Tt eSports ile BMW DesignworksUSA ortaklığında geliştirilen yeni oyuncu faresi: Level 10 M Hybrid

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Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, BMW DesignworksUSA ile yaptığı ortak çalışma ile geliştirdiği yeni oyuncu faresi Level 10 M Hybrid'i kullanıcıların beğenisine sundu.
DesignworksUSA ile daha önce de benzer çalışmalar içerisine giren Tt eSports, Level 10 oyuncu faresi ailesine yeni eklediği Level 10 M Hybrid'le de oldukça dikkat çekici bir tasarım çizgisi ortaya koyuyor. Hibrit ibaresini hem kablolu hem de kablosuz (5.8G) olarak kullanılabiliyor olmasıyla alan fare, alüminyum gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyarken, air-through havalandırma sistemiyle de uzun oyun seanslarında ellerin serin kalmasına yardımcı oluyor. Üzerinde lazer sensör yer alan Level 10 M Hybrid, aynı zamanda farklı amaçlar için programlanabilen makro tuşlarına da sahip.
Tt eSports'un yeni oyuncu faresi Level 10 M Hybrid, 100$ fiyat etiketiyle Ocak ayı sonunda satışa sunuluyor.
http://www.ttesports.com/newsdetail.aspx?s=9074 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Ben de öyle hatırlıyorum. Hatta emin olmak için kontrol ettim. Doğruymuş. 2012 yılında yapılmış bir inceleme.
tomshardware.com/...
O ilk versiyonu. Bu ise ikinci. İlkinin sağında da tuşlar vardı ama bunda kaldırmışlar bakın. İyi de olmuş. Çok kullanışsızdı. Soldaki tuşları ise hâlâ fazla geride duruyor. Biraz daha ileride olsa daha iyi olurdu. Yan tuşlarını kullanışsız buluyorum. Ben de şu an önceki versiyonunu kullanıyorum. Alışması biraz zor oldu ama gerçekten iyi bir fare. Fiyatını hakeder mi, orası tartışılır.
@kesbi
Sistem 7'de de aynı sorunu yapıyor ama bazen. Her zaman değil. Win 8'e has bir durum değil yani. Dikkat ettim, onu da sistem resetlemesi durumlarında, sistem yükleme durumlarında yapıyor genelde. Onun dışında sürekli olarak her seferde görmemezlik yapmadı hiç. Arada bir yapıyor yani.
O ilk versiyonu. Bu ise ikinci. İlkinin sağında da tuşlar vardı ama bunda kaldırmışlar bakın. İyi de olmuş. Çok kullanışsızdı. Soldaki tuşları ise hâlâ fazla geride duruyor. Biraz daha ileride olsa daha iyi olurdu. Yan tuşlarını kullanışsız buluyorum. Ben de şu an önceki versiyonunu kullanıyorum. Alışması biraz zor oldu ama gerçekten iyi bir fare. Fiyatını hakeder mi, orası tartışılır.
@kesbi
Sistem 7'de de aynı sorunu yapıyor ama bazen. Her zaman değil. Win 8'e has bir durum değil yani. Dikkat ettim, onu da sistem resetlemesi durumlarında, sistem yükleme durumlarında yapıyor genelde. Onun dışında sürekli olarak her seferde görmemezlik yapmadı hiç. Arada bir yapıyor yani.
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