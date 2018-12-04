Türk Telekom, AKN ve AKK'yı kaldıracak mı? Sınırsız internet mümkün mü?

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun ile 1 Ocak 2019 itibariyle yapılacak yeni düzenlemelerle birlikte kullanıcılara sunulacak olan limitsiz internet hakkında konuştuk.

Mevcut Türk Telekom abonelerini ve yeni aboneleri kapsayan düzenlemelerle birlikte herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın tüm kullanıcılar aynı tarifelerini 1 Ocak 2019'dan itibaren limitsiz olarak kullanabilecek. Detaylar videomuzda.