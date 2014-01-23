Tt eSports ile BMW DesignworksUSA ortaklığında geliştirilen yeni oyuncu faresi: Level 10 M Hybrid

Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, BMW DesignworksUSA ile yaptığı ortak çalışma ile geliştirdiği yeni oyuncu faresi Level 10 M Hybrid'i kullanıcıların beğenisine sundu.

DesignworksUSA ile daha önce de benzer çalışmalar içerisine giren Tt eSports, Level 10 oyuncu faresi ailesine yeni eklediği Level 10 M Hybrid'le de oldukça dikkat çekici bir tasarım çizgisi ortaya koyuyor. Hibrit ibaresini hem kablolu hem de kablosuz (5.8G) olarak kullanılabiliyor olmasıyla alan fare, alüminyum gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyarken, air-through havalandırma sistemiyle de uzun oyun seanslarında ellerin serin kalmasına yardımcı oluyor. Üzerinde lazer sensör yer alan Level 10 M Hybrid, aynı zamanda farklı amaçlar için programlanabilen makro tuşlarına da sahip.

Tt eSports'un yeni oyuncu faresi Level 10 M Hybrid, 100$ fiyat etiketiyle Ocak ayı sonunda satışa sunuluyor.

http://www.ttesports.com/newsdetail.aspx?s=9074