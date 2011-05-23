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Türk şirketlerin yurt dışındaki varlıkları artıyor; Global Bilgi'nin Ukrayna'daki yatırımlarını konuştuk

8 yıl
33,5b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıllarca yurt dışı kaynaklı şirketlerin ülkemizdeki yatırımlarını duyduk, konuştuk. Ancak bu durum teknoloji ve bilgi yönetimi şirketleri sayesinde değişmeye başlıyor. Bu videomuzda alanında ülkemizin en büyük şirketi olan Global Bilgi'nin Ukrayna'daki yatırımını şirketin genel müdürü Bahadır Pekkan'dan dinliyoruz.
 

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soting068 6 yıl
Ama ücretli çalışan herkesin aylık bilançosunda net bir şekilde görebileceğiz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LORDTEK 7 yıl
Aydınlık dergisinden de bir haber yapıştırsaydın da tam olsaydı. Tanışmak için bir ara ADD'ye veya İP'ne geleyim de çayını içerim. Oralarda muhabbetleriniz hep böyle şeyler di mi :D Bir de canlı canlı görmüş olurum...
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nesemgokay 7 yıl
arkadaşlar global-bilgi şirketini çok iyi bilen birisi olarak ukraynadaki çağrı merkezi ile global avrupaya müşteri hizmetleri sunmaktadır yani türkiyedeki yatırımlarıyla hiçbir ilişkisi yoktur hatta oradaki kaynağı türkiyeye getirdiği içinde iyi bir yatırım olmuştur. keşke gönül isterdiki anadilimiz gibi konuşabildiğimiz bir yabancı dilimiz olsa o zaman bu gibi yatırımlarda yurtdışına akıtılmaz bu arada bu kadar iyi yabancı dilim olsa o işte çalışır mıyım
o da ayrı bir konu hani :)
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LORDTEK 8 yıl
netanket +1 bravo!
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realbrutal 8 yıl
Eger orda yaptiklari karin turkiyeye donusu oluyorsa ne mutlu bize.ama ben pek sanmiyorum.turkiyeden oraya gonderilen muhendis vs. varmi?onuda pek sanmiyorum.e ne anladim o zaman bu isten.

Belki bunlar sayesindeturk is adamlarinayeni kapilar acilabilir.o zaman cok sevinirim tabi
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OkurYazarGezer 8 yıl
Rakamlar konusunda 2002-2011 arasındaki dönemi kötülemek ya art niyetli bir yalancılıktır yada cahilliktir.

Ben yıllardır elektrik-su faturalarını biriktiririm.Yıllardır market fişlerini biriktiririm.

1996 yılından kalma faturalar ve alışveriş fişleri düzenli olarak elimde mevcut.

Ben merak edip acaba 1996 dan 2010 yılına kadar elektrik ve su faturalarında nasıl bir değişim olmuş,hangi yıllarda zamlar yüksek olmuş diye baktım,hep de bakarım zamanım oldukça.

Siz de zaman ayırıp araştırın,alın elinize faturaları,hangi yıllarda zam olmamış yada en az zam olmuş görün.

İnsanlara haksızlık etmeyin,çamur atmayın.

Takım tutar gibi yapmayın şu işi,rakamları ve gerçekleri irdeleyin ama gerçekten dürüstçe.Çünkü ülkenin geleceği söz konusu.

Yıllardır bu ülke halkı kullanıldı,vatansever gibi görünüp vatan satıldı,halkımızın hakları satıldı.

2002 den önceki zamana kadar iş adamları gecelik faizlerle zengin oluyordu,yatırım yapmalarına,fabrika açmalarına işçi çalıştırmalarına gerek yoktu,yatır parayı,1 ay sonra yatırdığının yarısından fazlasını faiz al,köşeyi dön.

Bu ülkede vurguncular ülkede egemendi,göz boyamak için üç beş çamaşır makinası ve buzdolabı üretirken öbür tarafta gecelik faizlerle sadece bir gecede 100 milyon dolar koyup 40 milyon dolar kazanıyorlardı.Aya ve yıla vurduğunuzda ise rakamlar hesap edilemiyordu.

Milli Güvenlik Kurulundan çıkıp, mızıkçı çocuklar gibi kavga etti bu ülkeyi yöneten liderler,bir anda ekonomik açıdan battık.

Kaçınız istanbulda ihracat yapan firmalarda fabrikalarda çalıştı o dönem?Bu ülke çok kötü durumlar yaşadı.

Hiç bir şey şu andan iyi değildi.

Tabiki herşey mükemmel değil hatta olması gerekenin yarısı bile değil ama Hayal ettiklerimizin gerçek olması görünüyor ki zor değil.Sadece gerçekleri doğruları kabul edelim ve doğrulara destek olalım.

