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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bell, Avatar filminden fırlamış gibi görünen hava taksisi Nexus'u tanıttı

Bell Nexus, uçak ve helikopter yeteneklerini birleştiren melez bir hava aracı olarak karşımıza çıkıyor. Dikey iniş-kalkış yapabilen araç hibrit sistemle çalışıyor. 560 km mesafeyi 1 saatte gidebiliyor
4 ay
7,6b
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Bell, Avatar filminden fırlamış gibi görünen hava taksisi Nexus'u tanıttı
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Dünyaca ünlü helikopter üreticisi Bell, havacılık sektörünün gelecekte evrileceği noktayı gözler önüne seren yeni ürünü Bell Nexus’u tanıttı. Hava taksi olarak lanse edilen ve dikey iniş-kalkış gerçekleştirebilen Bell Nexus’un bire bir boyutlardaki prototipi ilk kez CES 2019’da sergilendi.

Üzerinde 6 farklı pervane bulunan Bell Nexus’un tüm becerisi tabii ki dikey iniş-kalkış gerçekleştirmek değil. Zira bunu tüm helikopterler yapabiliyor. Bell Nexus ise helikopter ve uçakların becerilerini aynı potada eritmeyi başaran melez bir hava aracı olarak karşımıza çıkıyor. Nexus’un kendi ekseni etrafında dönebilen pervaneleri iniş ve kalkış esnasında yere paralel konuma geliyor. Havalandıktan sonra ise dikey konuma gelerek Bell Nexus’un bir uçak gibi hızlı hareket etmesini sağlıyor.

560 km mesafe 1 saat sürecek

Fütüristik tasarımıyla fuardaki pek çok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Bell Nexus’un içerisinde 5 koltuk bulunuyor. Bunlardan dördü yolculara bir tanesi de Nexus’u yöneten pilota ait. Elektrikten de güç alan hibrit bir sistemle çalışan araç bu sayede sıradan helikopterlere göre çok daha sessiz ve verimli çalışıyor. Boyutları sayesinde helikopter pistlerini kullanması mümkün olan Bell Nexus, içerisindeki 5 yolcuyu 560 km mesafeye kadar taşıyabiliyor. Üstelik bu mesafenin sadece 1 saat süreceği söyleniyor.

Bell, hava taksinin geliştirme sürecinde Safran, EPS, Thales, Moog ve Garmin gibi şirketlerle iş birliği içerisinde çalışıyor. Uçuş güvenliğinin ön planda tutulduğu araçta fly by wire adı verilen sistem bulunuyor. Bu sistem, aracın pilottan bağımsız bilgisayar kontrollü bir yapay zekaya sahip olmasını sağlıyor.


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DH Misafiri 4 ay
bunun için hava koridoru yazılımları var. muhtemelen bu yazılımı içermeyen bir taşıt havalanamayacaktır.
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ilkerinanç 4 ay
Ben hala hava taksisi aslında uçan araba gibi araç fikrinin normal arabalardan daha vahim olduğu düşüncesindeyim.Hatta şu an erişemeyeceğimiz geliştirilmiş teknoloji ile otonom hareket eden araçlar haricinde uygulanamayacağını düşünüyorum.Koca yolu kullanamayıp birbirine giren arabalar varken havada uçan araç fikri kabus gibi geliyor bana.Kaza yaptıklarını hatta bırak direkt kazayı o hızlarda birbirlerine değdiklerini düşünün.Bence çok var daha bu olaylara.
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Mr. Jingles 4 ay
Terminator’deki Hunter Killer modeline benzettim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Denorath 4 ay
Pilot lisansı gerekiyormu :)
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IhtiyarDelikanli 4 ay
bir BAYAAANIN bu araçla havada uçtuğunu hayal edemiyorum
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Lumibrite 4 ay IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

bir BAYAAANIN bu araçla havada uçtuğunu hayal edemiyorum

Sebep? Korkar diye mi, başka açıdan mı?

Edit:

Forum iyice hantallaştı...Alıntı da yapamaz olduk!
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Spider_hip 4 ay
Harbi çok iyi. Hala bir yandan bilim kurgu gibi geliyor ama bunlar gerçek ve çok yakında havalarda insanlar bunlarla seyahat edebiliyor olacak. En azından öncelikle bir çok ülkede.
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Tlg3 4 ay
Çok iyi ya tasarımı
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