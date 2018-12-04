Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü?

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun ile 1 Ocak 2019 itibariyle yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte kullanıcılara sunulacak olan limitsiz internet hakkında konuştuk.
Mevcut Türk Telekom abonelerini ve yeni aboneleri kapsayan düzenlemelerle birlikte herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın tüm kullanıcılar aynı tarifelerini 1 Ocak 2019'dan itibaren limitsiz olarak kullanabilecek. Detaylar videomuzda.
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33 Milyar TL yatırım yaptık diyorsun O sırada bir zahmet bizim bankalardan aldığınız şu borçları da ödeseydiniz ya? Onlar ne oldu? Bir ara ronaldoya bile bir ton para yatırmıştınız. Borç varken ayıp olmuyor mu?
Rakiplerden 5 kat fazla altyapı diyorsun E rakipler bas bas bize TT ye verilen kazı ayrıcalıkları verilmiyor, bizim kendi altyapımızı kurmamız engellenmeye çalışılıyor diyor. Hatta Türkiye'de interneti iyileştirmek adına bir araya gelip gurup kurdular, siz bu gurubada girmediniz.