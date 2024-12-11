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    Anlık Bildirim

    Yandex Go taksi hizmeti Türkiye’ye geldi

    Yandex bir hizmetini daha Türkiye'ye getirdi. Yandex Go uygulamasıyla kullanıcılar sarı taksi çağırabiliyor. Yandex Go şu an için sadece Antalya'da hizmet veriyor.
    Yandex Go taksi hizmeti Türkiye’ye geldi Tam Boyutta Gör
    Yandex ülkemizdeki büyümesini Yandex Go ile sürdürüyor. Yandex’in taksi çağırma hizmeti Yandex Go, Türkiye’de ilk kez Antalya’da test edilmeye başladı. Kullanıcılar Yandex Go uygulaması üzerinden taksi çağırabilecek ve online ödeme yapabilecek.

    Yandex Go şu an için Antalya’nın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde kullanılabiliyor. İlerleyen etaplarda bu hizmetin genişletilmesi amaçlanıyor. Yandex Go, kendi araçlarıyla değil anlaşmalı sarı taksiler ile hizmet veriyor.

    Uygulamada mevcut konumunuzdan veya seçtiğiniz bir noktadan hedef noktayı seçerek yolculuk başlatabiliyorsunuz. Yolculuk öncesinde trafik yoğunluğuna göre tahmini yolculuk ücretini gösteriyor. Yolculuk sonunda taksimetre tutarına göre nakit veya araç içinde kart ile ödeme yapılıyor.

    Puanı düşük sürücüler sistemden çıkarılacak

    Yandex Go, yolculuk hizmeti veren iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğundan kullanıcılar soruları olduğunda, daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda veya arabada bir şey unuttuğunda, mobil uygulama üzerinden özel destek ekibiyle iletişime geçebiliyor. Ek bir kalite kontrol yöntemi olarak Yandex Go uygulaması, kullanıcıların her yolculuğu puanlamasına olanak tanıyor. Böylece düşük puan alan sürücülerin belirli bir süre hizmete erişimleri kısıtlanabiliyor. Test amacıyla kullanıma sunulan hizmete dahil taksicilerin zamanla artması amaçlanıyor.

    Özel algoritmalar kullanıyor

    Yandex Go uygulaması; haritalama, rota oluşturma ve navigasyonun yanı sıra akıllı araç çağırma sistemini de kullanıyor. Bu teknolojiler, bir sürücünün müşteri aramak, sonraki müşteriye gitmek veya müşteriyi gideceği yere götürmek için harcadığı zamanı azaltıyor. Yolculuk taleplerini tek tek alan sürücüler, mevcut yolculuğu bitirirken bir sonraki müşterisine geçebiliyor ve bu da araç ile katedilen mesafenin düşürülmesini sağlayarak şehirdeki trafik sıkışıklığını hafifletmeye yardımcı oluyor. Yandex Go'nun kullandığı verimli rota oluşturma ve benzeri teknolojileri, sürücülerin zamanını etkili kullanmasını sağlarken yolculara da öngörülebilir ve uygun fiyatlı hizmet sunuyor.

    Yandex Go'yu Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

    Yandex Go: Taxi Food Delivery Yandex Go: Taxi Food Delivery Yandex Go: Taxi Food Delivery Yandex Go: Taxi Food Delivery Mikromobilnost doo Travel Ücretsiz 442,8 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taxi&hl=tr

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 3 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 15 saat önce

    Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?

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