüksüz 3d ve led teknolojileri bence 2013 ün konusu olacak konular ....
aytaç ayda 1 çıksın konuşsun burda umarım faydası oluyordur
saygılar...