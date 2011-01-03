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TurkNet, İstanbul’un Tüm İş Merkezlerinde Metro Ethernet Hizmeti Sunuyor

8 yıl
2,3b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
DH Bülten
Dh Bülten
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Fiber altyapı alanında 2010 yılı hedefinin iki katına ulaşan TurkNet, 2011 yılında da yatırımlarını katlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin en büyük bağımsız telekom operatörü TurkNet, Metro Ethernet hizmetinde 2010 yılı için koyduğu hedefin iki katına çıkarak İstanbul’un tüm iş merkezlerine ulaştı. İş merkezleri dışında Maslak, Levent, Şişli, Gayrettepe, Beşiktaş, Dudullu, Kadıköy, Erenköy, Kozyatağı, Acıbadem, Beyoğlu ve Fulya semtlerine Metro Ethernet hizmeti veren TurkNet, 2011 yılında hem iş merkezlerinde hem de 100’e yakın semtte TurkNet Metro Ethernet hizmetinin satışlarını hızlandırarak sürdürecek.

TurkNet Fiber Hizmetleri Ürün Müdürü Yunus Çelebiler, Metro Ethernet hizmeti kapsamında yapılan fiber optik yatırımları hakkında şunları söylüyor: “TurkNet İstanbul’u uçtan uca bağlayan fiber optik kablo altyapısını kilometre bazında her geçen gün genişletmektedir. Yaptığımız yatırımlarla 2011 Metro Ethernet hizmeti satış hedefimizi çok yükselttik. Bundan sonraki hedefimiz İzmir, Ankara, Adana, Antalya ve Türkiye’nin diğer şehirlerinde fiber optik altyapımızı tesis etmek.”

TurkNet, 2007 yılından günümüze, fiber optik altyapısını sürekli artan yatırımlar yaparak genişletiyor. Tüm izin ve geçiş haklarına sahip olarak Türkiye dışına çıkan fiber optik kablo tesis eden ilk yeni nesil telekom operatörü TurkNet, halihazırda uluslararası bağlantılarını artırmak için çalışmalar yapıyor.


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