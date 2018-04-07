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Turkcell Teknoloji Zirvesi özeti: İşte tüm detaylar

1 yıl
5,9b
1
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018'i yerinde takip ettik. Yapay zekadan yerli otomobille ilgili açıklamalara kadar önemli konulara ev sahipliği yapan etkinliğin özeti, özel röportajlarla ekranlarınızda.
Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018'i yerinde takip ettik ve öne çıkan gelişmeleri, üzerinde durulan konuları uzmanlar eşliğinde bir araya getirdik. Etkinliğin özeti niteliğindeki videoda yapay zekadan blockchain teknolojisine kadar geniş ölçekte bilgi, yorum var. 

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The Balance 1 yıl en beğenilen berk768
berk768
Turkcell alanında en iyisi

Soymakta mı? Ben başka bir alanda görmedim. Sürekli yalanlar dolanlarla dolu bir firma. Hala utanmadan reklamlarda yalan söyleyebilirler. Türkiye'nin en abartılmış firmasıdır kendisi. Her yerde çeker de büyük bir yalan zaten.
berk768Turkcell alanında en iyisiSoymakta mı? Ben başka bir alanda görmedim. Sürekli yalanlar dolanlarla dolu bir firma. Hala ut...
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Guest-72BF5FF36 1 yıl
turkcell benden uzak size yakın olsun diğer operatörler işimi görüyor
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HIGHER 1 yıl
fasa fiso, önce fiberi yaysınlar, telefonda akkyi uygun hale getirsinler.
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Guest-72BF5FF36 1 yıl
turkcell benden uzak size yakın olsun diğer operatörler işimi görüyor
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HIGHER 1 yıl
fasa fiso, önce fiberi yaysınlar, telefonda akkyi uygun hale getirsinler.
Yanıtla +8
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berk768 1 yıl
Turkcell alanında en iyisi
1 Yanıt Yanıtla +4
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The Balance 1 yıl berk768
berk768
Turkcell alanında en iyisi

Soymakta mı? Ben başka bir alanda görmedim. Sürekli yalanlar dolanlarla dolu bir firma. Hala utanmadan reklamlarda yalan söyleyebilirler. Türkiye'nin en abartılmış firmasıdır kendisi. Her yerde çeker de büyük bir yalan zaten.
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