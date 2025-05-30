Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp "Durum" özelliği güncellendi: İşte yenilikler

    WhatsApp, Durum paylaşımlarına yeni özellikler ekledi. Yeni işlevler arasında, kolaj düzeni, müzik çıkartmaları, etkileşimli çıkartmalar ve daha fazlası yer alıyor.

    Instagram'ın sevilen özelliği Whatsapp'a geldi: İşte yenilikler! Tam Boyutta Gör
    En popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Son olarak uygulama, "Durum" özelliğine dört yeni güncelleme getirdiğini duyurdu. Kullanıcılar artık müziklerden kolajlara, fotoğraf çıkartmalarından etkileşimli etiketlere kadar pek çok farklı yolla kendilerini ifade edebilecek.

    Bildiğiniz gibi Whatsapp'ta uzun süredir bulunan "Durum" paylaşımları, kullanıcıların anlık paylaşımları için pratik bir yol sunuyor. Uçtan uca şifreleme sayesinde, bu paylaşımlar yalnızca rehberde kayıtlı kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Şimdi ise bu alan, daha özgün ve eğlenceli içerikler oluşturmak isteyenler için yeni özelliklere kavuştu.

    Kolaj düzenleme aracı (Layout)

    Yeni duyurulan özelliklerden ilki "Yerleşim" özelliği. Bu sayede kullanıcılar altı adede kadar görseli tek bir kolaj içinde birleştirebiliyor. Böylece tatil anıları, doğum günü kutlamaları veya bir günün farklı anları artık tek bir Durum paylaşımında toplanabiliyor olacak. Üstelik düzenleme araçlarıyla her fotoğraf istenen konuma yerleştirilebiliyor.

    Şarkı odaklı paylaşımlar ve müzik çıkartmaları

    Instagram'ın sevilen özelliği Whatsapp'a geldi: İşte yenilikler! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan "More with Music" özelliği ile artık tek bir şarkı etrafında şekillenen Durum paylaşımları yapmak mümkün. Ayrıca, bir müzik çıkartması kullanarak selfie veya manzara fotoğrafı gibi başka bir içeriğe duygusal bir dokunuş eklenebiliyor. Bu da paylaşımlara yeni bir anlam ve atmosfer katıyor.

    Fotoğraflar artık birer çıkartma

    Kullanıcılar artık istedikleri bir fotoğrafı çıkartmaya dönüştürüp durumlarında kullanabiliyor. Bu çıkartmalar, boyutlandırılabiliyor ve farklı içeriklerin üzerine serbestçe yerleştirilebiliyor. Evcil hayvan fotoğrafları, arkadaşça mimikler veya komik yüz ifadeleri ile durumlara mizahi ve özgün bir dokunuş eklemek oldukça kolay.

    “Siz de ekleyin” etiketi

    Yeni “Add Yours” çıkartması ise, paylaşımları karşılıklı hale getirmeyi hedefliyor. Bir kullanıcı belirli bir görseli veya konuyu paylaşırken bu etiket sayesinde arkadaşlarını da yanıt vermeye davet edebiliyor. Yanıtlar yalnızca sohbette görünmekle kalmıyor, isteyenler bu içerikleri kendi durumlarında da yayınlayabiliyor. 

    WhatsApp, bu özelliklerin kısa süre içinde kademeli olarak kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki birkaç ay içinde tüm kullanıcılar bu yeni araçlara erişebilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada kayış sesi nasıl kesilir a101 maaşları uzun zaman konuşmadığın birine ne yazılır kaskosuz araç pert olursa ne olur defacto bayram destek elemanı maaş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum