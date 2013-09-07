Toshiba'nın aksiyon kamerası video ön inceleme "60 metreye kadar su geçirmeyen kamera"

GoPro'nun hakimiyetindeki aksiyon kamerası pazarına Sony'den sonra adım atan bir diğer Japon üretici de Toshiba oldu. Camileo X-Sports olarak isimlendirilen yeni kamera, 12MP CMOS sensörü ile Full HD çözünürlüğünde ve 60 kare/saniye hızında video kaydı yapabiliyor. GoPro'dan farklı olarak dahili ekrana ve dijital yakınlaştırma yeteneklerine sahip olan Camileo X-Sports'un merak edilen tüm detayları ve GoPro karşılaştırması bu videomuzda.

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