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Türk Telekom, İTÜ Teknokent'te kurduğu Araştırma-Geliştirme Merkezi'ni açtı

7 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde daha çok yurt dışı yatırımlarıyla gündeme gelen Türk Telekom, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te kurduğu yeni Araştırma-Geliştirme Merkezi'ni açtı. 5205 metrekarelik bir alan üzerine bina edilen merkezde,  400 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Şu anda 900 kişilik AR-GE ekibine sahip olan ancak 2012 ile birlikte bu sayıyı 1000'in üzerine çıkartmayı amaçlayan Türk Telekom, tersine beyin göçüne katkı sağlamayı ve İTÜ ile yakın bir işbirliği yürütmeyi planlıyor.
Türk Telekom'un yeni AR-GE merkezinde sadece şirketin değil şirket iştiraklerinin araştırma-geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Bu önemli yatırıma ek olarak Türk Telekom, üniversitelerle olan işbirliğini geliştirmek ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri organizasyonunu da yapmaya başlıyor. Bu organizasyon kapsamında üniversitelerde tasarlanan projeler değerlendirmeye alınacak ve uygun bulunan projeler için finansa ve teknik ekip desteğine ek olarak ödül olan projeler aynı zamanda Türk Telekom ürün ya da servisi olarak hayata geçirilebilecek. 
İşte Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt'un açılış konuşması; 



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DH Misafiri 7 yıl
cok sey bildigini sananlar vardir ya...ne yurtdisina cikmis ne bilgi ne gorgu...okudugu kitaplar ve cevresinden duyduklariyla ...uydum hazir olan kalabaliga...arkadaslar...bu ulkede 1900 yillarin ortalarinda ucak yapilmaya baslanmisti...devam etseydik...ileri zekalilar ve rant pesindekilerin kaziklariyla...fab.kapatiliyor...ve teknolojiye yabanci kaliyorsun..eger devam ettirseydik...simdi bayagi yol katetmistik...nezaman baslarsak baslayalim...o bir kazanctir...bravo diyelim alkislayalim...yani alt yapi ust yapiyi elbette onemsiyoruz..ancak ...yola cikmamizda gerekiyor...destekliyoruz...alkisliyoruz demeyi ogrenelim...asagilik kompleksiyle .....bir yere varamayiz...onlar yuruyorlar artik...bizim kosmamiz lazim...yoksa hep seyircimi olalim...onumu istiyoruz...seviyoruz sizleri...ve kosalim arkadaslar diyenleri alkisliyoruz...golge edenlerde cikacaktir...kendilerine minderde veririz...iyice bi golgelensinler bakalim...selamlar
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karaköy_soğancısı 7 yıl
türk halkına daha çok kazık atarız die araştırma yapıyorlardır :)
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SaatliBomba 7 yıl
hayırlı olsun
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arctura 7 yıl
tebrikler diyelimde bina telekom tarafından kiralanmıştır o yapmadı yani binayı artı olarak türk telekom şirketlerinden argela arge şirketi zaten arı2 de bulunmaktaydı yani itü içerisindeki ilk yatırımıda değil bu sebeple sanırım...
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realbrutal 7 yıl arctura
arctura

tebrikler diyelimde bina telekom tarafından kiralanmıştır o yapmadı yani binayı artı olarak türk telekom şirketlerinden argela arge şirketi zaten arı2 de bulunmaktaydı yani itü içerisindeki ilk yatırımıda değil bu sebeple sanırım...


hiç yoktan reklam işte
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umutarslan.com 7 yıl
ar-ge lik bi durum yok önce alt yapı sonra arge.adamlar yapıo zaten ericson 1tbps hız yapıo sen alt yapını hallette gerisi hallolur.
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nocen 7 yıl
Hayırlı olsun
Güzel gelişmeler
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