Turkcell mobil uygulaması yenilendi: İşte yeni özellikler!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Turkcell’in 25 milyon aktif kullanıcı ve aylık 200 milyon trafiğe ulaşan Turkcell uygulaması güncellendi. Turkcell’in uygulamaları tek bir çatı altında toplandı.

Neler yeni?

Daha önce kullanıcıların Turkcell, Turkcell Superonline ve Pasaj işlemlerini yapabildiği Turkcell uygulaması artık Turkcell çatısı altındaki birçok markayı ve servisi tek tıkla, ayrı ayrı uygulamalar indirmeden kullanma ve abone olma imkanı sunuyor. TV+, Turkcell Superonline, Pasaj gibi servisler için ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor.

Ayrıca faturasız müşterilere artık Gold Üyelik sadakat programı sunuluyor. Gold Üyelik için gerekli görevleri tamamlayan faturasız müşteriler, hediye GB ve TV+ üyeliği gibi cazip ödüller kazanıyor.

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Turkcell uygulaması sayesinde Turkcell’li olmayan müşteriler de Pasaj’dan alışveriş yapabiliyor. Kredi kartı, Turkcell Faturana Yansıt ve Alışveriş Kredisi gibi alternatif ödeme yöntemlerinden faydalanarak aynı gün ve ertesi gün teslimat ile hızlıca ürünlerini kullanmaya başlayabiliyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttech.android.onlineislem

Turkcell Utilities Ücretsiz 256,6 MB

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