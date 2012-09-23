Transcend, yeni endüstriyel çözümlerini G2E 2012 fuarında sergileyecek

Depolama çözümleri ve multimedya ürünleri sektöründe başarılı ürünleriyle tanıdığımız Transcend, Las Vegas'ta 2-4 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan Global Oyun Fuarı - G2E 2012'de gelişmiş endüstriyel çözümlerini ve uygulama servislerini sergileyeceğini açıkladı.





Transcend'in endüstriyel çözümleri henüz ülkemiz piyasalarında yer edinebilmiş değil. Ancak global oalrak önemli bir pazar payına sahip. Endüstriyel çözümler yüksek ısı farklarında bile dengeli olarak çalışabiliyor, uzun kullanım ömrü ve yüksek dayanıklılık sunuyor.





Sands Expo ve Convention Center'da düzenlenecek G2E 2012 fuarında Transcend'in sergileyeceği çözümler arasında; CF200I Compact Flash endüstriyel hafıza kartları, CFX500I CFast endüstriyel hafıza kartları, SDHC Class 10 endüstriyel hafıza kartları, SSD720 SATA III SSD modeli, 2.5 inçlik IDE SSD ve 1.8 inçlik SATA-2 SSD modelleri yer alıyor.





Fuarda ayrıca ani güç kesim senaryosu ile SSD çözümlerinin sağlamlığı da canlı olarak test edilecek.



