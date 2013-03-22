Transcend, hafıza kartlarını Premium ve Ultimate olarak yeniden yapılandırdı





Dünyanın lider depolama çözümleri firması Transcend, tüketiciye daha anlaşılır bir ürün gamı sunmak ve ihtiyaca göre ürün tercih edilmesini sağlamak amacıyla hafıza kartı serilerini Ultimate ve Premium olarak yeniden yapılandırdı.





Premium serisi ile hafıza gereksinimi yoğun mobil uygulamalar ve oyunlar için en iyi performans sunulurken, profesyonel seviye kaliteye ihtiyaç duyanlara yönelik Ultimate serisi de günümüzün son teknoloji Full HD çekim yeteneğine sahip DSLR ve hibrit kameraları, video kameraları ile sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Bunların dışında kalan günlük ihtiyaca yönelik olan ürünler ise Standart sınıfında kalıyor.





Ultimate serisinde transfer hızları 90MB/s seviyesine kadar çıkabilirken, Premium serilerde sunulan hız da en fazla 45MB/s seviyelerine çıkıyor.





Dijital kamera serisinde Ultra-High Speed Class 1 (UHS-I) destekli Ultimate ve Premium olmak üzere iki SDHC kart çeşidi bulunuyor ve bunlar 8GB/16GB/32GB depolama seçeneklerine sahip. Serideki diğer SDHC ve SDXC kartları Premium ve Standart sınıfında.





DSLR serisinde UHS-I destekli Ultimate SDXC kart ile Ultimate ve Premium SDCH kartlar bulunuyor. İki Compact Flash kart da yine Ultimate sınıfında ve 64GB kapasiteye kadar seçenek sunuyor.





Mobil cihazlar için UHS-I destekli iki adet Class 10 Ultimate ve Premium SDHC kart bulunuyor. Diğer kartlar ise Premium ve Standart sınıfında. Kapasite 32GB'a kadar çıkabiliyor.





Video kameralar için de UHS-I destekli Ultimate ve Premium SDHC ve SDXC kartlar bulunuyor. Serinin diğer üyeleri de Premium sınıfında. Kapasite 64GB'a kadar çıkabiliyor.





Transcend'in kartları üzerinde, internetten indirebileceğiniz ve ücretsiz olarak kullanabileceğiniz zarar görmüş veya silinmiş dosyaları düzeltebileceğiniz RecoveRx yazılımı da kullanabiliyorsunuz. Bu ürünlerden bazıları sınırlı ömür boyu garanti ile ülkemizde de satışta.