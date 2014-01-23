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Tt eSports ile BMW DesignworksUSA ortaklığında geliştirilen yeni oyuncu faresi: Level 10 M Hybrid

5 yıl
6,9b
1
13
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Tt eSports ile BMW DesignworksUSA ortaklığında geliştirilen yeni oyuncu faresi: Level 10 M Hybrid
Thermaltake'in oyuncular için donanımlar hazırlayan alt markası Tt eSports, BMW DesignworksUSA ile yaptığı ortak çalışma ile geliştirdiği yeni oyuncu faresi Level 10 M Hybrid'i kullanıcıların beğenisine sundu.
DesignworksUSA ile daha önce de benzer çalışmalar içerisine giren Tt eSports, Level 10 oyuncu faresi ailesine yeni eklediği Level 10 M Hybrid'le de oldukça dikkat çekici bir tasarım çizgisi ortaya koyuyor. Hibrit ibaresini hem kablolu hem de kablosuz (5.8G) olarak kullanılabiliyor olmasıyla alan fare, alüminyum gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyarken, air-through havalandırma sistemiyle de uzun oyun seanslarında ellerin serin kalmasına yardımcı oluyor. Üzerinde lazer sensör yer alan Level 10 M Hybrid, aynı zamanda farklı amaçlar için programlanabilen makro tuşlarına da sahip.
Tt eSports'un yeni oyuncu faresi Level 10 M Hybrid, 100$ fiyat etiketiyle Ocak ayı sonunda satışa sunuluyor.

http://www.ttesports.com/newsdetail.aspx?s=9074 Yorum Yaz
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kjhg 5 yıl en beğenilen
Toz kaçar onun içine, annem silemeyince sinir olur atar :D
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Fear of the Dark 5 yıl
Berbat
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jancowoski 5 yıl
canavara bak be
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Sosisli Süt 5 yıl
100 dolar=230TL. +KDV + Kar payı diyince oldu sana 400 TL
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Stansflower 5 yıl
Tasarım mükemmel olmuş.
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bellair 5 yıl
haberde bir yanlışlık yok bu Level 10 M Hybrid modeli
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kjhg 5 yıl en beğenilen
Toz kaçar onun içine, annem silemeyince sinir olur atar :D
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Kulak Misafiri 5 yıl kjhg
kjhg

Toz kaçar onun içine, annem silemeyince sinir olur atar :D

.)))
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iboocum 5 yıl kjhg
kjhg
Toz kaçar onun içine, annem silemeyince sinir olur atar :D


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JoeyBane 5 yıl
Bu fare 2012 yılında tanıtılmadı mı?
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FERFEROS 5 yıl JoeyBane
JoeyBane

Bu fare 2012 yılında tanıtılmadı mı?

Ben de öyle hatırlıyorum. Hatta emin olmak için kontrol ettim. Doğruymuş. 2012 yılında yapılmış bir inceleme.

tomshardware.com/...
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bocekgrafik 5 yıl JoeyBane
@JoeyBane, FERFEROS
O ilk versiyonu. Bu ise ikinci. İlkinin sağında da tuşlar vardı ama bunda kaldırmışlar bakın. İyi de olmuş. Çok kullanışsızdı. Soldaki tuşları ise hâlâ fazla geride duruyor. Biraz daha ileride olsa daha iyi olurdu. Yan tuşlarını kullanışsız buluyorum. Ben de şu an önceki versiyonunu kullanıyorum. Alışması biraz zor oldu ama gerçekten iyi bir fare. Fiyatını hakeder mi, orası tartışılır.



@kesbi
Sistem 7'de de aynı sorunu yapıyor ama bazen. Her zaman değil. Win 8'e has bir durum değil yani. Dikkat ettim, onu da sistem resetlemesi durumlarında, sistem yükleme durumlarında yapıyor genelde. Onun dışında sürekli olarak her seferde görmemezlik yapmadı hiç. Arada bir yapıyor yani.
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bocekgrafik 5 yıl JoeyBane
@JoeyBane, FERFEROS
O ilk versiyonu. Bu ise ikinci. İlkinin sağında da tuşlar vardı ama bunda kaldırmışlar bakın. İyi de olmuş. Çok kullanışsızdı. Soldaki tuşları ise hâlâ fazla geride duruyor. Biraz daha ileride olsa daha iyi olurdu. Yan tuşlarını kullanışsız buluyorum. Ben de şu an önceki versiyonunu kullanıyorum. Alışması biraz zor oldu ama gerçekten iyi bir fare. Fiyatını hakeder mi, orası tartışılır.



@kesbi
Sistem 7'de de aynı sorunu yapıyor ama bazen. Her zaman değil. Win 8'e has bir durum değil yani. Dikkat ettim, onu da sistem resetlemesi durumlarında, sistem yükleme durumlarında yapıyor genelde. Onun dışında sürekli olarak her seferde görmemezlik yapmadı hiç. Arada bir yapıyor yani.
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kesbi 5 yıl
Allah bin belasını versin bu firmanın. Ben yandım siz yanmayın. Black gaming modelini aldım sürücüsü yok çalışmıyor. Her kapatıp açınca usb söküp takacaksınızki fareyi görsün. Adamlara mail attım kaç kere kutuda win 8 ve 8.1 yazmıyorki zaten diyorlar pişkin pişkin. Alanların bir sonraki windows sürümünde madur olmamaları için 50 kere düşünmeleri gerek.
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saintroyo 5 yıl
bir önceki model fiyat olarak bayağı bi yukarılardaydı bildiğim kadarıyla.. kablosuz olmasından dolayı sanırım bu daha da fena olur.. R.A.T. modelleri ile MAD CATZ bu tür fareler için bi nevi öncü oldu.. keşke herkes kullanabilse, deneyebilse bu tür donanımları...
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