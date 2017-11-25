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Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6,7b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu haftaki gündem konularında Türkiye'nin temiz hava raporu ve EA'ın mikro ödeme sistemini abartarak kullanıcıları çileden çıkartması ana maddeleri oluşturuyor.
00:22 Hava durumu değerlendirmesi
00:57 Türkiye'nin hava kirliliği haritası yayınlandı
03:45 Enis enerji çekiyor
04:38 Aras Kargo Aliexpress ile anlaştı. Artık Aliexpress kargoları Aras ile gelecek
09:28 Oyun dünyasının kötü adamı EA ve Battlefront II
12:15 Fifa oyuncuları EA'a karşı ayaklandı
15:20 Tesla'nın yeni elektrikli tırı, rakiplerine fark atıyor
17:28 Tesla'nın yeni spor arabası 1.9 saniyede 100KM hıza ulaşıyor
19:25 Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roketle kendini fırlatacak
22:57 CD Project Red, EA'a diss attı. Aç gözlülük onların olsun biz oyuncu yanındayız
24:10 Wolfenstein 2'nin ilk bölümü ücretsiz oldu. Bir nevi DEMO
26:12 Google, konum servisleri kapalı olsa dahi sizi takip ediyor
29:28 Loot box'lar kumar mı? Belçika, kumar olduğuna inanıyor.
32:00 Nasihat veriliyor, dünya kurtarılıyor
33:39 Katil oyun Minecraft!
38:30 Yine nasihat var.
42:33 İnsansı Robotlar yürümeyi aştı artık havada ters takla atıyorlar
46:11 Tekerlekli sandalyede devrim kapıda
47:10 İstanbul'da Emlak fiyatları ile ilgili bilgiler (Emlak danışmanı Enis Kirazoğlu)
49:17 Dolar kuru ile ilgili yorumlar (Uzman döviz Mesut Çevik)
49:53 iPhone X yorumları ve iPhone X güzelleme seansı
50:51 Enis, iPhone 7'sini gösterip isyan ediyor
51:24 Oto satış uzmanı Mesut Çevik, otomobil fiyatlarını değerlendiriyor
52:32 Otomobil şart muhabbeti. Toplu taşıma hakkında yorumlar
57:12 İstanbul'un arka sokakları ile ilgili anılara geçiliyor. (Sonu kötü değil)
 

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hmzakblt 1 yıl en beğenilen
Abi on numara program oluyor. Her şey dozunda. Kendi düşüncelerim tabi diğer arkadaşlar ne der bilemem.
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MALTHAEL 1 yıl
Keli bol 2si1
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ARTAGON99 1 yıl
siz sabaha kadar goy goy yapın seyrederim :)
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DH Misafiri 1 yıl
wolfenstein'a haksızlık etmeyin oyun güzel. Göreceli tabi ama ğiyasaya bakınca gayet iyi bence.
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mavizaman 1 yıl
zaten muhabbetine izleniyor rahat olun.
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mavizaman 1 yıl
dikkat şahan çıkabilirde vardı cevizkıran programı youtube.com/...
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X-FI 1 yıl
Whopper'ın Mc karşılığı Quarter Pounder'dır (QP), Big Mac değildir. İki sebebi bar, birincisi, Big Mac'te kullanılan et 100% sığır eti değil (tadı ve rengi kötü oluyor). İkincisi ise, Big Mac tarzında hamburger BK'de Big King'dir eğer ismini yanlış hatırlamıyorsam. Fakat Big King'in eti Whopper'da kullanılan kaliteli 100% sığır (dana) etidir.
Bu bakımdan ve diğer Steakhouse gibi menülerde Whopper'dakinden bile daha özel etlerin kullanılmasından dolayı, Burger King her zaman McDonald's'tan iyidir.
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System32Deleted 1 yıl
Tek Sorun Temiz Hava Değilki Dolu Sorun Var
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DH Misafiri 1 yıl
Buyuk firmaların dostca rekabi konusunda bir gazete reklami vardi. Mercedes firmasi kocaman sayfaya reklam verip reklama da"80 yillik rekabet icin tesekkurler. Siz gelmeden onceki 20 yil cok sikiciydi" yazip kocaman bmw logosu ve altina buyuk harflerle almanca 'kaliteli otomobil' yazisi koymuslardi. Buyuk jest diye dusunuyorum bunu.
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DH Misafiri 1 yıl
Enis beyle birlikte gerçekten çok güzel bir program oldu umarım kalıcı olur bu ikili
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FightFor1 1 yıl
Ben çok eğlendim, en çok güldüğüm, gülümsediğim bölüm olmuş, elinize emeğinize sağlık.
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kesbi 1 yıl
Aras kargo daha 5 günden önce Türkiye içi teslimat yapmışmıki? Daha kargo takip linkleri çalışmıyor yaptıkları işe bak. Yazık aliexpressi de kandırmışlar.
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whisper242 1 yıl
Köprü altına çalışmaya gitmek :D :D :D
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