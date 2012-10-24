Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'den 128GB'a varan kapasite sunan 1000x CompactFlash bellek kartları

6 yıl
1,2b
1
6
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
D-SLR kameralarda sensör çözünürlüğünün artması, D-SLR kameraların Full HD ve üzeri çözünürlüklerde video kayıt yeteneğine kavuşması neticesinde, yüksek kapasiteli olduğu kadar yüksek performanslı bellek kartları fotoğrafçılar için bir ihtiyaç haline gelmeye başladı. İşte bu durumu göz önünde bulunduran veri depolama çözümleri üreticisi Transcend, ''Ultimate'' serisi 1000x CompactFlash bellek kartlarıyla karşımıza çıktı.
16 GB, 32 GB, 64 GB ve 128 GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği sunan seri, CompactFlash bellek kartları için en hızlı arayüz olarak nitelendirilen Ultra DMA 7 transfer modunda çalışabiliyor. Yüksek kaliteli MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatıldığı belirtilen 1000x CompactFlash bellek kartları, saniyede 160 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 120 MB'a varan yazma hızına erişebiliyor.
Transcend, 16 GB'lık model için 109.99$, 32 GB'lık model için 229.99$, 64 GB'lık model için 459.99$ ve 128 GB'lık model için 749.99$ fiyat belirlemiş durumda.

http://uk.transcend-info.com/support/dlcenter/edm/EN_ProductSheet_DSLR.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
YordleKing 6 yıl
haymatloshan
750 dolar,bildiğin 750 dolar.

749.99$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 6 yıl
Adam onunla iş yapıyor zaten, parasını kısa sürede cıkaracagını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
poyrazz_ern 6 yıl
Sen istiyor yüksek kapasite,verecek 750dolar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
750 dolar,bildiğin 750 dolar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kartalaraz 6 yıl
ucuzmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 6 yıl
bu ne abi 750$
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl AMD'nin 4GHz'de çalışan yeni nesil FX-8350 işlemcisi video inceleme 6 yıl iPad mini Lansmanı Canlı Yayın (Tekrarı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim