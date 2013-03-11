Transcend, yeni USB 3.0 belleği JetFlash 810'u duyurdu

Başarılı veri depolama çözümleriyle yakından tanınan Transcend, yeni USB belleği JetFlash 810'u duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor.



63.3 mm x 20.4 mm x 8.9 mm ölçülerinde ve 12.4 gram ağırlığında tasarlanan JetFlash 810'un gövdesinde kauçuk malzeme kullanılmış. Bu sayede USB belleğin, darbelere, neme ve toza karşı dayanıklı hale geldiği belirtiliyor. 8 GB'lık modelin turuncu renkte, 16 GB'lık modelin kırmızı renkte, 32 GB'lık modelin mavi renkte, 64 GB'lık modelin ise yeşil renkte hazırlandığını görüyoruz.

USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veren JetFlash 810, saniyede 85 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 25 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Anakartınızın USB 2.0 portuyla bağlantı sağlarsanız USB belleğin okuma hızı saniyede 32 MB'a kadar düşüyor. Yazma hızında ise herhangi bir değişiklik yok.



Fiyat hususuna değinecek olursak, 8 GB'lık model 13$'dan, 16 GB'lık modeli 18$'dan, 32 GB'lık model 33$'dan, 64 GB'lık model 62$'dan satılacak.



http://www.transcend.co.jp/Press/index.asp?LangNo=17&axn=Detail&PrsNo=10088&NewsKeyWd=&Func1No=&Func2No=&Func3No=