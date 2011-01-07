TurkNet’in Anketine Göre Şampiyon Trabzonspor

TurkNet’in www.benderimki.com kamuoyu araştırması platformu üzerinden yaptırdığı anket, futbolseverlerin Türkiye Spor Toto Süper Ligi hakkındaki düşüncelerini ortaya koydu. www.turk.net te yayınlanan anket sonuçlarına göre, bu sene Trabzonspor şampiyon olacak.

NG İnternet Hizmetleri’nin www.benderimki.com kamuoyu araştırması platformu üzerinden TurkNet için 1.650 futbolseverin katılımıyla yaptığı “Futbolseverler Türkiye Spor Toto Süper Ligi Hakkında Neler Düşünüyor?” konulu araştırma sonuçlarına göre, her iki kişiden biri bu sene Trabzonspor’un şampiyon olacağını düşünüyor. Trabzonspor’u Fenerbahçe, Bursaspor ve Beşiktaş izliyor.

Taraftarlar, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi’ne Trabzonspor’un gideceğini tahmin ediyor. UEFA’ya katılması en çok beklenen takım ise Beşiktaş. Bu sene ligden düşmesi beklenen takımların başında Kasımpaşa geliyor. Her 5 kişiden 4’ü Kasımpaşa’nın ligden düşeceğini belirtiyor. Bucaspor, Sivasspor ve Konyaspor da düşme ihtimali yüksek takımlar arasında görülüyor.

Takımlardaki başarısızlıkların nedenleri hakkında da çeşitli görüşler mevcut. Örneğin, Beşiktaş’ta istenilen performansın yakalanamamasının nedeni olarak, teknik direktör Schuster’in takımın oyun düzenini doğru kurgulamaması ve maçlarda doğru oyunculara yer vermemesi gösteriliyor. Diğer nedenler ise oyuncuların performansındaki düşüş ve takımın yeteri kadar azimli olmaması şeklinde sıralanıyor.

Katılımcılar, Anadolu takımlarının başarısının en öncelikli nedeni olarak, büyük takımların kötü oynamasını görüyorlar. Havuzdan (Digitürk ve İddia) para kazanmaları, altyapıdan başarılı oyuncuların yetişmesi ve daha başarılı teknik direktörlerin takımları yönetmesi, ön plana çıkan diğer nedenler arasında gösteriliyor.

“Teknik direktörler sezon sonuna kadar kalır mı?” sorusuna verilen yanıtlarda ise ağırlıklı olarak Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş yeri en sağlam kişi olarak ön plana çıktı.

Detaylı bilgi için TurkNet’in spor sayfasındaki http://spor.turk.net/haber_detay.asp?ID=2593502&cat=SPO linki ziyaret edilebilir. www.benderimki.com üzerinden Fal, Magazin, Spor, Sağlık, Ekonomi, Politika, vb. başlıklarda en çok merak edilen konular üzerine yapılacak araştırma sonuçları www.turk.net anasayfasındaki “Merak Ettikleriniz?” başlığından takip edilebilecek.

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