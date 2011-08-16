Türk Telekom, İTÜ Teknokent'te kurduğu Araştırma-Geliştirme Merkezi'ni açtı

Son dönemde daha çok yurt dışı yatırımlarıyla gündeme gelen Türk Telekom, İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te kurduğu yeni Araştırma-Geliştirme Merkezi'ni açtı. 5205 metrekarelik bir alan üzerine bina edilen merkezde, 400 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Şu anda 900 kişilik AR-GE ekibine sahip olan ancak 2012 ile birlikte bu sayıyı 1000'in üzerine çıkartmayı amaçlayan Türk Telekom, tersine beyin göçüne katkı sağlamayı ve İTÜ ile yakın bir işbirliği yürütmeyi planlıyor.

Türk Telekom'un yeni AR-GE merkezinde sadece şirketin değil şirket iştiraklerinin araştırma-geliştirme faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Bu önemli yatırıma ek olarak Türk Telekom, üniversitelerle olan işbirliğini geliştirmek ve yeni projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türk Telekom Araştırma İşbirliği Ödülleri organizasyonunu da yapmaya başlıyor. Bu organizasyon kapsamında üniversitelerde tasarlanan projeler değerlendirmeye alınacak ve uygun bulunan projeler için finansa ve teknik ekip desteğine ek olarak ödül olan projeler aynı zamanda Türk Telekom ürün ya da servisi olarak hayata geçirilebilecek.

İşte Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt'un açılış konuşması;





