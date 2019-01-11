Transformers gibi oyuncu bilgisayarı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Acer'ın yeni nesil yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarı sadece üst seviye donanımları değil aynı zamanda dönen ve açısı ayarlanabilen ekranıyla da fark yaratma peşinde. Detaylar videoda.
Acer'ın oyuncular ve yüksek performans tutkunları için geliştirdiği Predator Triton 900, tasarım detayları ve bünyesinde barındırdığı donanımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Tüm detayları bu videoda anlattık.
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Aynı segmentte benzer fiyatta olsunlar çoğu kimse;
Exper, Casper, Vestel, Acer, HP, P.Bell tercih etmez;
Asus, Lenovo, Dell, MSI, Toshiba, Monster almak varken...
( Şahsen dizüstü araştırırken üst sıradakilerin ürünlerine teğet geçiyorum ve birçok pc ile içli dışlı arkadaşın da benim gibi yaptığını biliyorum, içeriklerine dahi bakmaksızın... )
koysa bi 1080p 240hz yada en kötü 144hz çok daha bi gaming laptop olurdu yıl olmuş 2019 halen 60hz