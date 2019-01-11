Türk üreticinin Adonis adındaki akıllı yatı CES 2019'a damga vurdu

Değeri milyonları bulan lüks karavanlarıyla tanıdığımız Furrion ve Türk yat üreticisi Numarine iş birliğinde geliştirilen Adonis, göz alıcı tasarım detayları ile son teknoloji sistemleri 26 metrelik gövdesinde başarılı bir şekilde harmanlıyor. Adonis’in en dikkat çekici özellikleri arasında Angel adı verilen yapay zeka asistanı yer alıyor. Alexa’ya benzetilen bu asistan, yüz tanıma ve sesli kontrol özelliklerini desteklemenin yanı sıra zamanla tercihlerinizi öğrenip daha profesyonel bir yardımcı haline geliyor.
Angel tek bir komutla her şeyi hallediyor
Adonis’in yapay zekaya sahip asistanı “Hi Angel” komutuyla devreye giriyor. Yatın neredeyse her yerinde sesli kontrol hoparlörü olduğu için Angel sizi her yerden rahatlıkla duyabiliyor. Güncel haberler, sosyal medya ve hava durumu gibi bilgileri sürekli güncel olarak kullanıcısına aktarabilen akıllı asistan dinlemek istediğiniz müziği tek bir odaya veya yatın tamamına yansıtabiliyor. Ayrıca oturduğunuz yerden verdiğiniz yemek siparişini yatın aşçısına ileterek aradaki iletişimi daha kolay ve hızlı hale getiriyor.
Angel izlediğiniz rota doğrultusunda uğrayabileceğiniz koylar, restoranlar ve yapabileceğiniz aktiviteler konusunda öneride bulunabiliyor. Öneriyi kabul etmeniz halinde sizin için rezervasyon bile yapıyor. Yatın güvenliğinden de sorumlu olan Angel, yat içerisindeki tüm kameraları kontrol edebiliyor. Bu kameraların yetersiz kaldığı durumlarda teknede hazır bulunan drone’dan da yardım alıyor. Drone'un kamerasına yansıyan görüntüler yatın içerisindeki televizyondan canlı olarak takip edilebiliyor.
Deniz suyunu içme suyuna çeviriyor
Adonis’in diğer teknolojileri arasında akıllı aynalar, dokunmatik ekranlar, televizyonlar, kameralar ve mutfak elektroniği yer alıyor. ePOD adı verilen batarya ve Furrion’un enerji yönetim sistemine sahip olan Adonis, demir attığı zaman içerisindeki sistemlere gereken gücü bu bataryadan alıyor. Ayrıca Adonis’teki su arıtma sistemi deniz suyunu içme suyuna çevirebiliyor.
Türk yat üreticisinin Numarine 78 isimli yatı baz alınarak geliştirilen Adonis’in 5 milyon dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.
https://newatlas.com/furrion-adonis-smart-yacht/57977/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Büyük bir ihtimalle sesli asistanı alexa nın değiştirilmiş halidir yani sistem genel olarak amazondan alınmıştır. Sesli komutları anlaması için mutlaka internete bağlı olması gerekecek yani seyir esnasında ve çekim gücü düşük koylarda o sesli asistan çalışmaz. internet gidince ne yüz tanıma kalır ne de akıllı asistan.
Drone için vay diyecektim ki o da dji dan gelmiş güverteye konuvermiş.
1950lerin teknolojisi olan deniz suyunu içme suyuna çeviriyor ayrıntısıda böyle haberlerin olmazsa olmazı zaten;)
Keşke bunların yanına denize düştüğünüzde alarm verecek bir sistem koysalarmış varsada böyle birşeyleri bunuda anlatsalar daha iyi olurdu.
Teknenin yapısı muhteşem olmuş umarım çok sipariş alırlar.
“Furrion’s history is rooted in marine and now we are able to combine the best of our technology and futuristic innovation to deliver an experience unlike no other. The addition of Angel gives consumers an always-present assistant, regardless of their Internet connection.”
Hemen elestirmek yerine biraz arastirnak lazim.
5 milyon dolarlık teknede kesintisiz internet bağlantısı sağlamak zor değil, öyle tek sim kart ile mobil operatörler üzerinden bağlantı kuracaksa bu tekne, yazıklar olsun :)
dji veya custom fark etmez, drone için vay denilecek durum yok, drone ne abi :D o teknede vay dedirtecek neler vardır neler... CES 2019'a katılıp diğer özelliklerini öne çıkartmakla uğraşmamış olabilirler, sonuçta bot şov değil. vay denilecek özellikleri görmek istersen şubat ayı içinde istanbul'da biri karada biri denizde 2 bot şov var, gidersen vay değil vay vay vay vay... dedirtirler muhtemelen
Google'da "MOB alarm" diye aratırsan bir sürü çözüm göreceksin, bir veya daha fazla çözüm tekne fiyatına dahildir veya opsiyon listesinde vardır.
Kısacası, abi böyle teknelerde biz sıradan ölümlülerin hayal edebileceği problemler çözülmüş oluyor :) o yüzden böyle yok sesli komut yok demir atmadan aynı noktada durma ne bileyim işte görüntü aktaran drone veya su altında fişek gibi giden mini motorlar gibi antin kuntin konfor ve eğlence amaçlı şeyler üzerinde yoğunlaşıyorlar.
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