Transcend, profesyonellere yönelik 1000x CompactFlash kartını duyurdu





Dünyanın lider depolama çözümleri firmalarından Transcend, profesyonel fotoğrafçılar ve DSLR sinemacılarına yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil 1000x CompactFlash kartını resmi olarak duyurdu.

1000x CompactFlash hafıza kartları Nikon D4, Sony Alpha 700, Olympus E-5 gibi pek çok yüksek seviye DSLR fotorğaf makineleri ve video kameraları için en iyi depolama çözümünü sunuyor.

1000x CompactFlash hafıza kartları yüksek aktarım hızlarına ulaşan CompactFlash revizyon 6.0 ve Ultra DMA (UDMA) transfer mod 7 standartlarını destekliyor. Video Performance Guarantee (VPG-20) ile tam uyumlu olan kartlar saniyede 160MB okuma ve 120MB yazma hızı sunuyor. Ürünler Full HD, 3D ve 4K UHDTV (2160p) video kaydını destekliyor.





128GB'a kadar boyutlara sahip olan kartlar Toggle mod NAND Flash hafıza yongaları ile uzun ömürlü sağlamlık ve performans sunarken, BCH ECC (hata doğrulama kodu) teknolojisi ile veri transferleri çok güvenli şekilde yapabiliyor.





Kısa süre sonra pazara sunulacak olan 1000x CompactFlash ürünü 16GB - 99$, 32GB - 199$, 64GB 379$ ve 128GB - 699$ şeklinde fiyat etiketine sahip olacak.