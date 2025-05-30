WhatsApp "Durum" özelliği güncellendi: İşte yenilikler

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Tam Boyutta Gör En popüler mesajlaşma platformlarından WhatsApp, yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Son olarak uygulama, "Durum" özelliğine dört yeni güncelleme getirdiğini duyurdu. Kullanıcılar artık müziklerden kolajlara, fotoğraf çıkartmalarından etkileşimli etiketlere kadar pek çok farklı yolla kendilerini ifade edebilecek.

Bildiğiniz gibi Whatsapp'ta uzun süredir bulunan "Durum" paylaşımları, kullanıcıların anlık paylaşımları için pratik bir yol sunuyor. Uçtan uca şifreleme sayesinde, bu paylaşımlar yalnızca rehberde kayıtlı kişiler tarafından görüntülenebiliyor. Şimdi ise bu alan, daha özgün ve eğlenceli içerikler oluşturmak isteyenler için yeni özelliklere kavuştu.

Kolaj düzenleme aracı (Layout)

Yeni duyurulan özelliklerden ilki "Yerleşim" özelliği. Bu sayede kullanıcılar altı adede kadar görseli tek bir kolaj içinde birleştirebiliyor. Böylece tatil anıları, doğum günü kutlamaları veya bir günün farklı anları artık tek bir Durum paylaşımında toplanabiliyor olacak. Üstelik düzenleme araçlarıyla her fotoğraf istenen konuma yerleştirilebiliyor.

Şarkı odaklı paylaşımlar ve müzik çıkartmaları

Tam Boyutta Gör Öte yandan "More with Music" özelliği ile artık tek bir şarkı etrafında şekillenen Durum paylaşımları yapmak mümkün. Ayrıca, bir müzik çıkartması kullanarak selfie veya manzara fotoğrafı gibi başka bir içeriğe duygusal bir dokunuş eklenebiliyor. Bu da paylaşımlara yeni bir anlam ve atmosfer katıyor.

Fotoğraflar artık birer çıkartma

Kullanıcılar artık istedikleri bir fotoğrafı çıkartmaya dönüştürüp durumlarında kullanabiliyor. Bu çıkartmalar, boyutlandırılabiliyor ve farklı içeriklerin üzerine serbestçe yerleştirilebiliyor. Evcil hayvan fotoğrafları, arkadaşça mimikler veya komik yüz ifadeleri ile durumlara mizahi ve özgün bir dokunuş eklemek oldukça kolay.

“Siz de ekleyin” etiketi

Yeni “Add Yours” çıkartması ise, paylaşımları karşılıklı hale getirmeyi hedefliyor. Bir kullanıcı belirli bir görseli veya konuyu paylaşırken bu etiket sayesinde arkadaşlarını da yanıt vermeye davet edebiliyor. Yanıtlar yalnızca sohbette görünmekle kalmıyor, isteyenler bu içerikleri kendi durumlarında da yayınlayabiliyor.

WhatsApp, hesap silmeden çıkış seçeneği sunacak 23 sa. önce eklendi

WhatsApp, bu özelliklerin kısa süre içinde kademeli olarak kullanıcılara sunulacağını duyurdu. Önümüzdeki birkaç ay içinde tüm kullanıcılar bu yeni araçlara erişebilecek.

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