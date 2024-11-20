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    Anlık Bildirim

    Turkcell mobil uygulaması yenilendi: İşte yeni özellikler!

    Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell mobil uygulaması güncellendi. Markanın birçok servisi mobil uygulamaya eklendi. Başka uygulama indirmeden kullanabilme imkanı sunuyor.
    Turkcell mobil uygulaması yenilendi: İşte yeni özellikler! Tam Boyutta Gör
    Turkcell’in 25 milyon aktif kullanıcı ve aylık 200 milyon trafiğe ulaşan Turkcell uygulaması güncellendi. Turkcell’in uygulamaları tek bir çatı altında toplandı.

    Neler yeni?

    Daha önce kullanıcıların Turkcell, Turkcell Superonline ve Pasaj işlemlerini yapabildiği Turkcell uygulaması artık Turkcell çatısı altındaki birçok markayı ve servisi tek tıkla, ayrı ayrı uygulamalar indirmeden kullanma ve abone olma imkanı sunuyor. TV+, Turkcell Superonline, Pasaj gibi servisler için ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor.

    Ayrıca faturasız müşterilere artık Gold Üyelik sadakat programı sunuluyor. Gold Üyelik için gerekli görevleri tamamlayan faturasız müşteriler, hediye GB ve TV+ üyeliği gibi cazip ödüller kazanıyor.

    Turkcell uygulaması sayesinde Turkcell’li olmayan müşteriler de Pasaj’dan alışveriş yapabiliyor. Kredi kartı, Turkcell Faturana Yansıt ve Alışveriş Kredisi gibi alternatif ödeme yöntemlerinden faydalanarak aynı gün ve ertesi gün teslimat ile hızlıca ürünlerini kullanmaya başlayabiliyor.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttech.android.onlineislem

    Turkcell Turkcell Turkcell Turkcell Utilities Ücretsiz 256,6 MB

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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