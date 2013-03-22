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Transcend, hafıza kartlarını Premium ve Ultimate olarak yeniden yapılandırdı

6 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Transcend, hafıza kartlarını Premium ve Ultimate olarak yeniden yapılandırdı

Dünyanın lider depolama çözümleri firması Transcend, tüketiciye daha anlaşılır bir ürün gamı sunmak ve ihtiyaca göre ürün tercih edilmesini sağlamak amacıyla hafıza kartı serilerini Ultimate ve Premium olarak yeniden yapılandırdı.

Premium serisi ile hafıza gereksinimi yoğun mobil uygulamalar ve oyunlar için en iyi performans sunulurken,  profesyonel seviye kaliteye ihtiyaç duyanlara yönelik Ultimate serisi de günümüzün son teknoloji Full HD çekim yeteneğine sahip DSLR ve hibrit kameraları, video kameraları ile sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bunların dışında kalan günlük ihtiyaca yönelik olan ürünler ise Standart sınıfında kalıyor.

Ultimate serisinde transfer hızları 90MB/s seviyesine kadar çıkabilirken, Premium serilerde sunulan hız da en fazla 45MB/s seviyelerine çıkıyor. 

Dijital kamera serisinde Ultra-High Speed Class 1 (UHS-I) destekli Ultimate ve Premium olmak üzere iki SDHC kart çeşidi bulunuyor ve bunlar 8GB/16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip. Serideki diğer SDHC ve SDXC kartları Premium ve Standart sınıfında.

DSLR serisinde UHS-I destekli Ultimate SDXC kart ile Ultimate ve Premium SDCH kartlar bulunuyor. İki Compact Flash kart da yine Ultimate sınıfında ve 64GB kapasiteye kadar seçenek sunuyor.

Mobil cihazlar için UHS-I destekli iki adet Class 10 Ultimate ve Premium SDHC kart bulunuyor. Diğer kartlar ise Premium ve Standart sınıfında. Kapasite 32GB'a kadar çıkabiliyor.

Video kameralar için de UHS-I destekli Ultimate ve Premium SDHC ve SDXC kartlar bulunuyor. Serinin diğer üyeleri de Premium sınıfında. Kapasite 64GB'a kadar çıkabiliyor.

Transcend'in kartları üzerinde, internetten indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz zarar görmüş veya silinmiş dosyaları düzeltebileceğiniz RecoveRx yazılımı da kullanabiliyorsunuz. Bu ürünlerden bazıları sınırlı ömür boyu garanti ile ülkemizde de satışta.

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OverClocK1ng 6 yıl
Şu markaya inanılmaz büyük saygı duyuyorum. Adamlar Taiwan'da her sene 1 defa verilen ve teknoloji alanında gerçekten önemli bir buluş yapmış olmanız halinde verilen ve bir sürü katılımcının olduğu Technology Of Excellence Taiwan adlı ödülü, 9 yıldır hiçbir firmaya kaptırmadan her sene aldılar. Helal olsun.
Adamlar yapıyor...
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Psydia 6 yıl
"sınırlı" ve "ömür boyu" kelimelerinin yan yana olması ne demek arkadaslar?
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jay jay justified 6 yıl Psydia
Psydia

"sınırlı" ve "ömür boyu" kelimelerinin yan yana olması ne demek arkadaslar?

Ömür boyudan kasıt senin ömrün değil, ürünün üretiminin durdurulmasına kadarki zamandır. Limitli olması da, ürünün belli bileşenlerine garanti verildiği anlamına geliyor muhtemelen. Bununla ilgili bir örnek;

cisco.com/...

Ürünün üretiminin durdurulacağının açıklanmasından itibaren 5 sene sonraya kadar, Cisco firması ürünün fan ve güç kaynağına 5 sene garanti verdiğini açıklamış.

Hoş, Türkiye'de öyle rezil bir garanti anlayışı var ki, 2 sene bittikten sonra beni ilgilendirmez diyebilecek kadar pişkin servis merkezleri kol geziyor etrafta. Halbuki ürünün satıldığı her yerde garanti süresi 3 yıl, 5 yıl diyor. Eh, ilgili bakanlık da aslında ilgisiz bakanlık olunca, ömür boyu garantinin bir ehemmiyeti kalmıyor.
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