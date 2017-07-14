Turkcell T80 kutu açılışı ve ön inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Operatör telefonlarının en yeni üyesi olan Turkcell T80'i kutusundan çıkarıyor ve ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. ZTE Blade V8 olarak tanıdığımız cihaz, çift arka kamerasıyla iddialı olma peşinde.
Turkcell'in kendi markasını taşıyan yeni akıllı telefon modeli T80'in detaylı ön incelemesini gerçekleştirdik. ZTE Blade V8'i baz alan ve Turkcell yazılımlarıyla gelen T80'i aynı zamanda kutusundan çıkarıyor ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz.
Paylaş Tweetle
-Aleykümselam amca hoşgeldin
-evladım ben telefon alacağım ama taksitle alacağım sizde taksit var mı?
-var amca olmaz mı en doğru yere geldin.Ayrıca dünyanın en yeni telefonu olan türkcell t80 yeni geldi geldi amca ondan (kakalayalım)verelim sana.
-Kaç para?
-amca normalde peşin fiyatı 1299 lira ama şimdi kampanya var peşin fiyatına 24 ay taktle (iteliyoruz)verebiliyoruz.
-yok evladım 24 ay çok 6 ay olsa yeter ama daha ucuz bir şey yokmu?
-amca bu telefonu türkcell müşterilerimize özel olarak yaptırıyor.bunun ayarında samsunglar ayponlar elciler 2500-3000 lira.enyeni teknoloji bu telefonda al sen bunu 10 sene telefon almazsın.android işlemcili çift kamera var amca daha bir çok özellik var.
amca sormadıkça tarife ücretinden bahsedilmez.
amcanın bir elinde yeni telefonu diğer elinde poşet içinde telefonun kutusu evinin yolunu tutar.
Evinde de az çok bu işlerden anlayan biri yoksa ne aldığını! hiç bir zaman bilmeyecek garibim.
düşünsenize 500-600 tl vererek bu cihazı alabildiğinizi.