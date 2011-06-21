Toshiba'nın AMD Fusion-A tabanlı dizüstü bilgisayarı Satellite L775D ön-siparişe sunuldu

AMD'nin uzunca bir süredir merakla beklenen LIano kod adlı Fusion-A serisi mobil işlemcilerini geçtiğimiz hafta içerisinde lanse etmesiyle birlikte sistem üreticileri de düğmeye bastı ve AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayarlarını pazara sunmaya başladı. Çok sayıda üreticinin, Fusion-A tabanlı 150 civarında sistem sunması beklenirken, hızlı davranan isimlerden biri Toshiba oldu ve firmanın Satellite L775D modeli ön-siparişe sunuldu.

Yeni Satellite L700 serisinin bir parçası olan dizüstü bilgisayar, 17.3-inç boyutunda ve 1600 x 900 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip. AMD'nin 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Fusion-A6 işlemcisinden güç alan sistemde ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen DirectX 11 destekli ve 320x paralel işlemcili Radeon HD 6520M IGP'sinin kullanıldığını görüyoruz. 4GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ve depolama için 640GB kapasiteli disk ile gelen sistemin diğer özellikleri arasında DVD yazıcı, 802.11n WiFi, kart okuyucusu, entegre kamera ve çoklu dokunmatik touchpad ve HDTV ya da monitör bağlantısı için HDMI çıkışı gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

AMD'nin Fusion-A6 işlemci sayesinde DirectX 11 desteği sunan ve pek çok oyunu belli ayar seviyesinde oynatmayı vaad eden sistem, grafik birimine entegre Unified Video Decoder 2.0 motoru sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma ve HD3D/Blu-ray 3D gibi teknolojilere de destek sunuyor. Toshiba'nın AMD Fusion tabanlı yeni sistemi Satellite L775D, yurt dışında 579.99$ seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumda.