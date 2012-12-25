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Truly Ergonomic 209; Alışılmışın dışında tuş dizilimine sahip mekanik klavye

6 yıl
2b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Truly Ergonomic 209; Alışılmışın dışında tuş dizilimine sahip mekanik klavye
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Ev ve ofis ortamlarında, zamanının önemli bir kısmını bilgisayar başında geçiren kişiler, bilek, dirsek, omuz, sırt ve bel ağrılarıyla karşılaşabiliyor. Uzun vadede ise bu kişilerde Sürekli Gerilim Sakatlığı (RSI) veya Karpal Tünel Sendromu (CTS) rahatsızlıkları görülebiliyor. El / bilek / dirsek / kol ağrısı, uyuşma, parmaklarda his kaybı ve elde kuvvet kaybı gibi belirtileri bulunan bu tür rahatsızlıklardan kurtulabilmek adına son çare olarak cerrahi müdahale dahi gerekebiliyor. İlerde yaşanma ihtimali yüksek olan rahatsızlıklardan kaçınmak için bilgisayar başında belli aralıklarla çeşitli egzersizler yapılması tavsiye edilmekte. Öte yandan bazı bilgisayar çevre birimleri üreticileri, ergonomi konusunda büyük bir titizlikle çalışma yürütüyor. Bahsettiğimiz üreticilerden birisi de Truly Ergonomic.
Truly Ergonomic 209; Alışılmışın dışında tuş dizilimine sahip mekanik klavye
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Kanadalı firmanın, 333 mm uzunluğunda, 238 mm genişliğinde ve 1.2 kg ağırlığında tasarladığı Truly Ergonomic 209'un, öncelikle mekanik bir klavye olduğunu belirtelim. Altın kaplama ''Cherry MX Brown'' mekanik anahtar teknolojisinin eşlik ettiği klavyede, fotoğraflarda görüleceği üzere tuşların yerleşimi standart klavyelere kıyasla çok daha farklı.
İddiaya göre klavyeyi kullanırken duruş şeklimiz değişiyor, yazı yazarken ellerimizi fazla kaydırmak zorunda kalmıyoruz ve böylece günün sonunda ağrılarla yüzleşmiyoruz. Tuşları programlanabilen ve kablo uzunluğu 1.8 metre olan klavyede, 6 farklı tuşa aynı anda basılsa dahi tuşlar ayrı ayrı algılanıyor. Ayrıca her bir tuş 20 milyon kez tıklamaya dayanıklılık sergileyebiliyor.
Truly Ergonomic 209, 229$'lık fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Klavyeyi satın alan kişilerin, ne kadar sürede sıradışı, simetrik tuş dizilimine alışacağı ayrı bir merak konusu.
Truly Ergonomic 209; Alışılmışın dışında tuş dizilimine sahip mekanik klavye
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Truly Ergonomic 209; Alışılmışın dışında tuş dizilimine sahip mekanik klavye
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http://www.trulyergonomic.com/store/index.php Yorum Yaz
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YordleKing 6 yıl en beğenilen
Aşırı derece de pahalı.Bunu alıcağıma giderim adam gibi bir koltuk alırım daha iyi.
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Runaway  6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Şu resim çok saçma olmuş.Bu klavyeyi alınca kollarımız mı kısalacak?Resme bakıyorum klavye,kişi konumu aynı ama birinde dirsekler kırılmış,diğerinde kollar dümdüz.Yada benim kaçırdığım bişey mi var anlayamadım.

Eğer böyle bir problem yaşayan arkadaşlar varsa tavsiyem klavyenizi kendinizden biraz daha uzağa koyun.
Şu resim çok saçma olmuş.Bu klavyeyi alınca kollarımız mı kısalacak?Resme bakıyorum klavye,kişi konumu aynı ama ...
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JoeyBane 6 yıl
10 parmakcılar için ideal olabilir.
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Denizinbabası 6 yıl
zerocontrol
Adamın burnu kocaman

İşte budur.
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Recharged 6 yıl
Fiyatını geçtim bu tuş dizilimini kaçımız doğru düzgün kullanabiliriz ? Alışması bile zor.Hadi alıştık diyelim bu sefer diğer klavyeler farklı gelecek.Bana gereksiz gelir bu tür tasarımlar.
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muticoo 6 yıl
böyle klavyeler çıkıyor anlamıyorum. Q klavyeyi bizim dilimiz 10 parmak yazma imkanı vermiyor ki :) bunu F yapıcaksın resimdeki adam gibi kımıldamadan çatır çatır yazıcaksın. Ayrıca arkadaşların dediği gibi fiyatı baya yüksek.. :S
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lj94 6 yıl
ben senelerdir alışığım logitech wave ye benziyor :D
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DH Misafiri 6 yıl
Tamam klavye şık ve gerçekten alışılmışın dışında fakat insanlar 10 parmak yazmak için yıllarca kendini geliştirdi durdu. Şimdi bu klavyeyi kim kullanacak. Alışması çok zor olacağa benziyor. Unutmadan buna benzer bir klavye bende var. Tuşların yerleri farklı şu anda rafa kaldırdım. Kullanışlı değil bence.
Bakalım insanların tepkisi nasıl olacak. Ama firma yetkilileri böyle bir klavye ürettilerse elbette insanların fikrini göz önünde bulundurmuşlardır diye düşünüyorum.
www.teknolojiserdar.com
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CoreXXX 6 yıl
bunu Microsoft 15 20 yıldır felan zaten yapıyor tek farkı mekanik olması. ayrıca görünüşüde iğrenç duruyor
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BekleGeliyorum 6 yıl
Cok ucuzmus valla
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MxFxOx 6 yıl
bence tuşların dizilimi yerinde olmuş 10 parmak yazanlar için birebir iki elin 10 parmak yazarken yakın tutmak için kasmak gerekiyor az da olsa alışmak zor olmayacaktır hatta daha çabuk alışabiliriz
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Zuko 6 yıl
Yukarıdaki mesajların hepsine + attım.


Bu arada bu dizilimi sanki iOS ve Android'deki klavyeden (adını unuttum.) aşırmışlar gibi.
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