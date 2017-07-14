Turkcell T80 kutu açılışı ve ön inceleme videosu

Operatör telefonlarının en yeni üyesi olan Turkcell T80'i kutusundan çıkarıyor ve ön incelemesini gerçekleştiriyoruz. ZTE Blade V8 olarak tanıdığımız cihaz, çift arka kamerasıyla iddialı olma peşinde.

Turkcell'in kendi markasını taşıyan yeni akıllı telefon modeli T80'in detaylı ön incelemesini gerçekleştirdik. ZTE Blade V8'i baz alan ve Turkcell yazılımlarıyla gelen T80'i aynı zamanda kutusundan çıkarıyor ve aksesuarlarına yakından bakıyoruz.