Transcend yeni USB bellek modeli JetFlash T3S'yi duyurdu

Depolama sürücüleri alanında yeni model duyurularına devam eden Transcend, USB belleklerine yeni bir model daha ekledi. JetFlash T3S isimli USB 2.0 bellek, 29.35 x 12.3 x 3.05 mm boyutlarındaki kompakt yapısı ile dikkat çekerken, bu boyutlara inilebilmek için COB (Chip-on-Board) üretim teknolojisinin kullanıldığı ifade ediliyor.

Kapaksız tasarıma sahip olan ancak diğer taraftan katlanabilir yapısı ile bağlantıyı gerçekleştiren kafanın zarar görmesini engelleyen sürücü, Çinko alaşımlı güçlü bir gövde yapısına ve çelik koruma plakasına sahip. Toza, darveye ve suya dayanıklı olan JetFlash T3S ilk etapta üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor ki detayları şu şekilde sıralaybiliriz;

- 4GB / 15 MB/sn (okuma) - 4 MB/sn (yazma) / 9.90 Avro

- 8GB / 15 MB/sn (okuma) - 5 MB/sn (yazma) / 14.90 Avro

- 16GB / 18 MB/sn (okuma) - 5 MB/sn (yazma) / 24.90 Avro

Transcend, JetFlash T3S belleğini ömür boyu garanti ile pazara sunuyor.