WhatsApp "Durum" özelliği güncellendi: İşte yenilikler

Bildiğiniz gibi Whatsapp'ta uzun süredir bulunan "Durum" paylaşımları, kullanıcıların anlık paylaşımları için pratik bir yol sunuyor. Uçtan uca şifreleme sayesinde, bu paylaşımlar yalnızca rehberde kayıtlı kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Şimdi ise bu alan, daha özgün ve eğlenceli içerikler oluşturmak isteyenler için yeni özelliklere kavuştu.
Kolaj düzenleme aracı (Layout)
Yeni duyurulan özelliklerden ilki "Yerleşim" özelliği. Bu sayede kullanıcılar altı adede kadar görseli tek bir kolaj içinde birleştirebiliyor. Böylece tatil anıları, doğum günü kutlamaları veya bir günün farklı anları artık tek bir Durum paylaşımında toplanabiliyor olacak. Üstelik düzenleme araçlarıyla her fotoğraf istenen konuma yerleştirilebiliyor.
Şarkı odaklı paylaşımlar ve müzik çıkartmaları
Fotoğraflar artık birer çıkartma
Kullanıcılar artık istedikleri bir fotoğrafı çıkartmaya dönüştürüp durumlarında kullanabiliyor. Bu çıkartmalar, boyutlandırılabiliyor ve farklı içeriklerin üzerine serbestçe yerleştirilebiliyor. Evcil hayvan fotoğrafları, arkadaşça mimikler veya komik yüz ifadeleri ile durumlara mizahi ve özgün bir dokunuş eklemek oldukça kolay.
“Siz de ekleyin” etiketi
Yeni “Add Yours” çıkartması ise, paylaşımları karşılıklı hale getirmeyi hedefliyor. Bir kullanıcı belirli bir görseli veya konuyu paylaşırken bu etiket sayesinde arkadaşlarını da yanıt vermeye davet edebiliyor. Yanıtlar yalnızca sohbette görünmekle kalmıyor, isteyenler bu içerikleri kendi durumlarında da yayınlayabiliyor.
WhatsApp, bu özelliklerin kısa süre içinde kademeli olarak kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki birkaç ay içinde tüm kullanıcılar bu yeni araçlara erişebilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!