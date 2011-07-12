Toshiba'nın gözlüksüz 3D teknolojisi nasıl çalışıyor [video]

Toshiba çok uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni dizüstü bilgisayarı F750'yi dünya ile aynı anda ülkemizde de tanıttı. Yeni dizüstü bilgisayarın en büyük farkı, Toshiba tarafından geliştirilen gözlük gerektirmeyen 3D teknolojisine sahip olması. Peki Toshiba'nın altına basa basa vurgu yaptığı bu teknoloji nasıl çalışıyor? İşte bu teknolojiye ışık tutan Türkçe seslendirmeli anlatım videosu.

15.6-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde 120Hz ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in 2GHz'de çalışan ve Turbo Boost teknolojisiyle 2.9GHz'e çıkabilen dört çekirdekli Core i7 işlemcisinden güç alıyor. 6GB sistem belleğine ve 640GB kapasiteli sabit diske sahip olan Qosmio F750 3D, Nvidia'nın DirectX 11 desteği sunan 2GB bellekli GeForce GT 540M ekran kartıyla geliyor.





Toshiba F750'nin detaylı özellikleri için ilgili haberimiz; https://www.donanimhaber.com/tablet-pc/haberleri/Toshibadan-gozluksuz-3D-deneyimi-sunan-yeni-dizustu-bilgisayar-Qosmio-F750-3D.htm