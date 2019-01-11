Transformers gibi oyuncu bilgisayarı

Acer'ın yeni nesil yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarı sadece üst seviye donanımları değil aynı zamanda dönen ve açısı ayarlanabilen ekranıyla da fark yaratma peşinde. Detaylar videoda.

Acer'ın oyuncular ve yüksek performans tutkunları için geliştirdiği Predator Triton 900, tasarım detayları ve bünyesinde barındırdığı donanımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Tüm detayları bu videoda anlattık.