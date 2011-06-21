Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba'nın AMD Fusion-A tabanlı dizüstü bilgisayarı Satellite L775D ön-siparişe sunuldu

7 yıl
8b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin uzunca bir süredir merakla beklenen LIano kod adlı Fusion-A serisi mobil işlemcilerini geçtiğimiz hafta içerisinde lanse etmesiyle birlikte sistem üreticileri de düğmeye bastı ve AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını pazara sunmaya başladı. Çok sayıda üreticinin,  Fusion-A tabanlı 150 civarında sistem sunması beklenirken, hızlı davranan isimlerden biri Toshiba oldu ve firmanın Satellite L775D modeli ön-siparişe sunuldu.
Yeni Satellite L700 serisinin bir parçası olan dizüstü bilgisayar, 17.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Fusion-A6 işlemcisinden güç alan sistemde ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli ve 320x paralel işlemcili Radeon HD 6520M IGP'sinin kullanıldığını görüyoruz. 4GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ve depolama için 640GB kapasiteli disk ile gelen sistemin diğer özellikleri arasında DVD yazıcı,  802.11n WiFi, kart okuyucusu, entegre kamera ve çoklu dokunmatik touchpad ve HDTV ya da monitör bağlantısı için HDMI çıkışı  gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.
AMD'nin Fusion-A6 işlemci sayesinde DirectX 11 desteği sunan ve pek çok oyunu belli ayar seviyesinde oynatmayı vaad eden sistem, grafik birimine entegre Unified Video Decoder 2.0 motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma ve HD3D/Blu-ray 3D gibi teknolojilere de destek sunuyor. Toshiba'nın AMD Fusion tabanlı yeni sistemi Satellite L775D, yurt dışında 579.99$ seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumda. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ForbiddenOne 7 yıl
1100-1200TL arası bir fiyatı olur. Fiyatına göre güzel bir ürün keşke IGP saat hızı daha yüksek olsaymış umarım OC imkanı vardır. Düşük saat hızı yüzünden düşük performans veriyor fusion'lar. Bir 600-650MHz olsa HD5650-6650'ya yetişir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 7 yıl
yurt dışında 579.99$ tr de 1.000$+ kdv olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulubatlısinan 7 yıl
Toshiba bile bu fiyata satıyorsa demek ki uygun olanların gelmesi yakındı, haydi hayırlısı merakla bekliyorum diğer markaların ürünlerini...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim