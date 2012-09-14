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Türkiye'deki kullanıcılar iOS6'nın hangi özelliklerinden faydalanabilecekler?

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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19 Eylül'de yayınlanacak olan iOS6 birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Ancak, iOS6 ile birlikte gelen özelliklerin bazıları belli bölgelerde çalışabileceği için kullanıcılar sadece kendi bölgelerindeki hizmetlere paralel olarak cihazlarından verim alabilecekler.

Konuyla ilgili olarak Apple'ın hazırlamış olduğu iOS6 yerel uyumluluk sayfasında cihaz sahiplerinin bölgelerinde kullanabilecekleri Haritalar, Siri, iTunes ve Appstore gibi hizmetler konusunda bilgiler veriliyor. Apple'ın mobil cihazlarının ulaştığı ve hizmet verdiği birçok ülkenin yer aldığı listede Türkiye'de yerini alıyor. iOS6 ile birlikte ülkemizdeki kullanıcılar Apple'ın yeni Haritalar uygulamasından standart haritalar, uydu görüntüleri, yol tarifleri, navigasyon ve yerel aramalar gibi hizmetlerden düzgün bir şekilde faydalanabiliyor. Apple'ın sesli asistanı Siri'nin henüz Türkçe dil desteğini sunmamasıyla birlikte ülkemizde Siri hizmetlerinin hiçbiri kullanılamıyor. Kendi içerisinde büyük bir ekosistem oluşturan iTunes mağazası ise Türkiye'de şarkı ve film gibi içerikler konusunda henüz hizmet vermezken, Appstore ile uygulama ve oyun gibi içerikleri sunulmaya devam ediliyor.

Apple'ın iOS6 için sunmuş olduğu yerel uyumluluk sayfasına göz atarak diğer bölgelerde verilen hizmetler hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız, sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.apple.com/ios/feature-availability/ Yorum Yaz
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Cengiz Elektronik 7 yıl en beğenilen sedatkuran
sedatkuran

ipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.

Sence Nasıl Olması Lazım.Ekrana Tükürüncemi Sessize Alcak Telefon.
sedatkuranipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanaca...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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deniz c 7 yıl
Siri yok,
navigasyon var,
itunes yok
apple store var.

bu kadar basit ve bu denli uzun bir yazı haline getirip konu açmaya ne gerek var ki
Siri yok,navigasyon var,itunes yokapple store var.bu kadar basit ve bu denli uzun bir yazı haline getirip konu açmaya ne gerek var...
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Brky 7 yıl
homeedition88
Orijinalden alıntı: sedatkuranipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.
hocam yardımcı olmak adına ayarlardan multi touch gestureı aç öncelikle sonra bir uygulamada, ana ekranda kısaca nerede olursan ol 4 parmağınla ekranı yukarı doğru itersen multitask menüsü geliyor sol tarafa gidersen ekran ses ayarları, o an çalan şarkı, airplay ile t.v yada ses sistemine yönlendirme ayarlarını görürsün. beyin değil de biraz araştırma yapsan aslında kısa yol bol

Adam alt tarafı bi sesi kısacam dedi..İos işte ses kısmak için bile kırk takla atıyorsunuz.
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osm1299 7 yıl
apple klasik ABD mantıgını bırakmadıkça sadace....
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Hy_Shot 7 yıl
Bu özelliklerden hangilerini iPhone 4'de kullanacağız peki?
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tahago 7 yıl Hy_Shot
Hy_Shot

Bu özelliklerden hangilerini iPhone 4'de kullanacağız peki?

hiç birini


Açıkçası iphone'u artık değiştirelim diye ios 6 kurunca telefonun iyice kafayı yiyeceğini düşünüyorum apple'ın yapmadığı iş değil komplo teorisi gibi gözüksede yeni model gelince eskisini yıpratma taktğini maalesef uyguluyor

Ülkemizde kullanamadığımız şeyler beni hayata küstüyor zaten elime silah alıp apple'ı basasım geliyor daha Apple Store'umuz bile yok aralık nedir ya telefon çıktıktan tee 3 ay sonra 3 ay nedir ya 3 ay sonra geliyor rezillik
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Elmeti 7 yıl
Forum bozulmuş zaten, artılayan eksileyen yok, yazın zaten.
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homeedition88 7 yıl
sedatkuran
ipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.

hocam yardımcı olmak adına ayarlardan multi touch gesture'ı aç öncelikle sonra bir uygulamada, ana ekranda kısaca nerede olursan ol 4 parmağınla ekranı yukarı doğru itersen multitask menüsü geliyor sol tarafa gidersen ekran ses ayarları, o an çalan şarkı, airplay ile t.v yada ses sistemine yönlendirme ayarlarını görürsün.
beyin değil de biraz araştırma yapsan aslında kısa yol bol
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sedatkuran 7 yıl
ipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.
9 Yanıt Yanıtla
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Cihan 7 yıl sedatkuran
sedatkuran
ipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.

Karnım ağrıdı sabah sabah


1 Yanıt Yanıtla +1
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Cengiz Elektronik 7 yıl sedatkuran
sedatkuran

ipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.

Sence Nasıl Olması Lazım.Ekrana Tükürüncemi Sessize Alcak Telefon.
2 Yanıt Yanıtla +12
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RainKnight 7 yıl sedatkuran
sedatkuran

ipad2 aldık gördük io sun ne rezil bir işletim sistemi olduğunu cihazın sesini ksımak için bili ya yandaki düğmeleri kullanacan yada ayarlar menüsüne girip iş görecen. bom boş bir işletim sisitemi hiç bir özelliği yok açıkçası abd halkı için tasarlanmış beyin gerektirmeyen bir isitem.

Ohoo sen gizli özelliği bulamamışsın dostum.ekranı okşa o arada yeah abby deyince ipad kendini sessize alıyor



Daha ne bekliyorsun acaba illa kısayol mu olsun
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Hobar 7 yıl
deniz c
Siri yok, navigasyon var, itunes yok apple store var. bu kadar basit ve bu denli uzun bir yazı haline getirip konu açmaya ne gerek var ki

Bir varmış bir yokmuş. Al bu da seninkinin özeti
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Poinoo 7 yıl
Yani Türkiye'de coğu özellik yok neden Türkiye'yi bu kadar dışlıyorlar anlamiyorum
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Thursy 7 yıl
e zaten olan şeylerdi bunlar nıye boşa konu açıyorsunuz ki ?
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deniz c 7 yıl
Siri yok,
navigasyon var,
itunes yok
apple store var.

bu kadar basit ve bu denli uzun bir yazı haline getirip konu açmaya ne gerek var ki
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