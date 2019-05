Türk üreticinin Adonis adındaki akıllı yatı CES 2019'a damga vurdu

Tam Boyutta Gör

Birbirinden yenilikçi akıllı saatlerin ve akıllı televizyonların tanıtıldığı CES 2019’un bu yıl en büyük akıllı üyesi lüks bir yat oldu. Las Vegas’taki fuarda sergilenen ilk yat olma özelliği taşıyan Adonis’i burada tanıtılacak kadar özel kılan şey bünyesinde barındırdığı akıllı ev teknolojisi. Bizim için önemli olan bir diğer özelliği de Türkiye’nin önde gelen yat üreticisi Numarine imzası taşıyor olması.

Değeri milyonları bulan lüks karavanlarıyla tanıdığımız Furrion ve Türk yat üreticisi Numarine iş birliğinde geliştirilen Adonis, göz alıcı tasarım detayları ile son teknoloji sistemleri 26 metrelik gövdesinde başarılı bir şekilde harmanlıyor. Adonis’in en dikkat çekici özellikleri arasında Angel adı verilen yapay zeka asistanı yer alıyor. Alexa’ya benzetilen bu asistan, yüz tanıma ve sesli kontrol özelliklerini desteklemenin yanı sıra zamanla tercihlerinizi öğrenip daha profesyonel bir yardımcı haline geliyor.

Angel tek bir komutla her şeyi hallediyor

Adonis’in yapay zekaya sahip asistanı “Hi Angel” komutuyla devreye giriyor. Yatın neredeyse her yerinde sesli kontrol hoparlörü olduğu için Angel sizi her yerden rahatlıkla duyabiliyor. Güncel haberler, sosyal medya ve hava durumu gibi bilgileri sürekli güncel olarak kullanıcısına aktarabilen akıllı asistan dinlemek istediğiniz müziği tek bir odaya veya yatın tamamına yansıtabiliyor. Ayrıca oturduğunuz yerden verdiğiniz yemek siparişini yatın aşçısına ileterek aradaki iletişimi daha kolay ve hızlı hale getiriyor.

Angel izlediğiniz rota doğrultusunda uğrayabileceğiniz koylar, restoranlar ve yapabileceğiniz aktiviteler konusunda öneride bulunabiliyor. Öneriyi kabul etmeniz halinde sizin için rezervasyon bile yapıyor. Yatın güvenliğinden de sorumlu olan Angel, yat içerisindeki tüm kameraları kontrol edebiliyor. Bu kameraların yetersiz kaldığı durumlarda teknede hazır bulunan drone’dan da yardım alıyor. Drone'un kamerasına yansıyan görüntüler yatın içerisindeki televizyondan canlı olarak takip edilebiliyor.

Deniz suyunu içme suyuna çeviriyor

Adonis’in diğer teknolojileri arasında akıllı aynalar, dokunmatik ekranlar, televizyonlar, kameralar ve mutfak elektroniği yer alıyor. ePOD adı verilen batarya ve Furrion’un enerji yönetim sistemine sahip olan Adonis, demir attığı zaman içerisindeki sistemlere gereken gücü bu bataryadan alıyor. Ayrıca Adonis’teki su arıtma sistemi deniz suyunu içme suyuna çevirebiliyor.

Türk yat üreticisinin Numarine 78 isimli yatı baz alınarak geliştirilen Adonis’in 5 milyon dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.

https://newatlas.com/furrion-adonis-smart-yacht/57977/