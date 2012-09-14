Türkiye'deki kullanıcılar iOS6'nın hangi özelliklerinden faydalanabilecekler?

Haber Editörü
19 Eylül'de yayınlanacak olan iOS6 birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Ancak, iOS6 ile birlikte gelen özelliklerin bazıları belli bölgelerde çalışabileceği için kullanıcılar sadece kendi bölgelerindeki hizmetlere paralel olarak cihazlarından verim alabilecekler.
Konuyla ilgili olarak Apple'ın hazırlamış olduğu iOS6 yerel uyumluluk sayfasında cihaz sahiplerinin bölgelerinde kullanabilecekleri Haritalar, Siri, iTunes ve Appstore gibi hizmetler konusunda bilgiler veriliyor. Apple'ın mobil cihazlarının ulaştığı ve hizmet verdiği birçok ülkenin yer aldığı listede Türkiye'de yerini alıyor. iOS6 ile birlikte ülkemizdeki kullanıcılar Apple'ın yeni Haritalar uygulamasından standart haritalar, uydu görüntüleri, yol tarifleri, navigasyon ve yerel aramalar gibi hizmetlerden düzgün bir şekilde faydalanabiliyor. Apple'ın sesli asistanı Siri'nin henüz Türkçe dil desteğini sunmamasıyla birlikte ülkemizde Siri hizmetlerinin hiçbiri kullanılamıyor. Kendi içerisinde büyük bir ekosistem oluşturan iTunes mağazası ise Türkiye'de şarkı ve film gibi içerikler konusunda henüz hizmet vermezken, Appstore ile uygulama ve oyun gibi içerikleri sunulmaya devam ediliyor.
Apple'ın iOS6 için sunmuş olduğu yerel uyumluluk sayfasına göz atarak diğer bölgelerde verilen hizmetler hakkında da bilgi edinmek istiyorsanız, sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.apple.com/ios/feature-availability/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sence Nasıl Olması Lazım.Ekrana Tükürüncemi Sessize Alcak Telefon.
navigasyon var,
itunes yok
apple store var.
bu kadar basit ve bu denli uzun bir yazı haline getirip konu açmaya ne gerek var ki