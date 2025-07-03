Çinli Geely'den Avrupa hamlesi: Elektrikli EX5 yollara çıkıyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli otomotiv üreticisi Geely, kompakt SUV sınıfındaki yeni tam elektrikli modeli EX5’i Avrupa’da da satışa sundu. Daha önce Mayıs 2024’te Çin’de Galaxy E5 ismiyle tanıtılan model, şimdi EX5 adıyla Avrupa pazarına açılıyor.

Geely EX5 için ilk durak Yunanistan olurken, lansman etkinliği Atina’da düzenlendi. Ardından EX5; Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'da satışa çıktı. Sıradaki hedef ise Birleşik Krallık.

Geely, EX5 ile öncelikle filo müşterilerine hitap etmeyi planlıyor. İngiltere'deki müşterilere teslimatların 2025'in son çeyreğinde başlaması hedefleniyor. Marka, İngiliz pazarına özel teknik ve donanımsal ayarlamalar yapılıp yapılmayacağını henüz değerlendiriyor. İngiltere özelinde, Geely'nin lüks markası Lotus’un mühendislik ekibinden de destek alındığı belirtiliyor.

Avrupa yollarına çıkan ilk küresel model

Tam Boyutta Gör EX5, yalnızca bir elektrikli SUV olmanın ötesinde Geely için önemli bir kilometre taşı: Bu model, markanın AB çapında sertifika alan ilk küresel aracı. Bu onay, Geely'nin uluslararası büyüme stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. EX5'in söz konusu ülkelerde satışa sunulması, kademeli olarak diğer Avrupa pazarlarında da boy göstereceğinin habercisi olabilir.

4,62 metre uzunluğundaki EX5, WLTP normlarına göre 430 kilometre menzil sunuyor. 160 kW'lık (yaklaşık 218 beygir) elektrik motoru, 320 Nm tork üretiyor ve ön tekerleklere güç aktarıyor. 0’dan 100 km/s hıza 6,9 saniyede ulaşan aracın azami hızı 175 km/s.

2025 Mitsubishi Grandis tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 13 sa. önce eklendi

İki farklı batarya seçeneği sunuluyor: 49,5 kWsa ve 60 kWsa kapasiteli LFP (lityum demir fosfat) bataryalar. Belirtilen menzil, büyük bataryaya sahip versiyona ait. 100 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği bulunan EX5, %10’dan %80’e 28 dakikada şarj olabiliyor. AC tarafta ise 11 kW dahili şarj cihazı mevcut.

Fiyat-performans açısından dikkat çeken model, Çin’deki giriş seviyesi versiyonunda 15.000 euronun altında bir fiyatla satılıyor. Avustralya’daki fiyatı ise yaklaşık 23.000 euro seviyesinde.

Avrupa operasyonlarında yeni dönem

Geely, Avrupa’daki varlığını güçlendirmeye devam ederken organizasyon yapısını da yeniden şekillendiriyor. Artık Avrupa operasyonları Çin’den değil, atanan yeni bir Avrupa yöneticisi tarafından yerel düzeyde yönetilecek. Bu değişim, markanın bölgesel ihtiyaçlara uyum sağlama ve elektrifikasyona odaklanma stratejisinin bir parçası.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli Geely'den Avrupa hamlesi: Elektrikli EX5 yollara çıkıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: