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Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü?

5 ay
33,9b
1
Diğer
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Tunahan
Editör
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Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun ile 1 Ocak 2019 itibariyle yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte kullanıcılara sunulacak olan limitsiz internet hakkında konuştuk.
Mevcut Türk Telekom abonelerini ve yeni aboneleri kapsayan düzenlemelerle birlikte herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın tüm kullanıcılar aynı tarifelerini 1 Ocak 2019'dan itibaren limitsiz olarak kullanabilecek. Detaylar videomuzda. 

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Front-Back 5 ay en beğenilen
Yeni bir çağ başlattık demiş. Mecbur kaldık demiyor da...
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Guest-907EA767C 5 ay
Kendileri kaldırmış gibi anlatıyor, bizim baskılarımız sayesinde kaldırdınız
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Spider_hip 5 ay
Fedekarlık diyorsun, ne fedakarlığı? Kanun çıktı. Sive sive yapacaksın. Geçen sene yapsaydın, önceki sene yapsaydın fedakarlık olurdu.

33 Milyar TL yatırım yaptık diyorsun O sırada bir zahmet bizim bankalardan aldığınız şu borçları da ödeseydiniz ya? Onlar ne oldu? Bir ara ronaldoya bile bir ton para yatırmıştınız. Borç varken ayıp olmuyor mu?

Rakiplerden 5 kat fazla altyapı diyorsun E rakipler bas bas bize TT ye verilen kazı ayrıcalıkları verilmiyor, bizim kendi altyapımızı kurmamız engellenmeye çalışılıyor diyor. Hatta Türkiye'de interneti iyileştirmek adına bir araya gelip gurup kurdular, siz bu gurubada girmediniz.
Fedekarlık diyorsun, ne fedakarlığı?Kanun çıktı. Sive sive yapacaksın. Geçen sene yapsaydın, önceki sene yapsaydın fedakarlık olurdu.
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1 Yanıt Yanıtla +43
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ercan1980 4 ay
Aşağıdaki metni kopyalayıp BİMER ve CİMER'e yollayın. Başka türlü hakkınızı arayamazsınız. 
Türk Telekom BTK'nın almış olduğu akn kararına uymuyor!
BTK'nın 27.12.2016'da almış olduğu 2016/dakika-THD/518 numaralı kararın 11. Maddesine istinaden 31.12.2018'de akn uygulamasına son verilmesi gerekirken Türk Telekom bu karara uymayıp 4 Mbit/Sn. Hızı 20 ya da 40gb download kotasına ulaştığında 1 Mbit/Sn. Hıza düşürmekte ve eski akn uygulamasına devam etmektedir. Müşteri hizmetlerine bunun nedeni sorulduğunda ise 4 Mbit hız bu kapsama girmemektedir deniliyor. Oysa ki aynı kararın 6. Maddesinde 4 Mbit/Sn. Hızın en az 3 Mbit/Sn. Hıza düşürülebileceği yazmaktadır. Türk Telekom BTK'nın almış olduğu bu karara uymamaktadır. 4 Mbit/Sn. Bağlantı hızımıza akn uygulanmamasını ya da en az 3 Mbit/Sn. Olacak şekilde hizmet verilmesini istiyorum.
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zortak 5 ay
Hala kafası basmayanlar var, taahhüt yapanlara akk kalkacak, o kesin.
Taahhüt yapmayanlar artık ne bulursa onu alacak. Akk'li paket falan artık olmayacak.
Kotalı ve gerçek uçuk fiyatlı sınırsız paketler arasından seç seç beğen.
BTK'nın kotalı paketler için aldığı hiç bir karar yok, AKN'lere limitsiz dendiği için bu kararı aldılar.
100 mbit 50gb akn'ye geçin en az 2 yıl kurtulun.
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Backstreet 5 ay
Internet sinirsiz ve Hiz dusmeyecekse paketler su sekilde olmali :
16 Mps- sinirsiz su kadar
35 Mps sinirsiz su kadar
50 Mps -sinirsiz su kadar
75 Mps-sinirsiz su kadar vs vs ( fiyatlar da Bilmem kac GB unsuru olmamali )
Ama sanirim site de hala şu GB şu kadar falan filan deniyor..
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Hüsami 5 ay
türknete geçin tahahütsüz netin keyfini yaşayın
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SeKSandDoRT 5 ay

ya bi sildirgit TT, atı alan üsküdarı geçti, adam 90 liraya 100mbit full limitsiz +1000dk her yöne veriyor sen daha burda bıdı bıdı, 24 ay taahhütle tlf.suz 350 lira [:\-] yuh !
bence internette de sistem elektrikteki gibi olmalı,
TT sadece altyapıya bakacaktı, perakendeden çekilip o tarafı butik iss ler götürecekti,
böylece O ofisler, binlerce personel, yatırım vs. olmayacaktı, karlılık artacaktı, özel, iki elemanla müşteri temsilciliği yapıyor

sonuçta özel olduğu için rekabet var ama ödemede daha cevval cengiz oluyorlar, elektrikte gittikçe kaçak kullanım azalıyor gibi yani..
tekrar yazayım TT perakendeden çekilsin...
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zopheal 5 ay
Arkadaşlar ortada bir karışıklık yok.
Taahhüdü Ocak ayından sonra devam eden herkes için kota kalkıyor ve hızlar düşmüyor. Taahhüdünüz bittiği an ister yeni tarifelerden devam ediyorsunuz ister paket değiştirirsiniz yada ISS.
Hali hazırda gerçek limitsiz kullananlara (benim gibi) geçmiş olsun. Biz taahhüt sonuna kadar aynı bedeli ödeyerek devam edeceğiz.
Ocak ayında bir şey değişmez ise uygulama bu şekilde olacak.
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DH Misafiri 5 ay
Türk telekom' u bizzat telefonla aradım ama soruma cevap bulamadım. Kısacası soru şu Hali hazırda yaklaşık 2 yıl 80 TL olarak 16 Mbps 200 AKK paket aldım. 1 Ocak itibariyle AKK kalkacağına göre 16 Mbps 50 AKK 55 TL ödeyen Kullanıcı arasındaki Mağduriyet farkını nasıl telafi edecekler ? Video boyunca alt tarafı bunu soracak mı diye bekledim ama boş laf geldi hepsi.
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Darktowertr 5 ay DH Misafiri
Ben bayi, twitter, facebook, müşteri hizmetlerinden ulaştığımda hepsi taahhüt bitene kadar kota olayının olacağını söylediler. Kota bittikten sonra insanlar sundukları tarifede herhangi bir kota olmayacakmış. Kısacası kasım ayında gelen uyarı aynen geçerli olacak. Fiyat farkından şikayet olmasın diye hızları biraz artırıp geçici çözüm bulmuşlar. Büyük ihtimalle BTK bu olayı biliyor.
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ertugrulerener 5 ay
Arkadaşlar NETSPEED ile görüşen var mı konu hakkında ?
Onlar ne yapacakmış?
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ejke 5 ay ertugrulerener
ilk önce kotaları 2ye katladık dediler.sonra tamamen kaldırıldı dediler.sayfalarını güncellemısler vdsl 35 ve 75 hız sunmuslar tam sınırsız olurak
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BJK 5 ay
Arkadaşlar, telekomu bilgi almak için aradığınızda, " akn kalkacak mı? " diye sormayın.
Asıl sormanız gereken soru, " Sınırsız internet diyorsunuz ama hız düşümü olacak mı yoksa normal internet hızımızda tüm ay boyunca interneti sınırsız kullanabilecek miyiz? " olmalı.
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DH Misafiri 5 ay
Zati kalkan hep bize hep bize
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