Truly Ergonomic 209; Alışılmışın dışında tuş dizilimine sahip mekanik klavye

Ev ve ofis ortamlarında, zamanının önemli bir kısmını bilgisayar başında geçiren kişiler, bilek, dirsek, omuz, sırt ve bel ağrılarıyla karşılaşabiliyor. Uzun vadede ise bu kişilerde Sürekli Gerilim Sakatlığı (RSI) veya Karpal Tünel Sendromu (CTS) rahatsızlıkları görülebiliyor. El / bilek / dirsek / kol ağrısı, uyuşma, parmaklarda his kaybı ve elde kuvvet kaybı gibi belirtileri bulunan bu tür rahatsızlıklardan kurtulabilmek adına son çare olarak cerrahi müdahale dahi gerekebiliyor. İlerde yaşanma ihtimali yüksek olan rahatsızlıklardan kaçınmak için bilgisayar başında belli aralıklarla çeşitli egzersizler yapılması tavsiye edilmekte. Öte yandan bazı bilgisayar çevre birimleri üreticileri, ergonomi konusunda büyük bir titizlikle çalışma yürütüyor. Bahsettiğimiz üreticilerden birisi de Truly Ergonomic.



Kanadalı firmanın, 333 mm uzunluğunda, 238 mm genişliğinde ve 1.2 kg ağırlığında tasarladığı Truly Ergonomic 209'un, öncelikle mekanik bir klavye olduğunu belirtelim. Altın kaplama ''Cherry MX Brown'' mekanik anahtar teknolojisinin eşlik ettiği klavyede, fotoğraflarda görüleceği üzere tuşların yerleşimi standart klavyelere kıyasla çok daha farklı.

İddiaya göre klavyeyi kullanırken duruş şeklimiz değişiyor, yazı yazarken ellerimizi fazla kaydırmak zorunda kalmıyoruz ve böylece günün sonunda ağrılarla yüzleşmiyoruz. Tuşları programlanabilen ve kablo uzunluğu 1.8 metre olan klavyede, 6 farklı tuşa aynı anda basılsa dahi tuşlar ayrı ayrı algılanıyor. Ayrıca her bir tuş 20 milyon kez tıklamaya dayanıklılık sergileyebiliyor.



Truly Ergonomic 209, 229$'lık fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Klavyeyi satın alan kişilerin, ne kadar sürede sıradışı, simetrik tuş dizilimine alışacağı ayrı bir merak konusu.



http://www.trulyergonomic.com/store/index.php