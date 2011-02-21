Turkcell Hazır Kart’lılar Kendilerine Özel Tekliflerle Kazandıkça Kazanıyor

“Hazır Kart’lılar Kazandıkça Kazanıyor” kampanyasına katılan Hazır Kart’lılar, kendilerine özel tekliflerle kat kat fazla konuşuyor. Üstelik 1 ay boyunca haftada 1 gün 08:00-20:00 saatleri arasında Turkcell’lilerle yaptıkları konuşmalar bedavaya geliyor.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, Hazır Kart’lı müşterilerine 21 Şubat- 31 Mart tarihleri arasında çok özel bir kampanya fırsatı sunuyor. Kampanyaya katılan Hazır Kart aboneleri kendilerine özel sunulan tekliflerle 1 ay boyunca tüm Turkcell’lilerle rahat rahat konuşuyor ve haftada 1 gün 08:00-20:00 saatleri arasında Turkcell’lilerle bedava konuşma hakkı kazanıyor.

Bireysel ön ödemeli hattı olan, gençTarife harici tüm Turkcell’liler, “Hazır Kart’lılar Kazandıkça Kazanıyor” kampanyasından yararlanabiliyor. Hazır Kart’lılar, KAT KAT yazıp 2222’ye SMS göndererek ya da 757 2222’yi arayarak kendine özel aylık paketin tüm ayrıntılarını ücretsiz öğrenip kampanyadan yararlanabiliyorlar. Ayrıca, haftada bir gün tam 12 saat bedava konuşma hakkının tadını çıkarıyorlar.

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