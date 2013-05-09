Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend, profesyonellere yönelik 1000x CompactFlash kartını duyurdu

6 yıl
532
1
5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Transcend, profesyonellere yönelik 1000x CompactFlash kartını duyurdu

Dünyanın lider depolama çözümleri firmalarından Transcend, profesyonel fotoğrafçılar ve DSLR sinemacılarına yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil 1000x CompactFlash kartını resmi olarak duyurdu.
1000x CompactFlash hafıza kartları Nikon D4, Sony Alpha 700, Olympus E-5 gibi pek çok yüksek seviye DSLR fotorğaf makineleri ve video kameraları için en iyi depolama çözümünü sunuyor. 
1000x CompactFlash hafıza kartları yüksek aktarım hızlarına ulaşan CompactFlash revizyon 6.0 ve Ultra DMA (UDMA) transfer mod 7 standartlarını destekliyor. Video Performance Guarantee (VPG-20) ile tam uyumlu olan kartlar  saniyede 160MB okuma ve 120MB yazma hızı sunuyor. Ürünler Full HD, 3D ve 4K UHDTV (2160p) video kaydını destekliyor.

128GB'a kadar boyutlara sahip olan kartlar Toggle mod NAND Flash hafıza yongaları ile uzun ömürlü sağlamlık ve performans sunarken, BCH ECC (hata doğrulama kodu) teknolojisi ile veri transferleri çok güvenli şekilde yapabiliyor.

Kısa süre sonra pazara sunulacak olan 1000x CompactFlash ürünü 16GB - 99$, 32GB - 199$, 64GB 379$ ve 128GB - 699$ şeklinde fiyat etiketine sahip olacak.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriolet1981 6 yıl
Şunların bir de SD olanlarını yapsalar çok iyi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 6 yıl
OverClocK1ng
Kart çok hızlı tamam. Peki bu karta, fotoğrafı çektikten sonra saniyede 120 MB veri yazan fotoğraf makinesi var mı? Bilen varsa, yazarsa sevinirim.Merak ettim, o kadar hızlı veri yazan fotoğraf makinesi çıktı mı?

Yazar merak etmeyin :)
Saniyede 8 kare 22mb'lık RAW fotoğrafları çekip kendi hafızasına yazdıktan sonra hafıza kartına kaydediyor. CF kartlarda pin sayısıda çok olduğu için rahatlıkla kaydedebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Kart çok hızlı tamam. Peki bu karta, fotoğrafı çektikten sonra saniyede 120 MB veri yazan fotoğraf makinesi var mı? Bilen varsa, yazarsa sevinirim.
Merak ettim, o kadar hızlı veri yazan fotoğraf makinesi çıktı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 6 yıl
Full HD, 3D ve 4K UHDTV kuydedenler için iyi. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lockheed 6 yıl
7200rpm standart bir sata harddiskten çok daha hızlı gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Milli Gurur Kaynağı "ANKA İnsansız Hava Aracı" özel video 6 yıl Sarsılmaz'dan "Milli Piyade Tüfeği" ve yeni silah teknolojileri DH Özel 6 yıl AMD'den 5GHz FX işlemci gelecek mi, HD 8000 serisi ekran kartları ne zaman çıkıyor? [Özel Video] 6 yıl Milli İnsansız Helikopter "Tai Standından Özel" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim