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Toshiba'nın gözlüksüz 3D teknolojisi nasıl çalışıyor [video]

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
1
37
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Toshiba çok uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni dizüstü bilgisayarı F750'yi dünya ile aynı anda ülkemizde de tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayarın en büyük farkı, Toshiba tarafından geliştirilen gözlük gerektirmeyen 3D teknolojisine sahip olması. Peki Toshiba'nın altına basa basa vurgu yaptığı bu teknoloji nasıl çalışıyor? İşte bu teknolojiye ışık tutan Türkçe seslendirmeli anlatım videosu.
 
15.6-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120Hz ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen dört çekirdekli Core i7 işlemcisinden güç alıyor. 6GB sistem belleğine ve 640GB kapasiteli sabit diske sahip olan Qosmio F750 3D, Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan 2GB bellekli GeForce GT 540M ekran kartıyla geliyor.  


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tolgabes64 8 yıl
airport AVM deki tv lerde gözlüksüz 3D ! duyurulur :) bi gidip bakın. 42" aynı anda herekz 3D görebiliyo. çok keskin değil ama gözlüksüz 3D için gayet iyi :) teknoloji aslnda bildiğimiz çevrelerde satılan şu 3boyutlu görünen resimler.. eskiden cipstende çıkardı sağa sola döndürerk görüntü vs değişir ya aynı o şekilde
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jag1903 8 yıl
Laptop denildimi Toshiba

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ozmon 8 yıl
bütün haberlerde temmuz sonu ya da ağustos başı çıkacak deniyordu. Varmı bu bilgisayarın akıbetiyle ilgili bilgisi olan :D
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DH Misafiri 8 yıl
nefis ürün Toshiba zorluyor rakiplerini, ekran kartına takılmadım çünkü 1 ay sonra onuda hallederler..bu arada turkce video için minettarız:)
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miyankizu 8 yıl
tek kişilik olması kötü olmuş ama bence geliştirilebilir bir olay olduğu için zamanla buna da çözüm bulunacaktır. bence gözlüksüz olması büyük adım
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DH Misafiri 8 yıl
2-3 kişi aynı anda 3D izlyemeyecek o zaman. En fazla 1 kullanıcı.
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berkxy 8 yıl
video yanıltıcı olmuş(nasıl çalıştığını anlatmak için abartılı olmuş)
gerçekte nasıl 3d görüntü veriyor onu gösterin
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mavizaman 8 yıl
Birden fazla kişi oturursa başına hangi kişiye göre ayarlama yapıyor?
Diğerleri 3d izleyebiliyor mu?
ayrıca vga tırt görünüyor..
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zouzouni 8 yıl
Güzel gelişme, ama ekran kartı sanki biraz zayıf kalmış.
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OverClocK1ng 8 yıl
3D ne bandım. Sıktı. 50 farklı teknoloji, her biri ayrı telden çalıyor.

Bence en iyisi gözlük ama şarj marj olmamalı ve görüntü çok hızlı olmalı ve karanlık da olmamalı. Gözlük de çok hafif ve gözde olup olmadığı bile anlaşılmayacak kadar hafif olmalı ve ucuz olmalı. Gözü yormayıp, baş ağrısı falan da yapmamalı.

Tüm bunları verebilen sadece LG FPR 3D var. Bence aralarında en iyisi o.
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hakanr 8 yıl
Demek ki çok kişili gözlüksüz 3D için kamerayı daha kullanmaya başlamamışlar. E tabi capital düzen zamanla sunacaklar
. Hatırladığım kadarıyla 2 veya daha fazla kullanıcı için gözlüksüz 3D deneyimi kameranın karşısındaki kişilerin gözlerini takip ederek sahne ayarlamasıydı. EEE bunuda yaptıktan sonra ver elini hologram teknolojisi. Hadi bakalım 5 sene sonra neler görecez
Ey gidi capital düzen sen neysin bea. Hiçte hoşbeş olmayız gerçi ama ..........!
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Legolas Greenleaf 8 yıl
3D gözlüksüz olduğu takdirde tek kişi bundan faydanabilir ve bu uzun yıllar da öyle olacak sanmıyorum ki yakın zamanda bu konuda bir gelişme yaşansın
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Nef'i 8 yıl
Güzel izleti, teşekkürler...
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murat2O98 8 yıl
eriten
Video iOS ta oynatilamiyor yetkililere duyrulur :-)

evet steve jobs duysun adamlar video seyredemiyor
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kenan_0 8 yıl
Gözlüksüz 3Dmi olurmuş yalana bak :-D
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alican09turk 8 yıl
Yeni Qosmio serisinden hem F750 hem de X770 Ağustos gibi piyasaya sürülecek. F Serisi Qosmio'nun X serisine göre daha zayıf konfigürasyonuna sahip modelleridir. Tabi aynı zamanda 15.6 inç oluşu da var. X770'de 560M GTX ekran kartı var aynı zamanda gözlüklü olarak 3D destekliyor. 17.3 inç ekrana sahip olacak. X500'de eksik olan subwoofer X770'de tekrar geri dönüyor. F750'de gözlüksüz 3D'den sadece ekranın başındaki kullanıcı faydalanabiliyor.
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