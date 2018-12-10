TurkNet ile AKN'siz interneti konuştuk

1 Ocak 2019'a doğru giderken, AKN'siz internet ve önümüzdeki yıl karşılaşabileceğimiz senaryoları, TurkNet Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş ile konuştuk. Fiyatlar artacak mı, altyapı yetecek mi?

Adil Kullanım Noktası uygulamasının sona ermesine artık sayılı günler kaldı. BTK'nın ilk defa 2017'de açıkladığı düzenlemenin bir sonucu olarak 1 Ocak 2019'dan itibaren mevcut AKN uygulaması devam etmeyecek. Biz de bu konuyu, yeni sistemin nasıl ilerleyeceği, taahütler bittikten sonra olacaklar ile yeni aboneleri bekleyen gelişmeleri, TürkNet Genel Müdür Yardımcısı Sinan Kurmuş ile konuştuk. Kendisine hizmet bekleyen ama alamayan kullanıcıların durumunu ve çağrı merkezine ilişkin eleştirileri de yönelttik.