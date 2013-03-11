Transcend, yeni USB 3.0 belleği JetFlash 810'u duyurdu

Haber Editörü
Başarılı veri depolama çözümleriyle yakından tanınan Transcend, yeni USB belleği JetFlash 810'u duyurarak ürün yelpazesini genişletiyor.
63.3 mm x 20.4 mm x 8.9 mm ölçülerinde ve 12.4 gram ağırlığında tasarlanan JetFlash 810'un gövdesinde kauçuk malzeme kullanılmış. Bu sayede USB belleğin, darbelere, neme ve toza karşı dayanıklı hale geldiği belirtiliyor. 8 GB'lık modelin turuncu renkte, 16 GB'lık modelin kırmızı renkte, 32 GB'lık modelin mavi renkte, 64 GB'lık modelin ise yeşil renkte hazırlandığını görüyoruz.
USB 3.0 arayüzüne ve geriye dönük olarak USB 2.0 arayüzüne destek veren JetFlash 810, saniyede 85 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 25 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Anakartınızın USB 2.0 portuyla bağlantı sağlarsanız USB belleğin okuma hızı saniyede 32 MB'a kadar düşüyor. Yazma hızında ise herhangi bir değişiklik yok.
Fiyat hususuna değinecek olursak, 8 GB'lık model 13$'dan, 16 GB'lık modeli 18$'dan, 32 GB'lık model 33$'dan, 64 GB'lık model 62$'dan satılacak.
http://www.transcend.co.jp/Press/index.asp?LangNo=17&axn=Detail&PrsNo=10088&NewsKeyWd=&Func1No=&Func2No=&Func3No= Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen.
Bu ne be, yazma hızı usb 3.0 a göre çok düşük kalıyor. Bende hilevel 16 gb usb 2.0 var onda bile 18 mb sn ile yazma yapıyor. Arkadaşa da 50 TL ye sandisk extreme 16 gb usb 3.0 aldık onda da usb 3.0 portuna takınca 50-60 mb sn arası yazıyor, usb 2.0 portuna takınca 22 mb sn ile yazıyor. usb 3.0 da okuma hızı 80-100 mb sn arası değişiyor. usb 2.0 da 30 mb sn ile okuyor.