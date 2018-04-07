Turkcell Teknoloji Zirvesi özeti: İşte tüm detaylar

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018'i yerinde takip ettik. Yapay zekadan yerli otomobille ilgili açıklamalara kadar önemli konulara ev sahipliği yapan etkinliğin özeti, özel röportajlarla ekranlarınızda.

Turkcell Teknoloji Zirvesi 2018'i yerinde takip ettik ve öne çıkan gelişmeleri, üzerinde durulan konuları uzmanlar eşliğinde bir araya getirdik. Etkinliğin özeti niteliğindeki videoda yapay zekadan blockchain teknolojisine kadar geniş ölçekte bilgi, yorum var.