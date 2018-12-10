Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk

5 ay
22,4b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1 Ocak 2019'a doğru giderken, AKN'siz internet ve önümüzdeki yıl karşılaşabileceğimiz senaryoları, TurkNet Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş ile konuştuk. Fiyatlar artacak mı, altyapı yetecek mi?
Adil Kullanım Noktası uygulamasının sona ermesine artık sayılı günler kaldı. BTK'nın ilk defa 2017'de açıkladığı düzenlemenin bir sonucu olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren mevcut AKN uygulaması devam etmeyecek. Biz de bu konuyu, yeni sistemin nasıl ilerleyeceği, taahütler bittikten sonra olacaklar ile yeni aboneleri bekleyen gelişmeleri, TürkNet Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş ile konuştuk. Kendisine hizmet bekleyen ama alamayan kullanıcıların durumunu ve çağrı merkezine ilişkin eleştirileri de yönelttik. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
İstan34bul 5 ay en beğenilen
Hayret türknette canlı tek insan olsa gerek.
Türknet abiden ibaret olsa gerek.
Canlı desteği olmayan tek operatör.
Rakip firmanın mizahı
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Hayret türknette canlı tek insan olsa gerek.Türknet abiden ibaret olsa gerek.Canlı desteği olmayan tek operatör.Rakip firmanın mizahı
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +56
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-72BF5FF36 5 ay
Dk 21:35 Müşteri temsilcisi isteyenler yolunuz açık olsun başka servis sağlayıcıları var
1 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-907EA767C 5 ay
1 Ocaktan sonra turknet'in bir esprisi kalmayacak
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Sadomadoking 3 ay
6 aydır NetSpeed kullanıyorum çok memnunum ben fiyatları da çok iyi telefon açınca karşınızda muhattapta var ayrıca facebook adresimden mesaj atınca anında cevap veriyorlar türkiyenin başına gelmiş geçmiş en iyi ISS NetSpeed'dir açık ve net. Basit bir örnek veriyim. Türknet'e facebooktan mesaj attım adresimi sorguluycam hızımı öğrenmem gerek diye daha hala cevap verecekler bana :) 10 gün oldu be :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMC 3 ay Sadomadoking
Kendi teknik ekipleri olmadığı santralden müdahale edemeyen sağlayıcılar benim için bi hiçtir isterse 1 sn de cevap versin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Extreme Victory 4 ay
neden hep AKN soz konusu olunca bir tek turk.net ile roportaj yapiyorsunuz? @fx57
Mesela Netspeed de AKN siz internet veriyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brnk 5 ay
Bu videodan sonra insanın geçeceği varsa da geçmez turknete biraz havalanmışlar gibi geldi bana beyfendinin tavırları falan :) başka isslerde var yeri hele peki :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Denemekten zarar çıkmaz yıllarca başka firmaları kullandım birde sizi denemek istiyorum umarım memnun kalırım. Kalmazsamda yapcak bişey yok zaten değiştirebilme özgürlüğüde ayrı bir avantaj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bjkyener 5 ay
Telefon fiyatlara bakınca sanki araba alıyoruz ferrari porsche McLaren dizayn ...
Acaba Çocuklar İçin Şimşek McQueen Ne Zaman Çıkacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Al Swearengen 5 ay
5 para etmez iş ahlakına sahip bir firma.Babamın dükkanında 2 yıl kadar önce "internetinizin devam etmesini istiyor musunuz" diye arayıp ttnetten turknet e geçirmişlerdi. Şimdi de 1 aydır internet yok ne müşteri hizmetleri çalışıyor ne de muhatap var.Utanmadan kullanmadığı ayın faturasını göndermişler.Şimdi de iptal ettireceğiz diye 1 ay uğraşırız bir fatura daha gönderirler.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkNetDestek 5 ay Al Swearengen
Selamlar, isterseniz bu konuda size yardımcı olmaya çalışabilirim. Rica etsem durumu bana PM üzerinden daha detaylı bir şekilde iletir misiniz? Durumu kontrol edip size bu konu hakkında detaylı bilgi vermek isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TurkNetDestek 5 ay Al Swearengen
Selamlar, isterseniz bu konuda size yardımcı olmaya çalışabilirim. Rica etsem durumu bana PM üzerinden daha detaylı bir şekilde iletir misiniz? Durumu kontrol edip size bu konu hakkında detaylı bilgi vermek isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elLbufFer 5 ay
Reis bı dur da adam konuşsun da . Hep araya girdin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SpecialOperations 5 ay
iyi ki turknet kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 5 ay
Türk Telekom kaldırmış geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ooskay 5 ay
Sınırsız internet geliyor heyoo diyen arkadaşları buraya alalım. bireysel.turktelekom.com.tr/...
yeni tarifelere göre 2 yıl taahhüt karşılığında, internet fiyatları aylık ortalama aşağıdaki gibi olacaktır ;
4 mbps : 64,90 tl
6 mbps : 74,90 tl
8 mbps : 84,90 tl
16 mbps : 97,90 tl
24 mbps : 124,90 tl
35 mbps : 154,90 tl
50 mbps : 254,90 tl
100 mbps : 341,90 tl
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:41
Türkiye'de 5G hazırlıkları l Turkcell'e sorduk
10,4b izlenme · 1 yıl
03:01
GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor
8,7b izlenme · 4 ay
07:56
Katlanabilen telefon elimizde
12,9b izlenme · 4 ay
19:19
Meizu 16 mercek altında: Süper orta sınıf telefon
10,4b izlenme · 4 ay
26:31
Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi
16,6b izlenme · 4 ay
04:14
Asus'un fantastik bilgisayarı: ROG Mothership
8,8b izlenme · 4 ay
00:00
Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019
8,9b izlenme · 1 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,9b izlenme · 1 gün
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
07:05
Karşınızda AMD tabanlı Chromebook
6b izlenme · 4 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,8b izlenme · 2 gün
09:34
Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde
14,8b izlenme · 4 ay
04:56
MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu
11,5b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
04:07
Bu bilgisayarın tasarımı çok iyi | Gorilla Glass 6 ile geliyor
9,3b izlenme · 4 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
10:48
Snapdragon 855'li Lenovo Z5 Pro GT elimizde! Türkiye de ilk
10,5b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim