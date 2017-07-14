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Turkcell T80 kutu açılışı ve ön inceleme videosu

2 yıl
23,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Operatör telefonlarının en yeni üyesi olan Turkcell T80'i kutusundan çıkarıyor ve ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. ZTE Blade V8 olarak tanıdığımız cihaz, çift arka kamerasıyla iddialı olma peşinde.
 
Turkcell'in kendi markasını taşıyan yeni akıllı telefon modeli T80'in detaylı ön incelemesini gerçekleştirdik. ZTE Blade V8'i baz alan ve Turkcell yazılımlarıyla gelen T80'i aynı zamanda kutusundan çıkarıyor ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz. 

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clupturk 2 yıl en beğenilen
-Selamınaleyküm
-Aleykümselam amca hoşgeldin
-evladım ben telefon alacağım ama taksitle alacağım sizde taksit var mı?
-var amca olmaz mı en doğru yere geldin.Ayrıca dünyanın en yeni telefonu olan türkcell t80 yeni geldi geldi amca ondan (kakalayalım)verelim sana.
-Kaç para?
-amca normalde peşin fiyatı 1299 lira ama şimdi kampanya var peşin fiyatına 24 ay taktle (iteliyoruz)verebiliyoruz.
-yok evladım 24 ay çok 6 ay olsa yeter ama daha ucuz bir şey yokmu?
-amca bu telefonu türkcell müşterilerimize özel olarak yaptırıyor.bunun ayarında samsunglar ayponlar elciler 2500-3000 lira.enyeni teknoloji bu telefonda al sen bunu 10 sene telefon almazsın.android işlemcili çift kamera var amca daha bir çok özellik var.
amca sormadıkça tarife ücretinden bahsedilmez.
amcanın bir elinde yeni telefonu diğer elinde poşet içinde telefonun kutusu evinin yolunu tutar.
Evinde de az çok bu işlerden anlayan biri yoksa ne aldığını! hiç bir zaman bilmeyecek garibim.
-Selamınaleyküm-Aleykümselam amca hoşgeldin-evladım ben telefon alacağım ama taksitle alacağım sizde taksit var mı?-var amca olmaz mı en doğru yere...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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murdocklawless 2 yıl
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dcsarialtun 2 yıl
satış fiyatı 139$ (495 TL - güncel kur ) fiyatı olan cihaz ülkemizde 1299 TL
düşünsenize 500-600 tl vererek bu cihazı alabildiğinizi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
satış fiyatı 139$ (495 TL - güncel kur ) fiyatı olan cihaz ülkemizde 1299 TLdüşünsenize 500-600 tl vererek bu cihazı alabildiğinizi.
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TIME 2 yıl
erdi reis mi6yı kayıp mı ettin naaptın? inceleme nooldu
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Reklamlarr 2 yıl
OP5 detaylı inceleme ne zaman olucak.Kaç hafta oldu hala inceleme yok.
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efem-35 2 yıl Reklamlarr
Reklamlarr
OP5 detaylı inceleme ne zaman olucak.Kaç hafta oldu hala inceleme yok.

bu telefon çıkalı bir ay olacak herkes kutu açılışı yapıyor hiç inceleyen yok ne olduğu çıksın ortaya
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@CAN@ 2 yıl
Fiyatı bu cihaz için fazla.
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Reklamlarr 2 yıl
Türkiyede cep telefonlarının 1/3 vergi olunca böyle düşük teknolojiler değerinden fazlaya satılıyor malesef.
Gidip 1.700 TL ye One Plus 5 almak daha mantıklı.
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nevrans 2 yıl
Hiç güncelleme almayan telefon istiyorsanız hemen alın t50 rezilliği unutulmadı
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HLLBN 2 yıl
Kutuyu açmayaydı eyiydi.
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İbrahimEsad 2 yıl
Beş para etmez
T50 turbo rezilliginden sonra bir daha asla almam
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JoeyBane 2 yıl
Görmemişin oğlu olmuş tutmuş ön kameraya 13 megapiksel yazmış.
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Quard 2 yıl
Acaba yabancı bir ülkede cep telefonu üreten/çıkartan bir firma kendi vatandaşını bizim kadar kazıklayabiliyor/kandırabiliyor mu merak ettim doğrusu?
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aksu43 2 yıl
evde çöpe atacak bir şeyler bulamıyorsanız, tam size göre.
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