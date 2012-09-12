Transcend'den 128 GB kapasiteli SDXC Class 10 bellek kartı

SSD, USB bellek, taşınabilir sabit disk ve bellek kartı gibi farklı veri depolama çözümlerini tüketicilerle buluşturan Transcend, sunduğu 128 GB kapasiteyle dikkatleri üzerinde toplayan SDXC Class 10 bellek kartını satışa sunmaya hazırlanıyor.

Transcend'in, özellikle fotoğraf ve video işleriyle uğraşanları hedef kitlesi olarak belirlediği SDXC bellek kartı, saniyede 22 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 16 MB'a varan yazma hızına erişebilmekte. 128 GB kapasitenin, 32 saat uzunluğunda 1920 x 1080 piksel (9 Mbps, H.264) video kaydı ya da RAW formatında çekilmiş 8000'den fazla fotoğraf için (her bir fotoğrafın ortalama 14 MB yer kapladığı varsayılırsa) yeterli olacağı belirtiliyor.



128 GB'lık modelin ABD satış fiyatı 169$. Merak edenler için 64 GB'lık modelin ABD satış fiyatı ise 79$. Transcend'in bellek kartları ömür boyu garanti kapsamına alınmış.

