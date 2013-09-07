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Toshiba'nın aksiyon kamerası video ön inceleme "60 metreye kadar su geçirmeyen kamera"

6 yıl
13,2b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GoPro'nun hakimiyetindeki aksiyon kamerası pazarına Sony'den sonra adım atan bir diğer Japon üretici de Toshiba oldu. Camileo X-Sports olarak isimlendirilen yeni kamera, 12MP CMOS sensörü ile Full HD çözünürlüğünde ve 60 kare/saniye hızında video kaydı yapabiliyor. GoPro'dan farklı olarak dahili ekrana ve dijital yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan Camileo X-Sports'un merak edilen tüm detayları ve GoPro karşılaştırması bu videomuzda.
 

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konix 6 yıl en beğenilen
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daedlus 6 yıl
Bizim boğazın en derin yeri 60 metre :D
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bireysel.emeklilik 4 yıl
Ben bu kameradan aldım. Go pro tamam güzel kamera ama her parçasına para vermek de sinir bozucu.

Bu cihaz bir çok aksesuar, wifi, uzaktan kumanda ve fiyatıyla go pro haricindeki bütün kameraları sollar.
1920x1080 P de 60 fps çeken bir cihaz bunu da unutmamak lazım.
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AYSIN 6 yıl
Ekimde gelecek ürün buraya aksiyon halinde dener kesin DH :)
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Morphinz 6 yıl
VESTEL nerde? Herkes onu bekliyor..
Çin'de merdiven altında üretilen telefonların bile haberi yapılırken yakışmadı bu.

Toshiba dahili ekran ile güzel bir çıkış yapabilir.. Sony'nin yeni lenslerinde olduğu gibi telefon ile çekim ve kontrol mümkün olursa çok iyi olucaktır aksiyon kameraları için..
Burda yorum olarak yazdım yakında bunuda yaparlar demedi demeyin.
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OneMinuteTR 6 yıl
GoPro alınmaz herhalde hem ekranı yok hem 4K da 15 FPS çekim yapıyor. Aksiyon kamerası adı üstünde zaten FPS yüksek olmayınca tadı çıkmaz 4K olmasınında bir anlamı kalmıyor bence.
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syesil 6 yıl
yahu hem siteye girmeden duramıyorsunuz hemde sitenin reklamına (kazancına) laf atıyorsunuz. bu kadar bencil olmayın, bu demirmenin dönmesi için reklam olmak zorunda bunu bilmeyen yok. madem görmek istemiyorsun girme.
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lucifer6 6 yıl
h/...



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chamicals2 6 yıl
Sam Fisher için mi yapmışlar bu zımbırtıyı :)
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cemir7 6 yıl
konix
DH Premium Üyelik gelirse şaşırmayın. Reklamsız izlemek istiyorsanız Premium satın alın.NOT: Amacım DH aleyhinde propaganda yapmak değil, kullanıcıların istek ve taleplerini belirtmek.

Fena fikir değil aslında :D
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DeaglePower 6 yıl
Bi samsung değil
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konix 6 yıl en beğenilen
DH Premium Üyelik gelirse şaşırmayın.
"Reklamsız izlemek istiyorsanız Premium satın alın."
NOT: Amacım DH aleyhinde propaganda yapmak değil, kullanıcıların istek ve taleplerini belirtmek.
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Appetite 6 yıl konix
**** varken kim ne yapsın premium üyeliği.

Edit: Adamlar adbilock bile yazdırmıyorlar. Oha
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