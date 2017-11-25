Türkiye'de temiz hava kalmadı! EA, tüm kötülüklerin merkezi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu haftaki gündem konularında Türkiye'nin temiz hava raporu ve EA'ın mikro ödeme sistemini abartarak kullanıcıları çileden çıkartması ana maddeleri oluşturuyor.
00:22 Hava durumu değerlendirmesi
00:57 Türkiye'nin hava kirliliği haritası yayınlandı
03:45 Enis enerji çekiyor
04:38 Aras Kargo Aliexpress ile anlaştı. Artık Aliexpress kargoları Aras ile gelecek
09:28 Oyun dünyasının kötü adamı EA ve Battlefront II
12:15 Fifa oyuncuları EA'a karşı ayaklandı
15:20 Tesla'nın yeni elektrikli tırı, rakiplerine fark atıyor
17:28 Tesla'nın yeni spor arabası 1.9 saniyede 100KM hıza ulaşıyor
19:25 Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roketle kendini fırlatacak
22:57 CD Project Red, EA'a diss attı. Aç gözlülük onların olsun biz oyuncu yanındayız
24:10 Wolfenstein 2'nin ilk bölümü ücretsiz oldu. Bir nevi DEMO
26:12 Google, konum servisleri kapalı olsa dahi sizi takip ediyor
29:28 Loot box'lar kumar mı? Belçika, kumar olduğuna inanıyor.
32:00 Nasihat veriliyor, dünya kurtarılıyor
33:39 Katil oyun Minecraft!
38:30 Yine nasihat var.
42:33 İnsansı Robotlar yürümeyi aştı artık havada ters takla atıyorlar
46:11 Tekerlekli sandalyede devrim kapıda
47:10 İstanbul'da Emlak fiyatları ile ilgili bilgiler (Emlak danışmanı Enis Kirazoğlu)
49:17 Dolar kuru ile ilgili yorumlar (Uzman döviz Mesut Çevik)
49:53 iPhone X yorumları ve iPhone X güzelleme seansı
50:51 Enis, iPhone 7'sini gösterip isyan ediyor
51:24 Oto satış uzmanı Mesut Çevik, otomobil fiyatlarını değerlendiriyor
52:32 Otomobil şart muhabbeti. Toplu taşıma hakkında yorumlar
57:12 İstanbul'un arka sokakları ile ilgili anılara geçiliyor. (Sonu kötü değil)
00:57 Türkiye'nin hava kirliliği haritası yayınlandı
03:45 Enis enerji çekiyor
04:38 Aras Kargo Aliexpress ile anlaştı. Artık Aliexpress kargoları Aras ile gelecek
09:28 Oyun dünyasının kötü adamı EA ve Battlefront II
12:15 Fifa oyuncuları EA'a karşı ayaklandı
15:20 Tesla'nın yeni elektrikli tırı, rakiplerine fark atıyor
17:28 Tesla'nın yeni spor arabası 1.9 saniyede 100KM hıza ulaşıyor
19:25 Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için roketle kendini fırlatacak
22:57 CD Project Red, EA'a diss attı. Aç gözlülük onların olsun biz oyuncu yanındayız
24:10 Wolfenstein 2'nin ilk bölümü ücretsiz oldu. Bir nevi DEMO
26:12 Google, konum servisleri kapalı olsa dahi sizi takip ediyor
29:28 Loot box'lar kumar mı? Belçika, kumar olduğuna inanıyor.
32:00 Nasihat veriliyor, dünya kurtarılıyor
33:39 Katil oyun Minecraft!
38:30 Yine nasihat var.
42:33 İnsansı Robotlar yürümeyi aştı artık havada ters takla atıyorlar
46:11 Tekerlekli sandalyede devrim kapıda
47:10 İstanbul'da Emlak fiyatları ile ilgili bilgiler (Emlak danışmanı Enis Kirazoğlu)
49:17 Dolar kuru ile ilgili yorumlar (Uzman döviz Mesut Çevik)
49:53 iPhone X yorumları ve iPhone X güzelleme seansı
50:51 Enis, iPhone 7'sini gösterip isyan ediyor
51:24 Oto satış uzmanı Mesut Çevik, otomobil fiyatlarını değerlendiriyor
52:32 Otomobil şart muhabbeti. Toplu taşıma hakkında yorumlar
57:12 İstanbul'un arka sokakları ile ilgili anılara geçiliyor. (Sonu kötü değil)
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Bu bakımdan ve diğer Steakhouse gibi menülerde Whopper'dakinden bile daha özel etlerin kullanılmasından dolayı, Burger King her zaman McDonald's'tan iyidir.