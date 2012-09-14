Türkiye'deki kullanıcılar iOS6'nın hangi özelliklerinden faydalanabilecekler?

19 Eylül'de yayınlanacak olan iOS6 birçok yeni özellik ile birlikte geliyor. Ancak, iOS6 ile birlikte gelen özelliklerin bazıları belli bölgelerde çalışabileceği için kullanıcılar sadece kendi bölgelerindeki hizmetlere paralel olarak cihazlarından verim alabilecekler.

http://www.apple.com/ios/feature-availability/

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