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Transcend yeni USB bellek modeli JetFlash T3S'yi duyurdu

7 yıl
6,4b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Transcend yeni USB bellek modeli JetFlash T3S'yi duyurdu
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Depolama sürücüleri alanında yeni model duyurularına devam eden Transcend, USB belleklerine yeni bir model daha ekledi. JetFlash T3S isimli USB 2.0 bellek, 29.35 x 12.3 x 3.05 mm boyutlarındaki kompakt yapısı ile dikkat çekerken, bu boyutlara inilebilmek için  COB (Chip-on-Board) üretim teknolojisinin kullanıldığı ifade ediliyor.
Kapaksız tasarıma sahip olan ancak diğer taraftan katlanabilir yapısı ile bağlantıyı gerçekleştiren kafanın zarar görmesini engelleyen sürücü, Çinko alaşımlı güçlü bir gövde yapısına ve çelik koruma plakasına sahip. Toza, darveye ve suya dayanıklı olan JetFlash T3S ilk etapta üç farklı kapasite seçeneği ile geliyor ki detayları şu şekilde sıralaybiliriz;
 - 4GB / 15 MB/sn (okuma) - 4 MB/sn (yazma) / 9.90 Avro
 - 8GB / 15 MB/sn (okuma) - 5 MB/sn (yazma) / 14.90 Avro
 - 16GB / 18 MB/sn (okuma) - 5 MB/sn (yazma) / 24.90 Avro
Transcend, JetFlash T3S belleğini ömür boyu garanti ile pazara sunuyor. 
Transcend yeni USB bellek modeli JetFlash T3S'yi duyurdu
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lTriviuml 7 yıl
Tasarım fena değilde USB2.0 almak ne kadar mantıklı.
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g.u.v.e.n 7 yıl
Gerçekten çok kullanışlı küçük ve şık bir tasarımı var.
Satışa sunuldu mu ya da nereden temin edilebilir.
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séquestre 7 yıl
Bu marka bir ürünü fotoğraf makinamda kullanıyorum , memnunum da .. Ürünün ambalajı güzelmiş ..
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OverClocK1ng 7 yıl
Yaramazmış. Eski Jetflash 600 bile çok çok daha iyiydi.
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