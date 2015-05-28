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Toshiba'nın 30 yıllık Taşınabilir Bilgisayar serüvenini konuştuk!

3 yıl
15,2b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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TNB A.Ş. Genel Müdürü Aytaç Biter ile Toshiba'nın ilk taşınabilir bilgisayarının üretimi üzerine geçen 30 yılı, yeni ürünleri ve gelecek planlarını konuştuk.

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onurcandmt 3 yıl
Toshiba qosmio x75-a7295 sahibiyim. Aldigimdan 2 hafta sonra laptop isinma sonucu kapandi ve bir daha acilmadi. Garantiye verdim ve ayni sorunla bir daha karsilastim. Bu seri laptopta ve yanlis bilmiyorsam bir alt serisinde de bu kronik sorrun varmis. (isinmadan dolayi kapanip bir daha acilmama) Internette arastirirsaniz bu sorunu gorebilirsiniz. Amerikadayken almistim bu yazdigim laptopu muadillerinden ucuz oldugu ve de daha yuksek donanimda oldugu icin aldim (3 gb ekran karti 1 tb harddisk ozetle donanimi) Careyi islemci gucunu kisarak buldum. (Dragon Age ve bazi oyunlar benim tahminimce yuku cekirdeklere bolmuyor ya da esit olarak bolmuyor bu da asiri isinmaya sebep oluyor) Ozetle onermiyorum almayin.
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DH Misafiri 3 yıl
Yüksek modelleri kaliteli ama aşırı pahalı düşük modelleri plastik kasa ama onlarda pahalı
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DH Misafiri 3 yıl
Hepi bortday Toshiba notebook:) en iyisi sensin
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DH Misafiri 3 yıl
Toshiba en iyi notebook markasıdır pahalı olması normal kalite üst seviye..asla vazgeçmem..30.yılın kutlu olsun
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CapoNx 3 yıl
Ürünler gerçekten on numara 6 yıl önceki toshiba pc bir kere format yedi daha. Hala daha son dönem oyunlar oynanabiliyor Watch dogs vs. Şimdide qosmio serisi aldım o zaten duruşuyla herkesin gönlüne tahtı kuruyor.

Bu kadar ovulesi cihazlar bu müdürü hak etmiyor yanlız bu kesin . Ben daha iyi sunarım bu cihazları ayrıca ingilizcem bu adamdan daha iyidir. Leading inovasyon dedi bu nedir arkadaş?
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f-network 3 yıl CapoNx
format bilgisayar kalitesi ile alakali bir durum degil hocam, sistemini temiz kullanirsan yeniden kurmana gerek kalmaz bi sure.
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Beyler fiyatına bakmayın, ürünler inanılmaz sağlam. Kesinlikle hak ediyor.
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hamza_007 3 yıl
Şeytan kulağına kursun 6 yılını doldurmuş Satellite A350'den selamlar.
Bana göre adamlar aldığı paranın hakkını veriyor Bu ürünü 6 yıl önce ortalama muadil ürünlerden %20 daha pahalıya aldım ama aynı dönem farklı marka tercih eden arkadaşlarımdan 3. cihazını alan var.

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saydmm 3 yıl
Kısacası pahalı satıyosunuz.
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PuckingPerfect 3 yıl
Önce müdürünüz hitabeti öğrenmeli bence :)
Ayrıca fiyat politikasını bu şekilde devam ettirdikleri sürece maalesef ki satışta iyi olamayacaklar. Portable cihazlarda lenovo dan kopyalanan tasarımlar da gayet iyi olmuş gibi :)
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