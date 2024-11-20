Turkcell mobil uygulaması yenilendi: İşte yeni özellikler!

Neler yeni?
Daha önce kullanıcıların Turkcell, Turkcell Superonline ve Pasaj işlemlerini yapabildiği Turkcell uygulaması artık Turkcell çatısı altındaki birçok markayı ve servisi tek tıkla, ayrı ayrı uygulamalar indirmeden kullanma ve abone olma imkanı sunuyor. TV+, Turkcell Superonline, Pasaj gibi servisler için ayrı bir uygulama indirmeye gerek kalmıyor.
Ayrıca faturasız müşterilere artık Gold Üyelik sadakat programı sunuluyor. Gold Üyelik için gerekli görevleri tamamlayan faturasız müşteriler, hediye GB ve TV+ üyeliği gibi cazip ödüller kazanıyor.
Turkcell uygulaması sayesinde Turkcell’li olmayan müşteriler de Pasaj’dan alışveriş yapabiliyor. Kredi kartı, Turkcell Faturana Yansıt ve Alışveriş Kredisi gibi alternatif ödeme yöntemlerinden faydalanarak aynı gün ve ertesi gün teslimat ile hızlıca ürünlerini kullanmaya başlayabiliyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttech.android.onlineislem
Turkcell Utilities Ücretsiz 256,6 MBBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..