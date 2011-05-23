Türk şirketlerin yurt dışındaki varlıkları artıyor; Global Bilgi'nin Ukrayna'daki yatırımlarını konuştuk

Yıllarca yurt dışı kaynaklı şirketlerin ülkemizdeki yatırımlarını duyduk, konuştuk. Ancak bu durum teknoloji ve bilgi yönetimi şirketleri sayesinde değişmeye başlıyor. Bu videomuzda alanında ülkemizin en büyük şirketi olan Global Bilgi'nin Ukrayna'daki yatırımını şirketin genel müdürü Bahadır Pekkan'dan dinliyoruz.

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