Kimlerin gerçek vatansever olduğunu düşübürsek bulabiliriz,kimler yalancı anlayabiliriz.sadece zaman ayırıp herşeyi düşünelim,analiz edelim.Biz çok iyi günler görmedik bari çocuklarımız torunlarımız görsün.
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0tt0m@n 8 yıl
Bugün yapılan birşeyin yarın ne getireceğini hesaplayamayan eğitimsiz, bilgisiz insanlarla tartışarak zamanımı israf etmeyeceğim.
Benim ne yazdığımı anlayan anlamış zaten, gerisi anlamasa da olur.
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LORDTEK 8 yıl
Ekmekteki 3 haneyi merak ettim engin bilgilerle zeka fışkırt(ıl)an arkadaşım.
Bu zihniyet hep böyle, açıklamaya çalışmak bile faydasız kalıyor çünkü karşılıklı paylaşım ve öğrenmek için değil çamur atmak için duruyor. Korkutucu!
Yurtdışına kaçırılan yatırımcı yurtiçindeki yerleşik düzen imarı ağır brokratik yapıdan kaçıyor elbette haklıdır (yıkılacak biraz daha sabır). Bununla birlikte sektördeki firma "nasıl daha çok kazanırım" peşinde olacak ki büyüyebilsin. Bırak daha çok iş yapması için oraya yatırımı öngörüyorsa engel olma eleştirme. Sen de yap birşeyler.
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artenis 8 yıl

LORDTEK

Ekmekteki 3 haneyi merak ettim engin bilgilerle zeka fışkırt(ıl)an arkadaşım.
Bu zihniyet hep böyle, açıklamaya çalışmak bile faydasız kalıyor çünkü karşılıklı paylaşım ve öğrenmek için değil çamur atmak için duruyor. Korkutucu!

Yurtdışına kaçırılan yatırımcı yurtiçindeki yerleşik düzen imarı ağır brokratik yapıdan kaçıyor elbette haklıdır (yıkılacak biraz daha sabır). Bununla birlikte sektördeki firma "nasıl daha çok kazanırım" peşinde olacak ki büyüyebilsin. Bırak daha çok iş yapması için oraya yatırımı öngörüyorsa engel olma eleştirme. Sen de yap birşeyler.


Sen neyi savunuyorsunki gereksiz alçaltıcı cumleler kuruyrsun TERBİYESİZ'lik yapma !

Son yorumunda zaten bizi desteklemişsin !? nedir bu böyle !

Yorumların okununca önce ben ve ilk yorumu yapanı eleştırıyorsun şimdide ''ağır brokratik yapıdan kaçıyor elbette haklıdır '' diyorsun ee ? biz ne diyoruz ? ....

''fışkırt(ıl)an arkadaşım'' gibi cümleler kurma birdaha !

esen kal .
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artenis 8 yıl
LordTec'in ekonomi hakkında hiçbir bilgisi yada zayıf bilgisi birilerine AYIPCI demesine neden olmuş acı bir durum...
Yurt dışına KACIRILAN yatırımcılar haklıdır, İNCİDE yüzde sıfır vergi varken benzin ve ekmekte 3 haneli sayılardadır bu vergi...
bunada ayıp diyiniz lütfen !
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nacer 8 yıl
Yurt dışında yatırım yapmanın ülkemiz ekonomisine katkısı, aynı yatırımın Türkiye'de yapılması kadar büyük değildir. Vergi avantajı, ucuz işçilik ve girdi maliyetleri gibi sebeplerle yurtdışına kaçan işletmecilerin ülkemize geri getirilmesi için cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Yurtdışında yatırıma karşı değilim ama yerel ekonomi sorunlarını halletmeden yurtdışa giden yatırımcı inşaat sektörü hariç ekonomiye efektif bir fayda sağlamamaktadır.
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choo 8 yıl
Bende siteye yeni haber niye yüklenmiyor diyordum meğer Erdi bey burda değilmiş
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Nevfel 8 yıl
0tt0m@n
Bu haberi okuyan bir çok insan diyebilir ki bak ne kadar güzel bir haber.Türk şirketlerinin yurtdışında fabrikalar açması ne kadar güzel. Hatta bütün şirketler fabrikalarını yurtdışına taşısınlar. Hem ülkemizdeki EZİCİ vergilerden kurtulurlar, hem de yabancı markalarla rekabet şansları artar.Türkiyede vergilerden dolayı yaşama şansı bulamayan birçok firma zaten fabrikalarını olduğu gibi yurtdışına taşıdılar. Güzel haberler bunlar güzel, zaten bizde işsizlik diye bir sorun yok.

Ne diyelim sizin gibilere ne desek boş. Dünya size verilse gene memnun olmazsınız.
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