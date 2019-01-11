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Transformers gibi oyuncu bilgisayarı

4 ay
7,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'ın yeni nesil yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarı sadece üst seviye donanımları değil aynı zamanda dönen ve açısı ayarlanabilen ekranıyla da fark yaratma peşinde. Detaylar videoda.
Acer'ın oyuncular ve yüksek performans tutkunları için geliştirdiği Predator Triton 900, tasarım detayları ve bünyesinde barındırdığı donanımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Tüm detayları bu videoda anlattık. 

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bjkyener 4 ay
ekran parlak + yandaki mafsallar dizüstünü öldürmüş 750 dolardan fazla etmez
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drjacob 4 ay
çok çirkin [:\-]
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al-ozaria 4 ay
Alet en başta markadan kaybediyor.
Aynı segmentte benzer fiyatta olsunlar çoğu kimse;
Exper, Casper, Vestel, Acer, HP, P.Bell tercih etmez;
Asus, Lenovo, Dell, MSI, Toshiba, Monster almak varken...
( Şahsen dizüstü araştırırken üst sıradakilerin ürünlerine teğet geçiyorum ve birçok pc ile içli dışlı arkadaşın da benim gibi yaptığını biliyorum, içeriklerine dahi bakmaksızın... )
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ssbrutality 4 ay
1) Predator 2) Nitro Serisine Aşığım be...
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idombayci 4 ay
zamanında beko nunda dönen ekranı vardı
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burakcoskunofficial 4 ay
Amp özelliğini komple nasıl kapatabilirim?
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denizbay1 4 ay
Çok güzel, çok şık, direkt bayıldım cihaza. Param olsa bu cihazı alırdım şahsen. Ağrılığı benim için sorun değil, aksine ben ince ve hafif cihazları sevmiyorum. Bence cihaz biraz baba durmalı ve ağırlığı benim açımdan pektw mühim değil.
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unununium 4 ay
4k 60hz monitörü var bana göre çöptür bu paraya yazıktır.
koysa bi 1080p 240hz yada en kötü 144hz çok daha bi gaming laptop olurdu yıl olmuş 2019 halen 60hz
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Mr. Jingles 4 ay
Kullanılan işlemci nedir belirtmemişsiniz. Dalgınlığınıza geldi sanırım.
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Xrollann 4 ay
4000k dollar $ ow yeahhhhh.
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