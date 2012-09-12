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Transcend'den 128 GB kapasiteli SDXC Class 10 bellek kartı

6 yıl
1,7b
1
14
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SSD, USB bellek, taşınabilir sabit disk ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Transcend, sunduğu 128 GB kapasiteyle dikkatleri üzerinde toplayan SDXC Class 10 bellek kartını satışa sunmaya hazırlanıyor.
Transcend'in, özellikle fotoğraf ve video işleriyle uğraşanları hedef kitlesi olarak belirlediği SDXC bellek kartı, saniyede 22 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 16 MB'a varan yazma hızına erişebilmekte. 128 GB kapasitenin, 32 saat uzunluğunda 1920 x 1080 piksel (9 Mbps, H.264) video kaydı ya da RAW formatında çekilmiş 8000'den fazla fotoğraf için (her bir fotoğrafın ortalama 14 MB yer kapladığı varsayılırsa) yeterli olacağı belirtiliyor.
128 GB'lık modelin ABD satış fiyatı 169$. Merak edenler için 64 GB'lık modelin ABD satış fiyatı ise 79$. Transcend'in bellek kartları ömür boyu garanti kapsamına alınmış.

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theyapici 6 yıl
çok kötüymüş bre bu sandisk uhs 1 ler 45 mb
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B.S.S. 6 yıl
128 gb diyo ya la
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_-_bluedragon_-_ 6 yıl
Telefonlarda destekler mi bunu
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durrsun 6 yıl
Merhaba,
ben sssd alıp harici olarak kullnmak istiyorum.ssd.''ler harici olaral kullanma imkanı var mı.? bu konuda usb dönüştürücü kutu ve uygun ssd ve satış yeri yazabilirmisiniz...Dh ''ee veya mail olarak ,şimdiden sağol..bu konuda bilgim yetersiz..Harici olarak ssd kullanmayı düşünüyorum..veri saklamak için.başarılar
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suluuguru 6 yıl
Benim video kamera (Sanyo HD1000) kılavuzunda
8GB den yukarısını destekleyeceğine garanti verilmiyor.
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hayyam_karadenizli 6 yıl
86$'a da 2 TB HDD olması lazım, şu an link bulamadım ama fiyatlar oynak demekki.
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ozturert 6 yıl
128GB yavas kart mi (ortalama 20MB/sn) 32GB hizli kart mi (ortalam 94MB/sn): sony.co.uk/...
Secenekleri bilmekte fayda var. 94MB/sn herkese yaramaz ama yarayacaklar da var.
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abdulmusavvir 6 yıl
HDD'ler de sel dalaveresinden bu yana ilk kez yarışa dahiller, 2 TB'lar o zamanki fiyatlarına yeni döndüler, 2TB HDD'ler 89$, buradan alacakları bilmem ama. amazon.com/...
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hayyam_karadenizli 6 yıl
128 GB Kingstone sata3 SSD 68$'a satılırken 128 GB SD kart 169$ olacak, güzel kıstas, demek SSD'lerin gerisine düşmüşler artık.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Hızı artırılırsa güzel ürün
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SystemApps 6 yıl
şu ömür boyu kelimesini haberde baeri kullanmayın.tamamen laf cambazlığı.atıyorum 5 sene ömür biçiyorlarsa 5 sene garantisi oluyor.yani siz ölene kadar değil :D
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Mobile Prof. 6 yıl
Güzel çözüm.
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