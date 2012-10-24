Transcend'den 128GB'a varan kapasite sunan 1000x CompactFlash bellek kartları

D-SLR kameralarda sensör çözünürlüğünün artması, D-SLR kameraların Full HD ve üzeri çözünürlüklerde video kayıt yeteneğine kavuşması neticesinde, yüksek kapasiteli olduğu kadar yüksek performanslı bellek kartları fotoğrafçılar için bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. İşte bu durumu göz önünde bulunduran veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, ''Ultimate'' serisi 1000x CompactFlash bellek kartlarıyla karşımıza çıktı.

16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan seri, CompactFlash bellek kartları için en hızlı arayüz olarak nitelendirilen Ultra DMA 7 transfer modunda çalışabiliyor. Yüksek kaliteli MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatıldığı belirtilen 1000x CompactFlash bellek kartları, saniyede 160 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 120 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.



Transcend, 16 GB'lık model için 109.99$, 32 GB'lık model için 229.99$, 64 GB'lık model için 459.99$ ve 128 GB'lık model için 749.99$ fiyat belirlemiş durumda.



http://uk.transcend-info.com/support/dlcenter/edm/EN_ProductSheet_DSLR.pdf